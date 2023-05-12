Хаби Алонсо о 0:1 от «Ромы»: «Недовольны, но еще не все потеряно. Мы должны выиграть ответный матч»

Теги Байер Рома Жозе Моуринью Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Лоренцо Пеллегрини Эдоардо Бове Футбол

Тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о поражении от «Ромы» в полуфинале Лиги Европы.

Римляне выиграли домашний матч со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Леверкузене 18 мая.

«Мы недовольны результатом и не удовлетворены. Не хотели проигрывать. Но мы знаем, что на следующей неделе получим еще один шанс, и четко понимаем, что должны сделать. Мы должны выиграть матч. Места ошибкам нет. Мы должны сохранять сосредоточенность.

Мы с Моуринью поговорили – было приятно увидеться спустя почти 10 лет. Я ожидал, что встречусь с сильной командой с тактической точки зрения. Пеллегрини и Бове очень хороши.

В первые 10 минут у нас было несколько хороших моментов... Теперь давайте подумаем о следующей неделе. Еще не все потеряно. Мы будем готовиться к предстоящей игре», – сказал Хаби Алонсо.

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