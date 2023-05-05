«Локомотив» может подписать 19-летнего хавбека «Крыльев» Владислава Шитова

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Владислав Шитов Футбол

Владислав Шитов интересен «Локомотиву».

Есть вероятность, что железнодорожники подпишут 19-летнего хавбека «Крыльев Советов» по окончании сезона.

«Локо» видит в Шитове потенциальную замену Ивану Игнатьеву, который, скорее всего, сменит клуб.

Сообщалось, что у «Спартака» есть опция обратного выкупа Шитова за 300 млн рублей.

В 18 матчах сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Андреев агент?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ответ </c/>
Локомотив всю жизнь бегает за игроками Спартака, даже легендарный тренер клуба и тот играл за Спартак...)
Нынешний ваш капитан и оплот обороны, на которого вы молитесь - воспитанник Локомотива, к слову
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forte Live
А когда это он стал хавбеком? Сами же пишите, что на замену Игнатьеву...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Ответ Ярик01
Андреев агент?
Конечно
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
valderoma
Дербанят КС, как хотят. Результат - нижняя часть таблицы. Замены ушедших явно неравноценны. Писарский - это вам не Глушенков.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
samarskij-kuzmich
Если это правда, то хорошая новость. Крылья избавятся от этого недоразумения, да ещё и деньги получат 👍
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Пресс-служба Локо уже заявила, что клуб не интересуется Шитовым
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данилъ Шипицинъ
Спортс может написать двадцать новостей о переходе игроков Крыльев в Локомотив
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем
Локомотив хочет всех бывших игроков Спартака?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr.fighter
Ответ valderoma
Дербанят КС, как хотят. Результат - нижняя часть таблицы. Замены ушедших явно неравноценны. Писарский - это вам не Глушенков.
Ну, как раз не хуже. Дело не в этом. На нападающего не доводят мяч. По сути, у Писарского 1-2 момента за матч. На Глуша накатывали и Сарвели, и Пиняев, и Ёж. Ни того, ни другого, ни третьего в составе нет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Крылья фарм клуб РПЛ , наш российский Аякс )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Лубянский
Зачем если есть Раков ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Только Крылья
вот его не жалко - забирайте
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тот самый Кадрус
Не надо нам этого Shitова. Опять по 14 месту в турнирной таблице соскучились?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семён Миньёле
Ответ valderoma
Дербанят КС, как хотят. Результат - нижняя часть таблицы. Замены ушедших явно неравноценны. Писарский - это вам не Глушенков.
Так и Шитов не Сергеев)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Горемычный Рибери
Хвала Всевышнему пусть забирают.Наш Цыпченко по сравнению с ним Месси.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Куй Бышевец
Ура неужели хоть одна нормальная новость, это игрок без мозгов бей беги, поля не видит, дриблинга ноль, реализация отстой... Его и за бесплатно можно отдать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Паршин
Ну хоть какие-то хорошие новости в конце сезона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Странный выбор. Впрочем, в традициях.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Артем
Локомотив хочет всех бывших игроков Спартака?
Традиции нарушать нельзя , помню в составе в них было 6-7 спартаковцев
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ansdv
Shit of what?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
valderoma
Ответ mr.fighter
Ну, как раз не хуже. Дело не в этом. На нападающего не доводят мяч. По сути, у Писарского 1-2 момента за матч. На Глуша накатывали и Сарвели, и Пиняев, и Ёж. Ни того, ни другого, ни третьего в составе нет.
Может быть и так. Мы-то видим конечный результат, т.е. количество забитых голов...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Шитовы получили слишком мало шансов в Спартаке, оно неудивительно, конкуренция. Но рано продавать Влада
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ Roman
Нынешний ваш капитан и оплот обороны, на которого вы молитесь - воспитанник Локомотива, к слову
я в курсе, но по мне Джикия в Спартаке больше не нужен, его по-хорошему нужно сливать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
suwor
Ответ samarskij-kuzmich
Если это правда, то хорошая новость. Крылья избавятся от этого недоразумения, да ещё и деньги получат 👍
Точно так! Непонятна только цена этого перехода. Если "Спартак" оставил за собой право выкупа за 300 млн.₽, то, вероятнее всего, ниже этой суммы Шитова не отдадут, так получается? Хорошая будет сделка, если «РБ Спорт» опубликовал правдивую информацию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий