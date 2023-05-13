Сперцян не сыграет с «Зенитом». Ему дали отдых в связи с напряженным графиком «Краснодара»
Эдуард Сперцян пропустит игру «Краснодара» с «Зенитом».
По данным «РБ Спорт», полузащитник не полетел с командой в Санкт-Петербург. Тренерский штаб решил предоставить полузащитнику отдых в связи с напряженным графиком.
«Краснодар» сыграет с «Зенитом» сегодня, 13 мая, а уже 17 мая разыграет путевку в финал Фонбет Кубка России с «Уралом».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Краснодаром», который начнется в 16:30 по московскому времени.
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