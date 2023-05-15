«Байер» объявил о подписании Гримальдо. Контракт – до 2027 года

«Байер» объявил о подписании Алекса Гримальдо.

Защитник «Бенфики» подписал контракт до июня 2027 года. Гримальдо присоединится к команде на правах свободного агента по истечении контракта с «Бенфикой» в июне.

В текущем сезоне Гримальдо является лучшим ассистентом чемпионата Португалии наряду с Педру Гонсалвешем из «Спортинга» – на его счету 9 голевых передач. Подробная статистика доступна здесь.

Фото: twitter.com/bayer04_en