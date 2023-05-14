«Динамо» проиграло 3 из 4 последних матчей, два из них – дома всухую

«Динамо» добилось лишь одной победы за последние четыре матча.

Команда тренера Славиши Йокановича сегодня была разгромлена на своем поле « » (0:3) в 27-м туре Мир .

Начиная с 22 апреля московская команда также в гостях уступила «Зениту» (1:3) и дома – «Факелу» (0:2). Единственная победа за это время – над «Химками» (1:0) на выезде.

В оставшихся матчах сезона « » сыграет с «Торпедо», «Локомотивом» и «Оренбургом».