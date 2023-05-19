Дюков сообщил, что РФС ведет переговоры о домашнем матче сборной России в июне
РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча сборной России в июне.
Об этом заявил президент организации Александр Дюков.
«Объявим, как договоримся и подпишем документы. Договариваемся о матче в России», – сказал Дюков.
15 мая «Спорт-Экспресс» сообщал, что сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч 15 июня в Москве.
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