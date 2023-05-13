Сперцян не сыграет с «Зенитом». Ему дали отдых в связи с напряженным графиком «Краснодара»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян пропустит игру «Краснодара» с «Зенитом».

По данным «РБ Спорт», полузащитник не полетел с командой в Санкт-Петербург. Тренерский штаб решил предоставить полузащитнику отдых в связи с напряженным графиком.

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» сегодня, 13 мая, а уже 17 мая разыграет путевку в финал Фонбет Кубка России с «Уралом».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Краснодаром», который начнется в 16:30 по московскому времени.

12 комментариев

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Skrech
можно и Краснодар 2 сразу выпустить
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Сергей Жарковский
Сейчас для Краснодара важнее игра в Кубке России!
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Мирон Ильченко
Правильно. Заслужил
+7
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Владимир Василенко
Правильно, пускай в кубке выложится, на первый трофей.
+4
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Дмитрий9779
У Краснодара минус Черников,Сперцян,Рамирес,Кади,Кривцов...
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Спартак Уокер
Пусть отдыхает перед кубком
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Наталья Ларионова
Ща спартачи заговор опять увидят.
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Злодей Спб
Краснодар обезопасил себя в турнирной таблице РПЛ, но и не претендует на тройку. Есть смысл сосредоточиться на Кубке. Пора уже что-то выиграть, чтобы продемонстрировать Галицкому отдачу от инвестиций.
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Мальчик Весёлый
Сперцян Красавец, лидер и тащер команды
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Архитектор Мендисабаль
Пятка болит...
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Дмитрий9779
У Краснодара минус Черников,Сперцян,Рамирес,Кади,Кривцов...
Поглядим, кто в Зените выйдет на игру. Может тоже выйдут резервисты-лавочники.
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