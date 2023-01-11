«Буффон – говнюк!» Фанаты «Интера» оскорбляли Джиджи на матче с «Пармой». Он отыграл все 120 минут

Фанаты « » оскорбляли во время матча с «Пармой».

Во втором тайме матча 1/8 Кубка Италии между «Интером» и «Пармой» (2:1), когда фанатский сектор «нерадзурри» находился за воротами «Пармы», болельщики свистели в адрес Джанлуиджи Буффона и скандировали: «Buffon uomo di merda!» («Буффон – говнюк!» – прим. Sports.ru).

44-летний голкипер, выступающий в составе родной «Пармы», провел на поле весь матч и совершил четыре сэйва. Матч Кубка Италии против «Интера» стал для него 50-й игрой на « » в карьере.

Сэйв Буффона в Кубке с «Интером» – величие. В конце января Джиджи исполнится 45!