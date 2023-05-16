Александр Соболев: «Не мог мечтать, что буду играть в «Спартаке». Горд быть частью этого великого клуба»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев заявил, что гордится игрой за «Спартак».

«Я горд быть частью этого великого клуба в России. Для меня это честь, и я не мог мечтать, что я когда‑то буду играть в «Спартаке». Хочется пожелать прежде всего как можно больше трофеев. Это зависит и от меня, пока я в этой команде, я должен помогать клубу выигрывать эти трофеи.

Гонка бомбардиров для меня никогда не актуальна. Для меня актуально заработать три очка. Забить или отдать? Три очка. Если забью, и мы выиграем – хорошо. Не забью, а это сделает Максименко или Селихов, и мы выиграем – ради бога», – сказал нападающий «Спартака». 

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
i.ivanov...russia.dca......
Трофеи, трофеи.... Неприятный дельфин.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Спасибо Сашиной маме за карьеру и вообще
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kulik13
Селихов и так забивает постоянно, но не туда...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Морозов
Возьмёте своë, придёт наше время 🙂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Партизанен
Соболеву удачи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий