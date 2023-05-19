Лига Европы. 1/2 финала. «Ювентус» проиграл «Севилье», «Рома» выбила «Байер»

Теги Байер Рома Ювентус Севилья Лига Европы УЕФА результаты Футбол

«Ювентус» проиграл в гостях «Севилье» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Также в четверг «Рома» на выезде сыграла вничью с «Байером» (0:0).

«Севилья» и «Рома» встретятся в финале.

Лига Европы

1/2 финала

Ответные матчи

Севилья Испания – Ювентус Италия 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
18 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 65 Влахович, 1:1 – 71 Сусо, 2:1 – 95 Ламела.
СевильяБуну, Навас (Гомес, 105), Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Фернандо, Окампос (Ламела, 70), Оливер Торрес (Сусо, 62; Рекик, 118), Хиль (Монтьель, 100), Эн-Несири.
ЮвентусШченсны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо (Милик, 105), Ди Мария (Кьеза, 64), Рабьо, Локателли (Миретти, 86), Фаджоли (Паредес, 41), Кин (Влахович, 64), Айлинг (Костич, 86).
Предупреждения:
Кин (11), Акунья (57), Данило (105), Сусо (117), Паредес (117), Монтьель (120).
Удаление:
Акунья (115).

Первый матч – 1:1

Байер Германия – Рома Италия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
18 мая, 22.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БайерГрадецки, Фримпонг, Та (Амири, 86), Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Адли, 73), Демирбай, Паласиос (Гложек, 80), Виртц, Диаби, Азмун.
РомаРуй Патрисиу, Челик (Смоллинг, 78), Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола (Залевски, 34), Матич, Пеллегрини, Бове, Белотти (Вейналдум, 46), Абрахам.
Предупреждения:
Инкапиэ (45), Паласиос (56), Баккер (70), Рожер (70), Кристанте (89), Диаби (90), Тапсоба (90), Хаби Алонсо (90), Абрахам (90).

Первый матч – 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

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806 комментариев

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d.xoxlov
Ответ PenCap Chew
На Писхуан будет мощная заруба. Даешь итальянский финал!
Тут от итальянского полуфинала люди стонали)) представляю, как им доставит финал Аллегри против Моуриньо.
+89
-3
+86
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Vlados 86
Эпично бы было, еслиб римляне после ЛК взяли ЛЕ.
+66
-6
+60
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Этот Райола хочет денег
Юве напоминает аристократа, который долгое время вращался в высшем свете, ужинал в дорогом ресторане, а потом его оттуда попросили. И теперь он в пельменной пытается у местного завсегдатая отобрать бесплатную акционную кружку пива))...
+55
-1
+54
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ander9
Представляю финал ,Юве-Рома. Обе команды стоят в своей штрафной и ждут ошибки друг друга...
+34
-3
+31
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Алексей Ларёв
Ответ PenCap Chew
На Писхуан будет мощная заруба. Даешь итальянский финал!
Какой интерес в итальянском финале?Вам мало игр между ними в чемпионате?Да еще и команды,которые играют от обороны,в отличии от того же байера.
+44
-13
+31
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Kim Evgeniy
Forzajuve
+59
-29
+30
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Кирилл Голивец
Удары у Байера 20 - 1)))

Жозе в своем стиле)
+27
0
+27
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PenCap Chew
На Писхуан будет мощная заруба. Даешь итальянский финал!
+45
-21
+24
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Seven2482
Ответ Vlados 86
Эпично бы было, еслиб римляне после ЛК взяли ЛЕ.
Нужно пробиться в финал. Маур ни одного еврокубкового финала не проиграл
+23
-2
+21
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Болельщик Биатлона
такой автобус Жозе разве что Сити сможет вскрыть, и то не факт
+18
0
+18
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R-9
чистейший пенальти, нога стояла на линии
+17
-2
+15
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Болельщик Биатлона
Какой же помойный судья Маккели
может и не пенальти, но опасный штрафной тут железный, фол вообще не обсуждается
и Севилью этого штрафного лишили – ВАР же тут не может вмешаться
+15
-1
+14
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Юрий Кечко
23-1 итоговая статистика )))) Моур троллит футбол
+14
0
+14
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Kolya Meliksetyan
Жозе! Верим!
+18
-5
+13
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Zidane 21
Всё ребята, хватит просирать финалы еврокубков, пусть лучше вылетят сегодня чем опять проиграют в финале. А так конечно форца Ювентус! И удачи Роме и Фиорентине.
+20
-7
+13
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Павел Гребнев
Невиданный отскок Юве.
+14
-1
+13
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Кирилл Павлюченко
Верим в Синьору! - хоть и Старую, но сердцем молодую.
+27
-14
+13
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LaffyTaffy
по факту, Сева больше заслужила. И в играх лучше, и сетка была сложнее
+14
-2
+12
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Аморалинни
Рома 0.03 ХГ за 70 минут, узнаю старого доброго Толмача)
+13
-2
+11
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jjeka
Севилья в Лиге Европы это конечно нечто, атмосфера на стадионе потрясающая и вообще шикарный футбик
+11
0
+11
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mishakmv96
Автобус автобусом, но Жозе во второй раз подряд выводит Рому в финал еврокубка.
+10
0
+10
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v6vngyr2dh
Рома в финалееее! Жозееееееееее!!!
+10
0
+10
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Today I feel Qatari
Похоже даже Маккели не сможет вытянуть наш юве в финал
+11
-1
+10
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Вера Ломная
Ответ Рискну предположить
Если Севилья проведет домашнюю игру как с МЮ, у Юве не будет шансов
у Юве нет Магвайеров
+11
-1
+10
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Dvin
Для многих вчера отгремел самый важный матч этого отрезка. Но для болельщиков великой команды из вечного города главный матч сегодня! Смотрим! Болеем! Верим! Forza Roma!
+16
-6
+10
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