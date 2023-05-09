Актер Селин: «Зенит» – лучшая команда в мире! Молодцы, сделали «Спартак»

Теги Зенит премьер-лига Россия кино Футбол

Актер Сергей Селин назвал «Зенит» лучшей командой в мире.

Петербургская команда обыграла «Спартак» (3:2) и выиграла чемпионат России в пятом сезоне подряд.

«У меня нормальные, хорошие эмоции. Так держать!

Давайте банально буду говорить. Молодцы! Сделали «Спартак»!

«Зенит» – лучшая команда в мире! Ей-богу, не знаю, что вам говорить. Молодцы!» – заявил заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Селин.

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36 комментариев

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Уся Ваткин
Сидит Казанова в отделении, пытается банку открыть. Не получается. Тут в отделение заходит Дукалис и говорит:

- Володь, че делаешь?

- Да вот банку открыть пытаюсь.

- Помочь?

- Ну давай!

Дукалис стучит по банке и орет: "ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!"
+42
-8
+34
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10Dance
Ответ Уся Ваткин
Сидит Казанова в отделении, пытается банку открыть. Не получается. Тут в отделение заходит Дукалис и говорит: - Володь, че делаешь? - Да вот банку открыть пытаюсь. - Помочь? - Ну давай! Дукалис стучит по банке и орет: "ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!"
Андрюха, у нас труп, возможно криминал , по коням
+11
-2
+9
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Паша Пашков
Дукалис херни не скажет)
+17
-10
+7
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Streetbor
про Дукалиса вспомнилось.
Это наша корова и мы её доим. Понял ?!
+7
-2
+5
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Abriel
всю страну решили опросить про Зенит?
+8
-5
+3
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dudufufu
Дукалису больше не наливать
+12
-9
+3
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...и немедленно выпил.©
+4
-1
+3
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Лагер
Ответ Уся Ваткин
Сидит Казанова в отделении, пытается банку открыть. Не получается. Тут в отделение заходит Дукалис и говорит: - Володь, че делаешь? - Да вот банку открыть пытаюсь. - Помочь? - Ну давай! Дукалис стучит по банке и орет: "ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!"
Под танец Дукалиса
+2
0
+2
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Ильдар Фарукшин
Ну так считать "улицы разбитых фонарей". Лучший сериал мира😊😊😊
+3
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Nick Crosier
Дукалис выдал базу.
+4
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Abriel
Ответ Спартак сила
дайте корюшки этому сектанту
не сезон
+5
-3
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Ramon Mercader
Дукалис фигни не скажет
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Михаил Александров
Мы Чемпионы; Дукалис прав!
+4
-3
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ВладиславМартынов
Ответ Pelerin
Просто оставлю это здесь: Сергей Селин член партии "Едим Россию"
Как говорится - "Это наша корова и мы её доим"
+2
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Boory
Я дурак, бросай оружие!
+1
0
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Romeo Yankovich
Ответ Спартак сила
дайте корюшки этому сектанту
а в чём он соврал?? зенит лучшая команда мира, на данный момент. правда "русского" мира
+2
-2
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57s6w79qhh
Дукалис ровный мужик
+2
-2
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Abriel
Ответ Циник Петербургский
Была у него небольшая, но характерная роль в "Комедии строгого режима". По факту это по Довлатову. Но продюсеры фильма это "немножечко полностью" отрицают, насколько я слышал ;))
а точно. суперская вещь была
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Данко Лазович
Да че уж там. В млечном пути!
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Спартак сила
дайте корюшки этому сектанту
+12
-12
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Жаргал Шадапов
Ответ 10Dance
Андрюха, у нас труп, возможно криминал , по коням
Конь, у нас Андрюха, возможно труп, по криминалам!
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KOTOV71
Ответ samarskij-kuzmich
Интересно, что Дукалис понимает под словом "мир"? В каком мире Зенит лучшая команда? В мире кумовства, закулисья, несправедливого распределения ресурсов, админресурса, азиатских замашек? Если речь о таком "мире", то спорить не буду - в этом "мире" Зенит вполне возможно, что лучший ))
Вот ты " душный", не порти Людям Праздник!
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