Лига Европы. 1/2 финала. «Ювентус» проиграл «Севилье», «Рома» выбила «Байер»
«Ювентус» проиграл в гостях «Севилье» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
Также в четверг «Рома» на выезде сыграла вничью с «Байером» (0:0).
«Севилья» и «Рома» встретятся в финале.
1/2 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 18 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Буну, Навас (Гомес, 105), Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Фернандо, Окампос (Ламела, 70), Оливер Торрес (Сусо, 62; Рекик, 118), Хиль (Монтьель, 100), Эн-Несири.
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Ювентус –
Шченсны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо (Милик, 105), Ди Мария (Кьеза, 64), Рабьо, Локателли (Миретти, 86), Фаджоли (Паредес, 41), Кин (Влахович, 64), Айлинг (Костич, 86).
- Удаление:
- Акунья (115).
Первый матч – 1:1
- Дата проведения
- 18 мая, 22.00, «БайАрена»
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Байер –
Градецки, Фримпонг, Та (Амири, 86), Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Адли, 73), Демирбай, Паласиос (Гложек, 80), Виртц, Диаби, Азмун.
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Рома –
Руй Патрисиу, Челик (Смоллинг, 78), Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола (Залевски, 34), Матич, Пеллегрини, Бове, Белотти (Вейналдум, 46), Абрахам.
Первый матч – 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Жозе в своем стиле)
может и не пенальти, но опасный штрафной тут железный, фол вообще не обсуждается
и Севилью этого штрафного лишили – ВАР же тут не может вмешаться