Лига Европы. 1/2 финала. «Ювентус» проиграл «Севилье», «Рома» выбила «Байер»

«Ювентус» проиграл в гостях «Севилье» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Также в четверг « » на выезде сыграла вничью с « » (0:0).

«Севилья» и «Рома» встретятся в финале.

Лига Европы

1/2 финала

Ответные матчи

Первый матч – 1:1

Первый матч – 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

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