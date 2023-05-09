Актер Селин: «Зенит» – лучшая команда в мире! Молодцы, сделали «Спартак»
Актер Сергей Селин назвал «Зенит» лучшей командой в мире.
Петербургская команда обыграла «Спартак» (3:2) и выиграла чемпионат России в пятом сезоне подряд.
«У меня нормальные, хорошие эмоции. Так держать!
Давайте банально буду говорить. Молодцы! Сделали «Спартак»!
«Зенит» – лучшая команда в мире! Ей-богу, не знаю, что вам говорить. Молодцы!» – заявил заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Селин.
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- Володь, че делаешь?
- Да вот банку открыть пытаюсь.
- Помочь?
- Ну давай!
Дукалис стучит по банке и орет: "ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!"
Это наша корова и мы её доим. Понял ?!