«Буффон – говнюк!» Фанаты «Интера» оскорбляли Джиджи на матче с «Пармой». Он отыграл все 120 минут

Теги Интер Парма Джанлуиджи Буффон серия А Италия Кубок Италии болельщики Д2 Италия Сан-Сиро брань Футбол

Фанаты «Интера» оскорбляли Джанлуиджи Буффона во время матча с «Пармой».

Во втором тайме матча 1/8 Кубка Италии между «Интером» и «Пармой» (2:1), когда фанатский сектор «нерадзурри» находился за воротами «Пармы», болельщики свистели в адрес Джанлуиджи Буффона и скандировали: «Buffon uomo di merda!» («Буффон – говнюк!» – прим. Sports.ru).

44-летний голкипер, выступающий в составе родной «Пармы», провел на поле весь матч и совершил четыре сэйва. Матч Кубка Италии против «Интера» стал для него 50-й игрой на «Сан-Сиро» в карьере.

Сэйв Буффона в Кубке с «Интером» – величие. В конце января Джиджи исполнится 45!

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17 комментариев

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Бек Кыргыз
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Мердюки - п*д*расы, незнающие историю.
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احمد الي
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Ответ Direct free kick
Не случайно в интере всегда играли аргентосы. Обитатели канала дискавери оба коллектива
Причем тут «аргентосы», когда как оскорбления от итальянцев?🗿
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"Iron"
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Интер говнюк!
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9_volk
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а в первом тайме кто ему свистел при каждом касании мяча?
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Алексей Гусев
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Ответ Машина Мощная
Оскорблять пожилых людей...ну такое себе.
Дзюба с вами согласится...
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Алексей Гусев
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а потом вопросы, почему же Интер называют merda?
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Машина Мощная
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Ответ Pixel 7 Pro.
Да и молодых не очень
согласен
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AC.Milan.Fan
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Фаны Интера в своём репертуаре 🤦‍♂️ ...
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Sevuska
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Скоро Джиджи 45 ! Будет ягодкой опять !
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Pixel 7 Pro.
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Ответ Машина Мощная
Оскорблять пожилых людей...ну такое себе.
Да и молодых не очень
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Пако
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Джанлуиджи Буффон - достояние итальянского, даже мирового футбола - что бы ни кричали варвары-лангобарды.
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Iuasamotu
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Для итальянского чемпионата, это нормально, оскорблять вратаря гостевой команды. Возможно, что это даже какая-то незарегистрированная национальная черта итальянцев.
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Mega• Battman
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Ответ Пирс Морган
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Машина Мощная
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Оскорблять пожилых людей...ну такое себе.
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Direct free kick
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Ответ SCHOKKKK
Дикари 👍
Не случайно в интере всегда играли аргентосы. Обитатели канала дискавери оба коллектива
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Пирс Морган
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Неадекваты
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SCHOKKKK
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Дикари 👍
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