Канте может пропустить остаток сезона из-за травмы паха
Полузащитник «Челси» Нголо Канте может пропустить остаток сезона.
Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард рассказал, что 32-летний футболист получил повреждение.
«Вчера мы потеряли Нголо на тренировке. Он почувствовал что-то в паху, так что, вероятно, выбыл на пару недель, и мы по большому счету знаем, что это значит», – сказал Лэмпард перед игрой с «Ноттингем Форест».
До конца сезона «Челси» должен провести еще три матча – с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» в АПЛ.
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