Бруну Фернандеш: «МЮ» должен быть в ЛЧ. Помню, как на старте сезона все думали, что мы не попадем в топ-6. Скоро будем бороться за более масштабные вещи»
Бруну Фернандеш заявил, что «Ман Юнайтед» обязан выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.
«Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Этот клуб этого заслуживает, этот клуб должен быть там. Думаю, наши игроки тоже заслуживают того, чтобы быть там, потому что у нас отличная команда, которая выполняет прекрасную работу в этом сезоне, хотя никто и не думал, что «Ман Юнайтед» сможет бороться за топ-4.
Мы знаем, что сейчас все говорят: «О, «Ман Юнайтед» хорош». Но я помню, как в начале сезона все считали, что наша команда не попадет в топ-6. Думаю, мы преподнесли этим людям хороший сюрприз, но нас такой результат не удивил. Мы знали, что можем оказаться в нынешнем положении. Мы знаем, что можем быть даже выше в таблице.
У нас случались спады. Вот почему мы боремся за топ-4, а не за что-то большее. Но я думаю, что скоро этот клуб и эти игроки будут бороться за куда более масштабные вещи», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
«Ман Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на очко при игре в запасе. Отставание от идущего третьим «Ньюкасла» – 2 балла.
Завтра, 13 мая, «МЮ» дома сыграет с «Вулверхэмптоном». Начало матча – в 17:00 по московскому времени.
но пусть будет по твоему.
спасибо, конте ))
спасибо и боули за то что тухеля выпер )
поэтому надо ждать подтверждение или опровержение от других
если клуб не попадёт в лч, то глейзеры ещё более будут вынуждены скинуть клуб и даже уменьшить цену
даже если ТХ полностью облажается в оставшихся матчах и не попадёт в лч, клуб на пороге громадных перемен, которых не было со времён ухода Ферги.
Не известно куда эти перемены выведут в итоге, но они будут.
И это важнее результатов этого чемпионата.