Мойес назвал «хорошими» шансы на уход Райса из «Вест Хэма». Опорником интересуются «Арсенал», «Ман Сити», «МЮ»

Дэвид Мойес допустил уход Деклана Райса из «Вест Хэма».

«Мы надеемся, что Деклан останется.

Мы бы хотели, что бы он продолжал быть игроком «Вест Хэма», но и понимаем, что ситуация может быть другой. Это один из сценариев.

Наши планы состоят в том, что Деклан играл за «Вест Хэм», но мы также полностью понимаем о существующих хороших шансах, что он не останется с нами», – сказал главный тренер команды .

24-летний – капитан « ». Клуб оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

Сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать игрока. « », «Манчестер Сити», « », «Ньюкасл» и «Ливерпуль» следят за развитием событий.