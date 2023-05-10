Рэмсдейл близок к подписанию нового долгосрочного контракта с «Арсеналом»

Аарон Рэмсдейл продлит контракт с «Арсеналом».

24-летний вратарь близок к тому, чтобы подписать новое долгосрочное соглашение с лондонским клубом, сообщает ESPN. Игроку значительно повысят зарплату – сейчас он зарабатывает 60 тысяч фунтов в неделю.

Действующий контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне голкипер провел 35 матчей (15 – сухих) и пропустил 39 голов. Его статистику можно найти здесь.