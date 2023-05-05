«Локомотив» может подписать 19-летнего хавбека «Крыльев» Владислава Шитова
Владислав Шитов интересен «Локомотиву».
Есть вероятность, что железнодорожники подпишут 19-летнего хавбека «Крыльев Советов» по окончании сезона.
«Локо» видит в Шитове потенциальную замену Ивану Игнатьеву, который, скорее всего, сменит клуб.
Сообщалось, что у «Спартака» есть опция обратного выкупа Шитова за 300 млн рублей.
В 18 матчах сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
29 комментариев