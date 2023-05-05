«Локомотив» может подписать 19-летнего хавбека «Крыльев» Владислава Шитова

интересен « иву».

Есть вероятность, что железнодорожники подпишут 19-летнего хавбека « » по окончании сезона.

«Локо» видит в Шитове потенциальную замену Ивану Игнатьеву, который, скорее всего, сменит клуб.

Сообщалось, что у «Спартака» есть опция обратного выкупа Шитова за 300 млн рублей.

В 18 матчах сезона Мир на счету полузащитника 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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