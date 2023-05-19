Дюков сообщил, что РФС ведет переговоры о домашнем матче сборной России в июне

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков ТАСС Футбол

РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча сборной России в июне.

Об этом заявил президент организации Александр Дюков.

«Объявим, как договоримся и подпишем документы. Договариваемся о матче в России», – сказал Дюков.

15 мая «Спорт-Экспресс» сообщал, что сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч 15 июня в Москве.

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16 комментариев

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Oleg Olegov
Товарняк против России-25
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Сергей Жарковский
Зачем этот анонс до подписания договора? Показать что вы работаете?!
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damondiamond
vs 2Drots
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Dinamik1
Они все такие таинственые мама не горюй.А Дюков просто душка.
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Владимир Молявин
Договаривайтесь.
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rigobersong
Ответ Burel
дюкова в Гаагу вместе со старшими земляками
Гаагу не признают ведущие державы мира США, Россия и Китай:) Так что это за суды такие смешные там в Гааге, что их юрисдикцию отрицает большинство?:)
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maks44
Ответ Михаил Опякин
Сборная Гондураса или Конго
Конгураса
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Magico!
Ответ Злодей Спб
Пожалуйста, только не тащите всё это *овно в Петербург и играйте свои товарняки в Лужниках.
да не переживай.
в петербург не нужные товарняки не тащат. туда только в нарушение всех регламентов тащат только матчи кубка и суперкубка страны против Спартака
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