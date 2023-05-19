Мендилибар о победе над «Юве» в 1/2 ЛЕ: «Севилья» доминировала. Мы выбили два великих клуба и теперь сыграем против великого тренера»

Главный тренер «Севильи» дал комментарий о победе над «Ювентусом» в полуфинале Лиги Европы.

«Мы [тренерский штаб] прибыли в «Севилью», чтобы сделать все возможное, и пока все идет хорошо. Мы выбили два великих клуба, «Юнайтед» и «Юве», и мы сыграем в Будапеште против другой великой команды и другого великого тренера. Люди не ожидали, что мы со штабом сделаем что-то подобное, когда мы приехали сюда, но мы добились этого. Мы заслуженно вышли в финал.

Мы доминировали в матче, но « » вышел вперед, и показалось, что они сделали все что нужно. Затем мы сравняли счет, и это окрылило нас.

Мы будем играть против отличной команды и против тренера, который много лет занимается футболом, как и я, но он всегда выигрывает то, что я не выигрывал так часто», – сказал .

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