Мендилибар о победе над «Юве» в 1/2 ЛЕ: «Севилья» доминировала. Мы выбили два великих клуба и теперь сыграем против великого тренера»

Теги Ювентус Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Хосе Луис Мендилибар Футбол

Главный тренер «Севильи» дал комментарий о победе над «Ювентусом» в полуфинале Лиги Европы.

«Мы [тренерский штаб] прибыли в «Севилью», чтобы сделать все возможное, и пока все идет хорошо. Мы выбили два великих клуба, «Юнайтед» и «Юве», и мы сыграем в Будапеште против другой великой команды и другого великого тренера. Люди не ожидали, что мы со штабом сделаем что-то подобное, когда мы приехали сюда, но мы добились этого. Мы заслуженно вышли в финал.

Мы доминировали в матче, но «Ювентус» вышел вперед, и показалось, что они сделали все что нужно. Затем мы сравняли счет, и это окрылило нас.

Мы будем играть против отличной команды и против тренера, который много лет занимается футболом, как и я, но он всегда  выигрывает то, что я не выигрывал так часто», – сказал Хосе Луис Мендилибар.

У «Севильи» 7-й финал ЛЕ за 18 лет! Прошли «Юве» в экстра-таймах

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ровно 2 месяца назад севильцы чуть не отлетели от Фенера, еле отмучились. А теперь феерят с МЮ и Юве. Мендилибар всё изменил. Удивительная метаморфоза команды после безнадёги Сампаоли/Лопетеги.
+67
-6
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подлый Интригант
Ответ blaugrano
Ровно 2 месяца назад севильцы чуть не отлетели от Фенера, еле отмучились. А теперь феерят с МЮ и Юве. Мендилибар всё изменил. Удивительная метаморфоза команды после безнадёги Сампаоли/Лопетеги.
Безнадега Лопетеги с победой в ЛЕ 2020
+48
-5
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bunyod Turgunov
Ответ blaugrano
Ровно 2 месяца назад севильцы чуть не отлетели от Фенера, еле отмучились. А теперь феерят с МЮ и Юве. Мендилибар всё изменил. Удивительная метаморфоза команды после безнадёги Сампаоли/Лопетеги.
У безнадегу Лопетеги продали два центрального защитника который он строил защиту вокруг этих игроков. И по ходу он не смог строить новую команду. Пришёл новый тренер с новыми идеями и собрал другую команду.
+43
-3
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Tulenev
Вперед, Сева! Дави антифутбол!
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
Ответ Подлый Интригант
Тоесть Рому великим клубом он не считает
Рома не великий клуб
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Хорошо, что в финале против Севильи будет не Эмери :)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Ответ Подлый Интригант
Тоесть Рому великим клубом он не считает
А с чего ты решил что Рома великий клуб.....есть для этого предпосылки?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Вот вам и хвалебные европейские топы против испанцев с середины таблицы)
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Volgogradets
UEFA Sevilla League
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Dmitriy P
Некрасивый футбол с игрой на грани фола, граничащий с грубостью. Если бы вчера арбитр был более последователен, то мог бы быстро посадить Севилью на ЖК и тогда бы навряд ли бы они дотянули до дополнительного времени.
Севилья вчера играла в прекрасный футбол. А вот кого и было удалять в первую очередь, так это Куадрадо
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 737...
Возможно новый топ тренер ☝️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aydar Ibragimov
Ответ Подлый Интригант
Тоесть Рому великим клубом он не считает
Это если читать заголовок, а не саму новость
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Папичслав
Севилья уничтожить своим прессингом, особенного, чья особенность это стоят в своей штрафной
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Log in
Хорошо, что в финале против Севильи будет не Эмери :)
зато Жозе с 5/5 побед в финалах
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Kapitan
Ответ TravenS
Севилья вчера играла в прекрасный футбол. А вот кого и было удалять в первую очередь, так это Куадрадо
и Кина, причем еще в первом тайме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Christos NB
Ответ Подлый Интригант
Тоесть Рому великим клубом он не считает
Рома исторический клуб с историей но у него то всего насего 3 чемпионата Италии и один кубок конференций который оня взяли в прошлом году один финал лиги чемпионов и один финал лиги Европы тоесть так себе коллекция у них только кубков истали достаточно много 9 тоесть с таким достижениями тот же зенит Шахтер и ЦСКА дадут фору другое дело Ювентус милан интер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
Ответ blaugrano
Ровно 2 месяца назад севильцы чуть не отлетели от Фенера, еле отмучились. А теперь феерят с МЮ и Юве. Мендилибар всё изменил. Удивительная метаморфоза команды после безнадёги Сампаоли/Лопетеги.
это все магия ЛЕ)))Это же Севилья)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Kapitan
Надеюсь вынесете этот бронированный двухэтажный автобус. Только не надо, как обычно, лететь вперед с шашками наголо. Нужно адаптировать игру под финал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ForzaGandzasar
Аллегри - Я все сделал, чтобы Юве два года подряд не выиграл ни одного трофея!! Это было не так просто!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tok7
Мендилибар неплохо приподнялся, вчера в овраге лошадь доедал, а сегодня в финале. Удачи Севе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Абызов
Гибралтар - Лабрадор)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий