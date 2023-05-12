Мойес назвал «хорошими» шансы на уход Райса из «Вест Хэма». Опорником интересуются «Арсенал», «Ман Сити», «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Дэвид Мойес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Футбол

Дэвид Мойес допустил уход Деклана Райса из «Вест Хэма».

«Мы надеемся, что Деклан останется. 

Мы бы хотели, что бы он продолжал быть игроком «Вест Хэма», но и понимаем, что ситуация может быть другой. Это один из сценариев.

Наши планы состоят в том, что Деклан играл за «Вест Хэм», но мы также полностью понимаем о существующих хороших шансах, что он не останется с нами», – сказал главный тренер команды Дэвид Мойес.

24-летний Деклан Райс – капитан «Вест Хэма». Клуб оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

Сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать игрока. «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Ливерпуль» следят за развитием событий.

8 комментариев

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Frenkiee
Учитывая год по контракту 55лям потолок
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avcgloronalduMU
и Лестер троих топ игроков потеряет
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benjamin92
В Сити под Родри сидеть?
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Burel
очередное перепиаренное английское дерево
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kunaguero
Ответ Люблю Марго Робби
Только не в МЮ, распиаренный брит, хватит Магваера и Санчо
Правильно, лучше купить Эрику проверенных топ игроков из Голландии, таких как Энтони и Тайлер Малайзиа
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Elik1989
Ответ Frenkiee
Учитывая год по контракту 55лям потолок
Там, если не ошибаюсь, опция продления на год ещё есть.
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kunaguero
Ответ benjamin92
В Сити под Родри сидеть?
На данный момент непонятная ситуация с Гюндоганом, а Калвин Филипс это уровень Лидс Юнайтед
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