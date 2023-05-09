Президент Габона попросил Обамеянга вернуться в сборную. Форвард «Челси» дал согласие
Пьер-Эмерик Обамеянг близок к возвращению в сборную Габона.
Как передает журналист Canal+ Фредди Кула, президент Габона Али Бонго Ондимба дал форварду «Челси» и его отцу аудиенцию и попросил вернуться в национальную команду. Отмечается, что глава государства – большой фанат 33-летнего игрока.
В июне Габон сыграет с ДР Конго, и Обамеянг согласился вернуться к этой игре.
Форвард провел за сборную 72 матча и забил 30 мячей, став лучшим бомбардиром в ее истории. Карьеру в ней он завершил в 2022 году.
Со статистикой игрока «Челси» можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/FreddhyKoula
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