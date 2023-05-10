Лескотт считает, что «Сити» выйдет в финал ЛЧ: «Ожидаю, что в ответном матче они забьют пару голов «Реалу»

Теги Джолеон Лескотт Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Джолеон Лескотт считает, что «Манчестер Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов.

В первом матче 1/2 финала «горожане» сыграли вничью с «Реалом» (1:1) в гостях.

«Сити» приехал сюда полным оптимизма, рассчитывая на победу.

Пришлось мириться с 1:1, но в ответном матче ожидаю, что они забьют пару голов и выйдут в финал», – сказал экс-защитник «Манчестер Сити».

Равный полуфинал «Реала» и «Сити»: два турбогола, одинаковый xG и вагон интриги на ответку

Материалы по теме

68 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShamilK
"Пришлось мириться" - Сити еле унес ноги с дрожащими ногами и перепуганными лицами. Еще пару минут и Мадрид забил бы свои заслуженные голы. Хорошо, что высокомерные англичане продолжают набрасывать в сторону Реала. Мадриду это придает дополнительную мотивацию и спортивную злость. После всех этих высказываний ветераны Кроос и Модрич ведут вперед команду, чтобы утереть нос скептикам
+81
-36
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Ответ Гоп-стоп
Матч будет на Этихаде где Сити катком проходится по всем соперникам. Все кричат про равный матч, но этот матч был на поле Реала. А в ответной игре будет разгром, Реал просто снесут если Сити включится хотя бы на 70-80% своей мощности.
По мнению экспертов, Сити и в гостях должен был громить Реал)
+49
-7
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Ответ Гоп-стоп
Матч будет на Этихаде где Сити катком проходится по всем соперникам. Все кричат про равный матч, но этот матч был на поле Реала. А в ответной игре будет разгром, Реал просто снесут если Сити включится хотя бы на 70-80% своей мощности.
Квждый раз одно и тоже, разгромят, вынесут, отомстят, а воз и ныне там. Такие забавные))
+34
-4
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Прямо хочется чтобы Реал спустил этот гонор с англичан, чтобы потом почитать что они будут говорить если Сити вылетит. На Этихаде будет очень тяжело, но Реал пожалуй сейчас единственная команда в мире которая реально может выбить МС.
+37
-14
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Apotamkin
Ответ Los Galácticos
Прямо хочется чтобы Реал спустил этот гонор с англичан, чтобы потом почитать что они будут говорить если Сити вылетит. На Этихаде будет очень тяжело, но Реал пожалуй сейчас единственная команда в мире которая реально может выбить МС.
... ясно что будут говорить - У МСити был неудачный день, Мадриду опять повезло, Пеп переиграл сам себя и т.д. )))
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShamilK
Ответ Биодудь
Пока что график - ничья в гостях, разгоном дома, так что все по плану идёт.
по мнению экспертов сити собирался громить Мадрид и на Бернабеу. Очередное массовое переобувание, занимайтесь дальше шапкозакидательством. У глоров апл это получается лучше всего
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
Ответ T622222
И пропустят 3-и)
три можно написать
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
И пропустят 3-и)
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronny92
И в прошлом году пару голов забили, а толку?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ Гоп-стоп
Матч будет на Этихаде где Сити катком проходится по всем соперникам. Все кричат про равный матч, но этот матч был на поле Реала. А в ответной игре будет разгром, Реал просто снесут если Сити включится хотя бы на 70-80% своей мощности.
Возможно и так. Только забавно, как Вы сначала предрекали это в матче с Ливерпулем на Энфилде, потом во вчерашнем матче, а сейчас уже на Этихаде. Если так предсказывать, когда-нибудь да окажитесь правы.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Z i Z u
Ожидайте, ожидайте....
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
City!
Ответ Los Galácticos
Прямо хочется чтобы Реал спустил этот гонор с англичан, чтобы потом почитать что они будут говорить если Сити вылетит. На Этихаде будет очень тяжело, но Реал пожалуй сейчас единственная команда в мире которая реально может выбить МС.
