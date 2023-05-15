Хохлов об 1:0 с «Ростовом»: «Сочи» мог забить больше. Стремимся играть красиво»

Теги Ростов Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Сочи Футбол

Дмитрий Хохлов считает, что «Сочи» мог обыграть «Ростов» (1:0) с более крупным счетом в Мир РПЛ.

«Да, такая игра от ножа. Были стыки, микрофолы. Мы разбирали соперника, готовились к нему. Футболисты выполнили установку на игру на 99 процентов.

Были моменты, могли забить больше. Молодые ребята хорошо вышли, усилили игру. Думаю, мы играли на победу, при всем уважении к «Ростову».

Желание играть красиво? Мы к этому стремимся. Проигрыш «Локомотиву» был обидный, но я не считаю, что мы играли плохо. Мы будем двигаться в этом направлении», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сочи».

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1 комментарий

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Мужанов Дмитрий Александрович
Кто может - тот забивает.
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