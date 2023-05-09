Президент Габона попросил Обамеянга вернуться в сборную. Форвард «Челси» дал согласие

Теги Челси премьер-лига Англия сборная Габона Пьер-Эмерик Обамеянг Политика Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг близок к возвращению в сборную Габона.

Как передает журналист Canal+ Фредди Кула, президент Габона Али Бонго Ондимба дал форварду «Челси» и его отцу аудиенцию и попросил вернуться в национальную команду. Отмечается, что глава государства – большой фанат 33-летнего игрока.

В июне Габон сыграет с ДР Конго, и Обамеянг согласился вернуться к этой игре.

Форвард провел за сборную 72 матча и забил 30 мячей, став лучшим бомбардиром в ее истории. Карьеру в ней он завершил в 2022 году.

Со статистикой игрока «Челси» можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/FreddhyKoula

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7 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ Пепси пеналдувич
Нифига кнш, сам президент упрашивает.
Мбаппе тоже Макрон упрашивал остаться)
+25
0
+25
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Пепси пеналдувич
Нифига кнш, сам президент упрашивает.
+16
0
+16
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ПОШОЛ ПОШОЛ
В Габоне всё очень серьезно, судя по всему
+4
0
+4
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Евгений Квасников
а почему он в сборной не играл? странно. может кто знает?
+2
0
+2
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sheri_24
Ответ Евгений Квасников
а почему он в сборной не играл? странно. может кто знает?
С футбольной федерацией тёрки у него.
Отстранили из-за критики
+2
0
+2
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Евгений Квасников
Ответ sheri_24
С футбольной федерацией тёрки у него. Отстранили из-за критики
ясно. спасибо.
0
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