У реала то гонора нет? Вечно вот это вот "мы реал" и далее по списку. Вон Куртуа че заявил. А тут эксперты а не из клуба говорят
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Почему молчит Руни? За свои слова нужно отвечать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петр Сосулин
Ну по факту предугадать кто выйдет в финал невозможно. Очень равные противники. Тут и удача сыграет свою роль. Ну и всем очевидно что это досрочный финал играется. Кто выходит в финал тот и забирает кубок чемпионов. Все таки вторая пара по уровню на порядок ниже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bakhaa
Ответ ShamilK
"Пришлось мириться" - Сити еле унес ноги с дрожащими ногами и перепуганными лицами. Еще пару минут и Мадрид забил бы свои заслуженные голы. Хорошо, что высокомерные англичане продолжают набрасывать в сторону Реала. Мадриду это придает дополнительную мотивацию и спортивную злость. После всех этих высказываний ветераны Кроос и Модрич ведут вперед команду, чтобы утереть нос скептикам
С дрожащими ногами?))))) Посмеемся над тобой в ответке
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азиз Ибодуллаев
Вчера Трушечкин тоже так балаболил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Руни сейчас скажет про 5-0, попивая вискарик)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alireal
Ответ ShamilK
по мнению экспертов сити собирался громить Мадрид и на Бернабеу. Очередное массовое переобувание, занимайтесь дальше шапкозакидательством. У глоров апл это получается лучше всего
Согласен, апловские фаны и клубы уж больно высокомерные. Хорошо на свете есть Реал Мадрид, который может поставить их на место.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dilshod
Ответ GuruFutbola
Да, спортс тогда на неделю хотя бы очистится от всякого мусора)
Ты куда то уходиш?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobaka666
Ответ ShamilK
"Пришлось мириться" - Сити еле унес ноги с дрожащими ногами и перепуганными лицами. Еще пару минут и Мадрид забил бы свои заслуженные голы. Хорошо, что высокомерные англичане продолжают набрасывать в сторону Реала. Мадриду это придает дополнительную мотивацию и спортивную злость. После всех этих высказываний ветераны Кроос и Модрич ведут вперед команду, чтобы утереть нос скептикам
Такую чушь поришь мама не горюй. Сити осторожно играл, реал развязано, но создать ничего не смогли. Матч смотрел то?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
На самом деле очень опасный счет для Сити,
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Syndycate
Нострадамус - Руни тоже нечто такое говорил перед первым матчем)
Да Руни специально так говорил чтобы Сити проиграл) я так всегда делаю : когда хочу чтобы Сити проиграл, говорю что они вынесут своего соперника)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KeriLLo
Ответ ShamilK
"Пришлось мириться" - Сити еле унес ноги с дрожащими ногами и перепуганными лицами. Еще пару минут и Мадрид забил бы свои заслуженные голы. Хорошо, что высокомерные англичане продолжают набрасывать в сторону Реала. Мадриду это придает дополнительную мотивацию и спортивную злость. После всех этих высказываний ветераны Кроос и Модрич ведут вперед команду, чтобы утереть нос скептикам
Реал в прошлом сезоне каждый раз так ноги уносил, ой, простите, характер проявлял, добиваясь результата играя хуже соперника, что вчера получилось у МС.
И ответка не на Бернабеу как весь прошлый сезон, Реал в гостях из серьëзных соперников только и смог кризисный Челси с Ливерпулем (в этом сезоне) обыграть.
Про высокомерие очень смешно, только и читаю от болел какой же Реал великий и дëрнет МС.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ M93
Почему молчит Руни? За свои слова нужно отвечать.
Может потому, что еще не ясно, кто пройдёт в финал)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Зачем опять эти громкие фразы? Ничему жизнь не учит экспертов. Сити вчера только после середины первого тайма полностью потерялся, только рыжий и спас.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий