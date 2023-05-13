Канте может пропустить остаток сезона из-за травмы паха

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может пропустить остаток сезона.

Главный тренер «синих» рассказал, что 32-летний футболист получил повреждение.

«Вчера мы потеряли на тренировке. Он почувствовал что-то в паху, так что, вероятно, выбыл на пару недель, и мы по большому счету знаем, что это значит», – сказал Лэмпард перед игрой с «Ноттингем Форест».

До конца сезона « » должен провести еще три матча – с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» в АПЛ.