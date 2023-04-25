Лаос и дель Серро Гранде не будут главными судьями в Ла Лиге со следующего сезона, но смогут работать ВАР

Антонио Матеу Лаос проводит последний сезон в качестве главного судьи Ла Лиги.

Как сообщает Cadena SER, Луис Медина Канталехо, глава судейского комитета, уведомил 46-летнего арбитра, что со следующего сезона он не сможет работать на поле. То же касается 47-летнего .

При этом оба мужчины могут привлекаться к работе в качестве видеоассистентов.

На счету Лаоса свыше 280 матчей в качестве руководителя бригады судей, у дель Серро Гранде – больше 230.

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