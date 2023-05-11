Джанлуиджи Буффон: «Последние годы карьеры напоминают первые – возвращаются радость, страсть, желание показать талант публике. Хочу снова повеселиться»

Джанлуиджи Буффон стремится получать удовольствие от последних лет карьеры.

Сейчас Буффон выступает за «Парму» в . 45-летний вратарь является воспитанником этого клуба.

«Я легко справляюсь с ситуациями, которые тяготят большинство моих коллег. Я ищу новые мечты, которые нужно осуществить, я много рефлексирую, чтобы понять, где я нахожусь в каждом моменте своего пути.

Моя цель – снова повеселиться, потому что последние годы карьеры немного похожи на первые: здоровая радость, страсть и желание показать свой талант публике возвращаются», – сказал Буффон.

«Я не готовлюсь к серии пенальти в гостинице. Я смотрю порно». Правила жизни Джанлуиджи Буффона