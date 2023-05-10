Лескотт считает, что «Сити» выйдет в финал ЛЧ: «Ожидаю, что в ответном матче они забьют пару голов «Реалу»

Джолеон Лескотт считает, что «Манчестер Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов.

В первом матче 1/2 финала «горожане» сыграли вничью с « » (1:1) в гостях.

«Сити» приехал сюда полным оптимизма, рассчитывая на победу.

Пришлось мириться с 1:1, но в ответном матче ожидаю, что они забьют пару голов и выйдут в финал», – сказал экс-защитник « ».

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