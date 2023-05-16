Александр Соболев: «Не мог мечтать, что буду играть в «Спартаке». Горд быть частью этого великого клуба»

Александр Соболев заявил, что гордится игрой за «Спартак».

«Я горд быть частью этого великого клуба в России. Для меня это честь, и я не мог мечтать, что я когда‑то буду играть в « ». Хочется пожелать прежде всего как можно больше трофеев. Это зависит и от меня, пока я в этой команде, я должен помогать клубу выигрывать эти трофеи.

Гонка бомбардиров для меня никогда не актуальна. Для меня актуально заработать три очка. Забить или отдать? Три очка. Если забью, и мы выиграем – хорошо. Не забью, а это сделает Максименко или Селихов, и мы выиграем – ради бога», – сказал нападающий «Спартака».