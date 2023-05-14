Защитник «Сочи» Терехов: «Хохлов старается вернуть тот футбол, который мы показывали в прошлом сезоне»

Сергей Терехов рассказал о задаче «Сочи» на остаток сезона.

— Какая у «Сочи» на последние туры остается мотивация с учетом того, что на медали шансов уже нет, вылететь тоже уже почти нереально?

— Побеждать. Играть за свое имя, которое мы зарабатывали в прошлом сезоне.

— Что мешало это делать нынешней весной?

— Нельзя по одному щелчку пальцев переходить с одного футбола на другой. Для этого нужно время. Строить что-то новое всегда тяжело.

— Тогда непонятно, почему клуб расстался с . Независимо от того, ушел он сам или его уволил «Сочи».

— Это не ко мне вопросы. Задача футболистов — выполнять то, что требует тренерский штаб. Это не наши дела — лезть в те вопросы, решать или спрашивать, что, почему и как.

— что-то поменял после того, как стал главным тренером?

— Повторюсь, что-то кардинально сложно поменять. В любом случае нужно время. Но в целом, по моему мнению, да, Хохлов старается менять. Вернуть тот футбол, который показывали в прошлом сезоне. Пока эпизодически это получается, но опять же, для всего нужно время.

— С нынешним подбором игроков возможно вернуться к футболу времен серебряного сезона?

— Конечно, возможно, если мы это делали практически тем же составом, что у нас сейчас. Да, ушли ключевые футболисты того сезона — Родригао и Кассьерра. Они многое определяли в нашей игре как в обороне, так и в атаке. Но я считаю, что мы можем и должны показывать тот уровень футбола.

— Значит, с тем оборонительным футболом, что ставил Бердыев, покончено?

— Я очень надеюсь, что тот футбол, который мы показывали, вернется. А по моему мнению, тот футбол был очень классный. И все от него кайфовали. По крайней мере внутри команды, – сказал защитник « ».