Леау – в старте «Милана» на ответный матч 1/2 финала ЛЧ с «Интером». Из-за травмы лучший бомбардир клуба в сезоне не играл с 6 мая

Рафаэл Леау выйдет в стартовом составе «Милана» на матч с «Интером».

Полузащитник «Милана» выйдет на поле впервые после травмы бедра, полученной в матче Серии А против «Лацио» 6 мая. Леау пропустил первый матч против «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Милан». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Леау с 13 голами является лучшим бомбардиром «россонери» в этом сезоне наравне с Оливье Жиру.