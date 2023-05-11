Джанлуиджи Буффон: «Последние годы карьеры напоминают первые – возвращаются радость, страсть, желание показать талант публике. Хочу снова повеселиться»

Теги Парма Ювентус Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу серия А Италия Д2 Италия Футбол

Джанлуиджи Буффон стремится получать удовольствие от последних лет карьеры.

Сейчас Буффон выступает за «Парму» в Серии B. 45-летний вратарь является воспитанником этого клуба.

«Я легко справляюсь с ситуациями, которые тяготят большинство моих коллег. Я ищу новые мечты, которые нужно осуществить, я много рефлексирую, чтобы понять, где я нахожусь в каждом моменте своего пути.

Моя цель – снова повеселиться, потому что последние годы карьеры немного похожи на первые: здоровая радость, страсть и желание показать свой талант публике возвращаются», – сказал Буффон.

«Я не готовлюсь к серии пенальти в гостинице. Я смотрю порно». Правила жизни Джанлуиджи Буффона

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5 комментариев

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Владимир Владимирович
Джанлуиджи Буффон, эх раньше были футболисты , Тотти Лэмпард Дель Пьеро Шевченко Ван Нистелрой Роналдиньо Фиго Зидан Анри Тихоновецкий, которые играли в золотую эпоху футбола, то ли у нас ностальгия по детству, то ли и вправду те футболисты играли душой
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Eziiko
Юве стоит присмотреться к этому юноше
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l.c.
Здоровья , Джи Джи 👏🏻
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Владимир Владимирович
А представляете сценарий , Ювентус летом подписывает Буффона третьим вратарём, пусть хоть за еду , я думаю Джиджи с удовольствием согласился бы, и по ходу сезона он становится по стечению каких то обстоятельств первым вратарём и начинает выдавать добротный сезон , и в конце следующего сезона контракт по системе 2 плюс один. И тогда хоть один футболист будет ещё в деле с нашего детства , ну ладно вместе с Иброй)
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Владимир Владимирович
Ответ Eziiko
Юве стоит присмотреться к этому юноше
Буффон врядле сейчас туда захочет , эти судебные дела не понятно чем закончатся , а у юному вратарю нужен клуб с перспективами
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