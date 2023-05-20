Андрей Канчельскис: «Не согласен, что футболисты «Спартака» играют за ромбик – это неправда, безобразие и бред. Красно-белые ничего выиграть не могут, но кричат, что патриоты великие»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис заявил, что футболисты «Спартака» играют не за «ромбик».

«Я, конечно, не согласен, что футболисты «Спартака» играют за ромбик – вы заблуждаетесь, вам не стыдно такие вещи говорить? Это неправда, полное безобразие и бред, так нельзя говорить! Ребят, когда Романцев девять раз чемпионом стал – за что они играли? За футбол!

Сейчас красно-белые ничего выиграть не могут, но кричат, что патриоты великие и что играют за ромбик на груди. Заканчивайте себя обманывать! Те же футболисты «Зенита» играют за «Зенит». Футболисты играют за свой клуб – за контракт!

Я играл за «Манчестер Юнайтед», потому что был контракт, за «Динамо» Киев так же выступал. Так и должно быть, заканчивайте рассказывать сказки», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

30 комментариев

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Peter Parker
Если не побеждаешь и не выигрываешь трофеи, значит не любишь команду по-настоящему? Получается, что условный Гамшик любил Наполи меньше Хвичи? А когда год назад спартаковцы выиграли кубок России они любили Спартак? А в этом году разлюбили?
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Митя Танин
Как же он недалек, все таки алкоголь влияет на нейроны, судит всех по себе, и думает что он абсолютно прав
+14
-4
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Pelerin
Канчельскис обижен на весь мир. Редко от него позитивный комментарий увидишь.
+7
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+6
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Джиза
за ромбик
за футбол
за клуб
за контракт
Можно определение каждого понятия, а то я запутался, кто там за что.
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Хамыч
А почему он всегда и часто Спартак комментирует ? Вроде бы не играл он за нас никогда ... а каждый день Спартак это , Спартак то....
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Do Cent
Они с мостовым поспорили,кто больше бреда скажет.
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Oleg Olegov
За себя и за Сашку!
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Tigo_Volchara93
Да не бомбит у меня, что я ни к одной кормушке не присосался, подумал Канчельскис
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LifeSpartak
Я понял, у людей, у кого берут интервью все негативно отзываються о Спартаке и игроках!И вот какой факт - они все алкаши!
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Павел Ермаков
Я играл за мю,за динамо киев.Игра за ромбик это игра за Спартак.Что не так,лабус?)
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А.Э.РАСИМ
Не знаю, уместно ли будет.

Помню финал супертяжеловесов на Олимпиаде в Москве, где наверное величайший боксер, Теофилио Стивенсон нанес миллион триллионов ударов по голове, телу ю, и особенно по ушам Зайцева.

Но тот держался, хотя чего он ждал? О победе речь не шла, человек голову не мог поднять...
Что то заставляло его не упасть, держаться.....
Это не ромбик был тогда, а честь Родины.

Разве проигравший уже не патриот?
Зайцев был патриотом.
Есть люди, игравщие и играющие за этот ромбик.Что тут удивительного?
Я помню вратаря Прудникова, у которого после каждого сезона были предложения от всех почти клубов, за большие деньги.
Но он сидел, играл редко, но терпел.
Думаю, у каждой команде такие есть.
Это не чушь, как говорит Канчельскис.
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Зойч
Время сейчас, конечно, окаянное. Но я думаю, среди футболистов есть те, которые гордятся ромбиком.
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Владимир Молявин
Как по мне, то глупость сморозил.
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Spaten
А может Стас Михайлов болеет за Спартак?
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Sergio19882007
У чиновников научились)
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PalPal
Ромбик = нолик, тогда всё сходится. Контракт единица с шестью ромбиками.
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mitos
После того как его умыл Стас Михайлов он постоянно ноет и несет бред)
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укротитель троллей
Ответ Evgeny Trifonov
они играют за борщ на базе и укольчик броматана, был ещё один волшебный ингредиент, но доктор Лю больше не работает
судя по всему ты этот ингредиент потребляешь ежедневно )))
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Evgeny Trifonov
Ответ укротитель троллей
это точно , видно что невменяемый )))
а ну давай быстро на приём к доктору Лю, он тебя покормит
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Evgeny Trifonov
Ответ укротитель троллей
я же не зенитовец, чтобы меня кормили)))
ну так доктор Лю легенда спартака, такая же как Мукунку. Наверное и фанаты пользовались его рецептами, жалкие попытки в перефорс
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