Солигорский «Шахтер» могут лишить чемпионства-2022 из-за договорного матча. Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело

Представитель солигорского « » подозревается в организации договорного матча.

Следственным комитетом Беларуси в отношении сотрудника клуба возбуждено дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 (покушение на подкуп участников спортивных соревнований) Уголовного кодекса.

По сведениям Tribuna.com, речь идет о матче 30-го тура, в котором «Шахтер» обыграл «Белшину» (4:1) и оформил третье чемпионство подряд, обеспечив себе пятиочковый отрыв от «Энергетик-БГУ». В офисе солигорской команды сегодня прошли проверки.

«По моей информации, высока вероятность, что « » будет признан чемпионом Беларуси – 2022», – написал комментатор Владислав Татур.