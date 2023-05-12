Хаби Алонсо о 0:1 от «Ромы»: «Недовольны, но еще не все потеряно. Мы должны выиграть ответный матч»
Тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о поражении от «Ромы» в полуфинале Лиги Европы.
Римляне выиграли домашний матч со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Леверкузене 18 мая.
«Мы недовольны результатом и не удовлетворены. Не хотели проигрывать. Но мы знаем, что на следующей неделе получим еще один шанс, и четко понимаем, что должны сделать. Мы должны выиграть матч. Места ошибкам нет. Мы должны сохранять сосредоточенность.
Мы с Моуринью поговорили – было приятно увидеться спустя почти 10 лет. Я ожидал, что встречусь с сильной командой с тактической точки зрения. Пеллегрини и Бове очень хороши.
В первые 10 минут у нас было несколько хороших моментов... Теперь давайте подумаем о следующей неделе. Еще не все потеряно. Мы будем готовиться к предстоящей игре», – сказал Хаби Алонсо.
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