«Байер» объявил о подписании Гримальдо. Контракт – до 2027 года

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«Байер» объявил о подписании Алекса Гримальдо.

Защитник «Бенфики» подписал контракт до июня 2027 года. Гримальдо присоединится к команде на правах свободного агента по истечении контракта с «Бенфикой» в июне.

В текущем сезоне Гримальдо является лучшим ассистентом чемпионата Португалии наряду с Педру Гонсалвешем из «Спортинга» – на его счету 9 голевых передач. Подробная статистика доступна здесь.

Фото: twitter.com/bayer04_en

5 комментариев

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San9
Ответ Михаил Стентор
Сейчас начнутся комментарии о том, что он мог бы перейти и в топ.
Сейчас конечно нет, а 4 года назад мог. Если бы фика 60 лямов не требовала
+6
0
+6
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Михаил Стентор
Сейчас начнутся комментарии о том, что он мог бы перейти и в топ.
+4
0
+4
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Balt39
Ответ damondiamond
замена Фримпонгу или это другой фланг?
ЛЗ
+1
0
+1
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damondiamond
замена Фримпонгу или это другой фланг?
0
0
0
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Илья Лисицкий
Байер хорошо усилился, надеюсь ещё на трансферы , ещё планируется 5 футболистов на выход из Байера , а В теории даже 7. так что усиление не повредит.
0
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