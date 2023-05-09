Актер Селин: «Зенит» – лучшая команда в мире! Молодцы, сделали «Спартак»

Актер Сергей Селин назвал «Зенит» лучшей командой в мире.

Петербургская команда обыграла «Спартак» (3:2) и выиграла чемпионат России в пятом сезоне подряд.

«У меня нормальные, хорошие эмоции. Так держать!

Давайте банально буду говорить. Молодцы! Сделали «Спартак»!

«Зенит» – лучшая команда в мире! Ей-богу, не знаю, что вам говорить. Молодцы!» – заявил заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Селин.

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