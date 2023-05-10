Рэмсдейл близок к подписанию нового долгосрочного контракта с «Арсеналом»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Аарон Рэмсдейл Футбол

Аарон Рэмсдейл продлит контракт с «Арсеналом».

24-летний вратарь близок к тому, чтобы подписать новое долгосрочное соглашение с лондонским клубом, сообщает ESPN. Игроку значительно повысят зарплату – сейчас он зарабатывает 60 тысяч фунтов в неделю. 

Действующий контракт Рэмсдейла рассчитан до 2025 года. 

В текущем сезоне АПЛ голкипер провел 35 матчей (15 – сухих) и пропустил 39 голов. Его статистику можно найти здесь

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12 комментариев

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Виьалий
Ну вот и здорово! Человек нерв, человек валидол и человек тащер! Это так по-арсенальски. Отличная новость!
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Андрей Хенто
Ответ Ready2riot
Топовый кипер!
Ну не топовый, а скажем, околотоповый, все-таки еще есть куда стремится + стабильности и концентрации не всегда ему хватает.
+14
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seyidalimow@gmail.com
Хороший вратарь
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Ready2riot
Топовый кипер!
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Rick Sanchezz
Ответ Okaka
помню, как глоры арсенала хейтили этот трансфер
У меня есть ощущение, что ты не совсем осознаешь, что такое глор
+8
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Ready2riot
Ответ Андрей Хенто
Ну не топовый, а скажем, околотоповый, все-таки еще есть куда стремится + стабильности и концентрации не всегда ему хватает.
Он ещё очень молодой, потенциал огромный, ну и ключевые сэйвы у него очень эффектные:)
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waleri
Абсолютно заслужил, отличный кипер!
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batterbin
Ответ Ready2riot
Топовый кипер!
Ему выходы нужно прокачивать для того, чтобы быть безоговорочным топом. Все остальное в полном порядке. В любом случае - он великолепен и долгосрочка на улучшенных условиях - офигенно правильное решение.
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Godare88
Ответ Андрей Хенто
Ну не топовый, а скажем, околотоповый, все-таки еще есть куда стремится + стабильности и концентрации не всегда ему хватает.
ну дак и лет ему еще не много, через пару сезонов и выйдет на топ уровень
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Marcus-light
Сака то подписал? А то ещё в январе было на мази
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Marcus-light
Сака то подписал? А то ещё в январе было на мази
◾️ Новый долгосрочный контракт с Рамсдейлом объявят скоро
◾️ Контракт с Сака планируют объявить до конца сезона
◾️ Переговоры с Салиба ведутся, клуб уверен, что они завершатся успешно.
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