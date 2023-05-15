Хавбек «Ахмата» Гбамбле: «Надо бороться с «Зенитом» в следующем году, держим в уме. Готовимся уже сейчас»

Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле назвал цель на следующий сезон.

Футболист также подвел итоги матча с «Динамо» в 27-м туре Мир (3:0).

«Прежде всего, мы приехали на игру с «Динамо», чтобы сразиться. Мы отдали все, чтобы выиграть. Мы хотим продолжать в таком же духе до самого конца. Пятое место – хорошо, но можно постараться зацепиться за третье, четвертое. Это реально? Мы хотим большего, в любом случае.

Мы держим в уме, что в следующем году нам надо бороться с « ». Мы готовимся к этому уже сейчас. Такая цель есть», – сказал .