Канте может пропустить остаток сезона из-за травмы паха

Теги Челси Фрэнк Лэмпард травмы Нголо Канте Футбол

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может пропустить остаток сезона.

Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард рассказал, что 32-летний футболист получил повреждение. 

«Вчера мы потеряли Нголо на тренировке. Он почувствовал что-то в паху, так что, вероятно, выбыл на пару недель, и мы по большому счету знаем, что это значит», – сказал Лэмпард перед игрой с «Ноттингем Форест». 

До конца сезона «Челси» должен провести еще три матча – с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» в АПЛ. 

4 комментария

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Андрей Хенто
Очень жаль Н’голо, что последние два сезона он больше лечится, чем играет. Но все, что можно завоевал с Челси, приняв в этом одну из главенствующих ролей. Шикарный опорный полузащитник у которого такое ощущение, словно два сердца.
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DolJun
вот почему покупка опорника должна быть в приоритете. райса как минимум.
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Spaten
У Челси такой финиш сезона- как говорят в преферансе: кто сдавал? Наcрать ему в руки))
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The Best
Значит операция ему не помогла.....ну что же,теперь Челси придется включатся в гонку за Райса или Кайседо.Без опорника играть будет совсем туго,только кто сейчас захочет пойти в Челси который не будет играть в еврокубках в следующем сезоне....я не знаю.
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