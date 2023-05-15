Хохлов об 1:0 с «Ростовом»: «Сочи» мог забить больше. Стремимся играть красиво»

Дмитрий Хохлов считает, что «Сочи» мог обыграть «Ростов» (1:0) с более крупным счетом в Мир РПЛ.

«Да, такая игра от ножа. Были стыки, микрофолы. Мы разбирали соперника, готовились к нему. Футболисты выполнили установку на игру на 99 процентов.

Были моменты, могли забить больше. Молодые ребята хорошо вышли, усилили игру. Думаю, мы играли на победу, при всем уважении к « ».

Желание играть красиво? Мы к этому стремимся. Проигрыш «Локомотиву» был обидный, но я не считаю, что мы играли плохо. Мы будем двигаться в этом направлении», — сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».