Хавбек «Ахмата» Гбамбле: «Надо бороться с «Зенитом» в следующем году, держим в уме. Готовимся уже сейчас»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Нене Гбамбле Футбол

Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле назвал цель на следующий сезон.

Футболист также подвел итоги матча с «Динамо» в 27-м туре Мир РПЛ (3:0). 

«Прежде всего, мы приехали на игру с «Динамо», чтобы сразиться. Мы отдали все, чтобы выиграть. Мы хотим продолжать в таком же духе до самого конца. Пятое место – хорошо, но можно постараться зацепиться за третье, четвертое. Это реально? Мы хотим большего, в любом случае.

Мы держим в уме, что в следующем году нам надо бороться с «Зенитом». Мы готовимся к этому уже сейчас. Такая цель есть», – сказал Гбамбле

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22 комментария

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IceBear27
В конкуренцию от Ахмата верится куда больше)
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Женька Овомоела
не спорю - чай один из самых неудобных соперников для Зенита. но на дистанции тягаться едва ли сумеют)
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Сибирский литовец
Унизил все Московские клубы )
+13
-5
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Shadow1882
Ответ Сибирский литовец
Унизил все Московские клубы )
Игры - 4, Голы - 1

Страшный человек
+4
0
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Rudenzik
Если бы Ахмат все матчи играл только с Зенитом, стали бы чемпионами, самый неудобный соперник для Зенита, а так на дистанции не хватит
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valderoma
А Реал они в уме не держат?🤪
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Do Cent
Вы то ещё куда?
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AlexZhano__
Не, ну если Зенит потеряет половину состава, то может Ахмат и поборется.
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Бронислав Каминский
Ответ Ветер
Вот и нашéлся принципиальный соперник для хихемона. Поздравленье.
Ну да,с Ахматом реально всегда тяжелые матчи,в отличии от матчей с московскими командами где все в одну калитку))
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Древний спартач
Ответ Сибирский литовец
Унизил все Московские клубы )
Чем ?
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El False
Ок
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jonnysilverhand01
Чай … индийский чай …
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Сергей Жарковский
Мечта, мечта...хотя конечно конкуренция за 3 /4 место имеет право быть!
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Павел Колесников
С таким Локо (при наличии здоровых игроков), ЦСКА и, надеюсь, поправившим дела Спартаком, - вряд ли
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&_Bishep_&
Ответ Сибирский литовец
Унизил все Московские клубы )
😆😆😆
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Ice Vorya
Ответ Сибирский литовец
Унизил все Московские клубы )
Московские клубы ограничиваются Динамо и Торпедо?
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