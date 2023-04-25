Лаос и дель Серро Гранде не будут главными судьями в Ла Лиге со следующего сезона, но смогут работать ВАР

Теги Ла Лига судьи Луис Медина Канталехо Антонио Матеу Лаос Карлос дель Серро Гранде видеоповторы Футбол

Антонио Матеу Лаос проводит последний сезон в качестве главного судьи Ла Лиги.

Как сообщает Cadena SER, Луис Медина Канталехо, глава судейского комитета, уведомил 46-летнего арбитра, что со следующего сезона он не сможет работать на поле. То же касается 47-летнего Карлоса дель Серро Гранде.

При этом оба мужчины могут привлекаться к работе в качестве видеоассистентов.

На счету Лаоса свыше 280 матчей в качестве руководителя бригады судей, у дель Серро Гранде – больше 230.

Арбитр Матеу Лаос может возглавить судейскую коллегию в Саудовской Аравии

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6 комментариев

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Горькие слёзы Моуриньо
Отпустите уже Лаоса на пенсию, он и на вар будет чудить. Пощадите зрителей
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Granero-24
Матеу Лаос вроде со следующего сезона возглавит судейскую коллегию Саудовской Аравии
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Родя Раскольников
Лаос, наверное, будет сидеть в комнате голый или что-то в таком духе, лишь бы в трансляцию попадать.
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Alek88
ну, Лаос ладно, провалился на чм, а Дель серро Гранде чем не угодил? выглядит объективным.
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-1
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Tristan...
Ожидаемо...
Свою задачу они не выполнили. Барса уже вряд ли упустит титул...
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исянов
неужели дурацкий лаос больше не будет мелькать своим лбом и выпендрежем? как вы это допустили
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