Бруну Фернандеш: «МЮ» должен быть в ЛЧ. Помню, как на старте сезона все думали, что мы не попадем в топ-6. Скоро будем бороться за более масштабные вещи»

Бруну Фернандеш заявил, что «Ман Юнайтед» обязан выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Мы хотим играть в . Этот клуб этого заслуживает, этот клуб должен быть там. Думаю, наши игроки тоже заслуживают того, чтобы быть там, потому что у нас отличная команда, которая выполняет прекрасную работу в этом сезоне, хотя никто и не думал, что «Ман Юнайтед» сможет бороться за топ-4.

Мы знаем, что сейчас все говорят: «О, «Ман Юнайтед» хорош». Но я помню, как в начале сезона все считали, что наша команда не попадет в топ-6. Думаю, мы преподнесли этим людям хороший сюрприз, но нас такой результат не удивил. Мы знали, что можем оказаться в нынешнем положении. Мы знаем, что можем быть даже выше в таблице.

У нас случались спады. Вот почему мы боремся за топ-4, а не за что-то большее. Но я думаю, что скоро этот клуб и эти игроки будут бороться за куда более масштабные вещи», – сказал полузащитник « ».

«Ман Юнайтед» занимает 4-е место в таблице , опережая «Ливерпуль» на очко при игре в запасе. Отставание от идущего третьим «Ньюкасла» – 2 балла.

Завтра, 13 мая, «МЮ» дома сыграет с «Вулверхэмптоном». Начало матча – в 17:00 по московскому времени.