Андрей Канчельскис заявил, что футболисты «Спартака» играют не за «ромбик».

«Я, конечно, не согласен, что футболисты «Спартака» играют за ромбик – вы заблуждаетесь, вам не стыдно такие вещи говорить? Это неправда, полное безобразие и бред, так нельзя говорить! Ребят, когда Романцев девять раз чемпионом стал – за что они играли? За футбол!

Сейчас красно-белые ничего выиграть не могут, но кричат, что патриоты великие и что играют за ромбик на груди. Заканчивайте себя обманывать! Те же футболисты «Зенита» играют за «Зенит». Футболисты играют за свой клуб – за контракт!

Я играл за «Манчестер Юнайтед», потому что был контракт, за «Динамо» Киев так же выступал. Так и должно быть, заканчивайте рассказывать сказки», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!