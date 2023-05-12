Бруну Фернандеш: «МЮ» должен быть в ЛЧ. Помню, как на старте сезона все думали, что мы не попадем в топ-6. Скоро будем бороться за более масштабные вещи»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш заявил, что «Ман Юнайтед» обязан выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Этот клуб этого заслуживает, этот клуб должен быть там. Думаю, наши игроки тоже заслуживают того, чтобы быть там, потому что у нас отличная команда, которая выполняет прекрасную работу в этом сезоне, хотя никто и не думал, что «Ман Юнайтед» сможет бороться за топ-4.

Мы знаем, что сейчас все говорят: «О, «Ман Юнайтед» хорош». Но я помню, как в начале сезона все считали, что наша команда не попадет в топ-6. Думаю, мы преподнесли этим людям хороший сюрприз, но нас такой результат не удивил. Мы знали, что можем оказаться в нынешнем положении. Мы знаем, что можем быть даже выше в таблице.

У нас случались спады. Вот почему мы боремся за топ-4, а не за что-то большее. Но я думаю, что скоро этот клуб и эти игроки будут бороться за куда более масштабные вещи», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

«Ман Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на очко при игре в запасе. Отставание от идущего третьим «Ньюкасла» – 2 балла.

Завтра, 13 мая, «МЮ» дома сыграет с «Вулверхэмптоном». Начало матча – в 17:00 по московскому времени.

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30 комментариев

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Антон Чугунов
Покажите мне этого человека, кто сейчас говорит, что МЮ хорош..
+16
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Tun
Скоро мы будем бороться за ЛЧ, к сожалению, если еще так же безвольно пару матчей сольем... Думали, что в АПЛ без интриги, но наши как всегда постарались
+5
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Dm Kznts
Ответ DolJun
ну молодцы, че. или ты думал что попадание в топ4 решается исключительно в очных встречах с претендентами, а не в проигрышах вест хемам и брайтонам?
временами да.
но пусть будет по твоему.
спасибо, конте ))
спасибо и боули за то что тухеля выпер )
+3
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+2
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Dm Kznts
зи сан сообщает что джим рэтклифф забег выиграл и ему клуб продадут
+4
-3
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Диер Ташкент
Верим! Недельный отдых должно пойти на пользу команды плюс 3 игры из 4 будет дома. В оставшихся играх надо хорошо постараться, чтобы не упустить топ 4
+1
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
В последнее время результаты команды не очень. Много потеряли очков и близко под пустили Ливерпуль. В оставшихся матчах нужно еще эту 4-ю строчку сохранить
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Ronny92
Ответ Антон Чугунов
Покажите мне этого человека, кто сейчас говорит, что МЮ хорош..
Сломалась основная пара защитников, из-за этого не работают оба фланга, тк Шоу в центре. Если раньше они на пару с Маркусом рвали фланг, то сейчас этого нет. Маласия не тянет, голы даются с трудом
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Dm Kznts
Ответ DolJun
за нынешний мю в топ 4 они должны сказать спасибо конте. но есть еще надежда что старина фрэнки поможет тен хагу попасть в более привычную ле, как он уже делал в свое время)
ну как бы конте легко победили на ОТ
+3
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DolJun
Ответ Любезный Коссутий
пардоньте, просто уточнял, у тру-фаната Челси, который в курсе, кому МЮ должен сказать спасибо за топ-4, но не в курсе, кому должен сказать спасибо Челси, за топ-11. ок.
увы, я не тру-фанат челси и никогда себя к ним не относил, я - глор, если вам будет угодно. и любезно прошу вас задавать мне вопросы о челси на ветке челси. тут же я тега челси не вижу, сюда зашел обсудить дела в мю, высказал свою позицию и вот нам с дмитрием не мешает это нормально вести общение. рассчитываю на ваше понимание. спасибо.
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EKSPERT
Ответ Dm Kznts
безусловно. поэтому надо ждать подтверждение или опровержение от других
Ну там The Athletic лучший источник в Англии
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Dm Kznts
Ответ EKSPERT
Не самый лучший источник
безусловно.
поэтому надо ждать подтверждение или опровержение от других
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EKSPERT
Ответ Dm Kznts
зи сан сообщает что джим рэтклифф забег выиграл и ему клуб продадут
Не самый лучший источник
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
зи сан сообщает что джим рэтклифф забег выиграл и ему клуб продадут
поподробнее, пожалста! кто сообщает?
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DolJun
Ответ Dm Kznts
я думаю (но очень и очень тихо), что наоборот. если клуб не попадёт в лч, то глейзеры ещё более будут вынуждены скинуть клуб и даже уменьшить цену
так а смысл? по слухам редклиф не лучше глейзеров
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Dm Kznts
Ответ DolJun
с одной стороны твоя правда, с другой стороны, как мне кажется, ты недооцениваешь важности наличие лч на следующий сезон. особенно если сменится владелец.
я думаю (но очень и очень тихо), что наоборот.
если клуб не попадёт в лч, то глейзеры ещё более будут вынуждены скинуть клуб и даже уменьшить цену
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Любезный Коссутий
Ответ DolJun
сперва нужно выяснить находится ли ваш челси с вами в одной комнате, потом - перечитать новость и понять что он к ней не имеет никакого отношения.
пардоньте, просто уточнял, у тру-фаната Челси, который в курсе, кому МЮ должен сказать спасибо за топ-4, но не в курсе, кому должен сказать спасибо Челси, за топ-11. ок.
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DolJun
Ответ Любезный Коссутий
а наш Челси кому должен сказать спасибо за топ-11?
сперва нужно выяснить находится ли ваш челси с вами в одной комнате, потом - перечитать новость и понять что он к ней не имеет никакого отношения.
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DolJun
Ответ Dm Kznts
тут не в сарказме дело. даже если ТХ полностью облажается в оставшихся матчах и не попадёт в лч, клуб на пороге громадных перемен, которых не было со времён ухода Ферги. Не известно куда эти перемены выведут в итоге, но они будут. И это важнее результатов этого чемпионата.
с одной стороны твоя правда, с другой стороны, как мне кажется, ты недооцениваешь важности наличие лч на следующий сезон. особенно если сменится владелец.
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Любезный Коссутий
Ответ DolJun
за нынешний мю в топ 4 они должны сказать спасибо конте. но есть еще надежда что старина фрэнки поможет тен хагу попасть в более привычную ле, как он уже делал в свое время)
а наш Челси кому должен сказать спасибо за топ-11?
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Dm Kznts
Ответ DolJun
вот ты типа в сарказм, а на самом деле это правильная благодарность. плюсую.
тут не в сарказме дело.
даже если ТХ полностью облажается в оставшихся матчах и не попадёт в лч, клуб на пороге громадных перемен, которых не было со времён ухода Ферги.
Не известно куда эти перемены выведут в итоге, но они будут.
И это важнее результатов этого чемпионата.
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DolJun
Ответ Dm Kznts
временами да. но пусть будет по твоему. спасибо, конте )) спасибо и боули за то что тухеля выпер )
вот ты типа в сарказм, а на самом деле это правильная благодарность. плюсую.
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DolJun
Ответ Dm Kznts
ну как бы конте легко победили на ОТ
ну молодцы, че. или ты думал что попадание в топ4 решается исключительно в очных встречах с претендентами, а не в проигрышах вест хемам и брайтонам?
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