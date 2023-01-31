Солигорский «Шахтер» могут лишить чемпионства-2022 из-за договорного матча. Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело

Теги происшествия высшая лига Беларусь Шахтер Солигорск Энергетик-БГУ договорные матчи Футбол

Представитель солигорского «Шахтера» подозревается в организации договорного матча.

Следственным комитетом Беларуси в отношении сотрудника клуба возбуждено дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 (покушение на подкуп участников спортивных соревнований) Уголовного кодекса.

По сведениям Tribuna.com, речь идет о матче 30-го тура, в котором «Шахтер» обыграл «Белшину» (4:1) и оформил третье чемпионство подряд, обеспечив себе пятиочковый отрыв от «Энергетик-БГУ». В офисе солигорской команды сегодня прошли проверки.

«По моей информации, высока вероятность, что «Энергетик» будет признан чемпионом Беларуси – 2022», – написал комментатор Владислав Татур.

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10 комментариев

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Юрий Кечко
И отдать чемпионства Динамо Минску
А то Лукашенко практически прямо говорил что они должны быть чемпионами , назначил так сказать , а они все никак
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spain-hokkey
Ответ Глебиньо
Если оно и болел за какой-то клуб,то это был именно Шахтёр,на секундочку.А вот БАТЭ вроде и с лояльным Капским-всегда был в оппозиции у него.
Да что ты несешь? Ему на футбол в целом до лампочки. Там какой то наш агент Смирнов раздул непонятно что.
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spain-hokkey
Ответ Black Square
100% ! Не зря недавно Лавров был в Минске, ой не зря … Видимо передавал наставления от Путина .
На счет того, что надо сплавить Шахтер?
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spain-hokkey
Ответ Hitgoe Himgob
А тренеру команды ещё наркоты подкинут
Какому тренеру? Чурчич в Тоболе, а Ташуев в Ахмате
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spain-hokkey
Ответ Hitgoe Himgob
Лукаш до футболистов добрался. Массовые чистки
Зачем тут политика?
+1
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Глебиньо
Ответ Hitgoe Himgob
Лукаш до футболистов добрался. Массовые чистки
Если оно и болел за какой-то клуб,то это был именно Шахтёр,на секундочку.А вот БАТЭ вроде и с лояльным Капским-всегда был в оппозиции у него.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black Square
Ответ Hitgoe Himgob
Лукаш до футболистов добрался. Массовые чистки
100% ! Не зря недавно Лавров был в Минске, ой не зря … Видимо передавал наставления от Путина .
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great ManUtd
Ответ Hitgoe Himgob
Лукаш до футболистов добрался. Массовые чистки
Причём здесь Лукаш, совсем того?
+3
-3
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Hitgoe Himgob
Ответ Hitgoe Himgob
Лукаш до футболистов добрался. Массовые чистки
А тренеру команды ещё наркоты подкинут
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hitgoe Himgob
Лукаш до футболистов добрался. Массовые чистки
+3
-7
-4
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