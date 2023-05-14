«Динамо» проиграло 3 из 4 последних матчей, два из них – дома всухую

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Славиша Йоканович Футбол

«Динамо» добилось лишь одной победы за последние четыре матча.

Команда тренера Славиши Йокановича сегодня была разгромлена на своем поле «Ахматом» (0:3) в 27-м туре Мир РПЛ.

Начиная с 22 апреля московская команда также в гостях уступила «Зениту» (1:3) и дома – «Факелу» (0:2). Единственная победа за это время – над «Химками» (1:0) на выезде.

В оставшихся матчах сезона «Динамо» сыграет с «Торпедо», «Локомотивом» и «Оренбургом».

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41 комментарий

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Andrey Ashhabadskiy
Ответ rigobersong
Почему?:)
Чисто по человечески
+23
-3
+20
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Aleksey Yashin
Единственный гол за три матча - пенальти с Химками в дополнительное время.
Назревает вопрос в стиле Володьки Быстрова, чем Динамо вообще занимается?
+14
-2
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denimo21
-Ктоооооо
Кто проживает на дне океана?
-Московское Динамо !
+21
-10
+11
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Andrey Ashhabadskiy
Жаль болельщиков Динамо...
+17
-6
+11
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Игорь Колупанов
Хочется поблагодарить команду,за сезон ,последние полтора сезона это жесть,Шунин ,Смолов,Лещук,Норманн,Йоканович вон остальным просто хороших люлей,как всегда верим в лучшее
+10
-2
+8
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rigobersong
Ответ Aleksey Yashin
Единственный гол за три матча - пенальти с Химками в дополнительное время. Назревает вопрос в стиле Володьки Быстрова, чем Динамо вообще занимается?
Бюджет распиливает:)
+9
-3
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Alyosha1803
Ответ Аслан Бапинаев
Пол состава не соответствует задаче на сезон. Захарян типо звезда и последнее время его не видно от смолова больше вред чем польза Гладышев ещё сырой и самое смешное что лидером становится из защитников серб которому 18 лет это и показывает уровень команды
Федя вообще отстой.
+5
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+5
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Аслан Бапинаев
Пол состава не соответствует задаче на сезон. Захарян типо звезда и последнее время его не видно от смолова больше вред чем польза Гладышев ещё сырой и самое смешное что лидером становится из защитников серб которому 18 лет это и показывает уровень команды
+4
0
+4
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Chinese mafia
давно пора "поблагорить" весь табор в ТШ Д за непроделанную работу и сказать им до свидания!
+3
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+3
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Maxhoh
Просто хочется написать одно : в нашем футболе всё решают иностранцы. Футбол с российскими футболистами - абсолютное ничто
+3
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snork
С самого начала работы Йокановича не понятно было какую игру он ставит команде, хотелось надеяться, что у его глубокая тренерская мысль наконец то даст свои плоды, но он оказался абсолютно круглым и жалким нулем, команда отброшена на 2 года назад.
+3
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+3
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skorpy55
Ответ argentina10
ну чего, следующая игра с Торпедо должна интересной получиться, двух равных соперников.. да объявляйте уже, что Йокановича с позором в отставку и можно расходиться..
Володь, после окончания чемпа объявят, только уверен что про позор ничего сказано не будет....
+2
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Андрей Кобранов
Отметили 100-летний юбилей !
+2
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Аслан Бапинаев
Ответ Alyosha1803
Федя вообще отстой.
Не только он пол состава можно выделить из этого состава пару человек а остальных посадить на лавку чтобы пришли в себя. Настроение команды было когда команда проигрывает в сухую а на лавке улыбки смех
+2
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argentina10
ну чего, следующая игра с Торпедо должна интересной получиться, двух равных соперников..
да объявляйте уже, что Йокановича с позором в отставку и можно расходиться..
+2
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skorpy55
Ответ Aleksey Yashin
Единственный гол за три матча - пенальти с Химками в дополнительное время. Назревает вопрос в стиле Володьки Быстрова, чем Динамо вообще занимается?
Вопрос очень интересный, и ответ на него мы не получим. Всё сгладят в конце сезона. и снова нам наобещают море всякой красоты....
+1
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hfgryje
Ответ Evgeny Trifonov
ждём пейнтбольную команду на базе
Расстрельную пора
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кракадил
Надо овечкина выпускать
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argentina10
Ответ skorpy55
Володь, после окончания чемпа объявят, только уверен что про позор ничего сказано не будет....
надеюсь, что уже сегодня скажут об этом..
+1
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Никита Самарин
Сколько можно терпеть Йокановича? Очередной сезон в мусорное ведро.😩
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Конь Мюллера
Ответ Ебздрогыч
Так отметить столетие клуба умеет только Динамо!
Не напомнишь, на каком месте спартачок закончил чемпионат на столетие? С 10 места не слышно
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Мукунку хороший
Ответ rigobersong
У них что-то случилось?:)
Да.. много денег получают.. не знают куда потратить))
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mancity111
Как бы нас Локомотив такими темпами не обогнал. Позорище
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skorpy55
Ответ argentina10
надеюсь, что уже сегодня скажут об этом..
Володь, а ведь ты был прав, извиняюсь, что то я немного пропустил.....
https://www.sports.ru/profile/1048803778/status/2271453/
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виталий 1954
Ответ Аслан Бапинаев
Не только он пол состава можно выделить из этого состава пару человек а остальных посадить на лавку чтобы пришли в себя. Настроение команды было когда команда проигрывает в сухую а на лавке улыбки смех
Всё правильно,я тоже несколько раз замечал что их позорили они смеются как будто не они проиграли.не стыда ни совести у игроков.Кроме Скопинцева никто не старается,и Фомин и Смолов и Захарян остальные вообще море по колено никому ничего не надо, бабки идут и ладно, выгнать надо...
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