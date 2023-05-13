Сперцян не сыграет с «Зенитом». Ему дали отдых в связи с напряженным графиком «Краснодара»

Эдуард Сперцян пропустит игру «Краснодара» с «Зенитом».

По данным «РБ Спорт», полузащитник не полетел с командой в Санкт-Петербург. Тренерский штаб решил предоставить полузащитнику отдых в связи с напряженным графиком.

« » сыграет с « » сегодня, 13 мая, а уже 17 мая разыграет путевку в финал Фонбет Кубка России с « ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Краснодаром», который начнется в 16:30 по московскому времени.