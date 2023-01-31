Солигорский «Шахтер» могут лишить чемпионства-2022 из-за договорного матча. Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело
Представитель солигорского «Шахтера» подозревается в организации договорного матча.
Следственным комитетом Беларуси в отношении сотрудника клуба возбуждено дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 (покушение на подкуп участников спортивных соревнований) Уголовного кодекса.
По сведениям Tribuna.com, речь идет о матче 30-го тура, в котором «Шахтер» обыграл «Белшину» (4:1) и оформил третье чемпионство подряд, обеспечив себе пятиочковый отрыв от «Энергетик-БГУ». В офисе солигорской команды сегодня прошли проверки.
«По моей информации, высока вероятность, что «Энергетик» будет признан чемпионом Беларуси – 2022», – написал комментатор Владислав Татур.
А то Лукашенко практически прямо говорил что они должны быть чемпионами , назначил так сказать , а они все никак