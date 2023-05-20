Андрей Канчельскис: «Не согласен, что футболисты «Спартака» играют за ромбик – это неправда, безобразие и бред. Красно-белые ничего выиграть не могут, но кричат, что патриоты великие»
Андрей Канчельскис заявил, что футболисты «Спартака» играют не за «ромбик».
«Я, конечно, не согласен, что футболисты «Спартака» играют за ромбик – вы заблуждаетесь, вам не стыдно такие вещи говорить? Это неправда, полное безобразие и бред, так нельзя говорить! Ребят, когда Романцев девять раз чемпионом стал – за что они играли? За футбол!
Сейчас красно-белые ничего выиграть не могут, но кричат, что патриоты великие и что играют за ромбик на груди. Заканчивайте себя обманывать! Те же футболисты «Зенита» играют за «Зенит». Футболисты играют за свой клуб – за контракт!
Я играл за «Манчестер Юнайтед», потому что был контракт, за «Динамо» Киев так же выступал. Так и должно быть, заканчивайте рассказывать сказки», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
за футбол
за клуб
за контракт
Можно определение каждого понятия, а то я запутался, кто там за что.
Помню финал супертяжеловесов на Олимпиаде в Москве, где наверное величайший боксер, Теофилио Стивенсон нанес миллион триллионов ударов по голове, телу ю, и особенно по ушам Зайцева.
Но тот держался, хотя чего он ждал? О победе речь не шла, человек голову не мог поднять...
Что то заставляло его не упасть, держаться.....
Это не ромбик был тогда, а честь Родины.
Разве проигравший уже не патриот?
Зайцев был патриотом.
Есть люди, игравщие и играющие за этот ромбик.Что тут удивительного?
Я помню вратаря Прудникова, у которого после каждого сезона были предложения от всех почти клубов, за большие деньги.
Но он сидел, играл редко, но терпел.
Думаю, у каждой команде такие есть.
Это не чушь, как говорит Канчельскис.