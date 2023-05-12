Моуринью про 1:0 с «Байером»: «Это заслуга парней, они сделали все возможное для победы в очень сложном матче»

Теги Байер Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига Европы УЕФА Эдоардо Бове Футбол

Жозе Моуринью похвалил «Рому» за победу над «Байером» (1:0) в полуфинале Лиги Европы.

Об игре

«Это все заслуга парней. У них есть менталитет, желание, связь с болельщиками, чувство ответственности за то, что нужно отдать все и сделать болельщиков счастливыми.

«Сегодня была непростая игра, интеллектуально это был очень сложный матч. Трудно играть против «Байера», сохранять концентрацию в течение 90 минут, играть на победу и держать в уме, что потеря мяча может быть разрушительной. Ребята сделали все возможное, чтобы выиграть».

Об Эдоардо Бове, забившем победный гол

«Родители Эдо заслуживают похвалы, а не я. Он чрезвычайно вежлив, умен, профессионален, ведет себя так, как будто ему 30. В прошлом сезоне он выходил на пять минут в концовке, в этом году – на 30, даже начинал в старте несколько игр. Это моя работа – помогать игрокам расти, но я также знаю, что для того, чтобы быть таким хорошим человеком, у него действительно должна быть замечательная семья», – сказал тренер римлян.

«Мы еще встретимся на скамейках». Жозе в 2011-м пророчил тренерскую карьеру Хаби Алонсо – вот они и правда встретились

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6 комментариев

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Buharoid
Жозе, забирай чашку!
+4
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JENNINGS
Молодцы, «Рома»! Удачи волкам!🐺🐺🐺 Финал очень близко!
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Денис Кёнигсберг
Ответ Rio de Janeiro
Будет круто если Жозе и Пеп возьмут ЕК в один год)
При чём тут пеп?...
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Petran_grek
тактическая победа ,особенного!
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Rio de Janeiro
Будет круто если Жозе и Пеп возьмут ЕК в один год)
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Toffiti
Моуриньо круто работает с молодежью. В прошлом сезоне помог раскрыться Залевски, в этом - Бове. Эдоардо от матча к матчу играет всё увереннее и лучше. Потрясающий мальчик.
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