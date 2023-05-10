Лескотт считает, что «Сити» выйдет в финал ЛЧ: «Ожидаю, что в ответном матче они забьют пару голов «Реалу»
Джолеон Лескотт считает, что «Манчестер Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов.
В первом матче 1/2 финала «горожане» сыграли вничью с «Реалом» (1:1) в гостях.
«Сити» приехал сюда полным оптимизма, рассчитывая на победу.
Пришлось мириться с 1:1, но в ответном матче ожидаю, что они забьют пару голов и выйдут в финал», – сказал экс-защитник «Манчестер Сити».
Равный полуфинал «Реала» и «Сити»: два турбогола, одинаковый xG и вагон интриги на ответку
И ответка не на Бернабеу как весь прошлый сезон, Реал в гостях из серьëзных соперников только и смог кризисный Челси с Ливерпулем (в этом сезоне) обыграть.
Про высокомерие очень смешно, только и читаю от болел какой же Реал великий и дëрнет МС.