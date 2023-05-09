Вальверде испытывает боль в стопе из-за перегрузки. Хавбек «Реала» жаловался на усталость после финала Кубка Испании, где отыграл 90 минут (Relevo)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА травмы Федерико Вальверде Здоровье Футбол

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде несколько недель играет с повреждением.

Как сообщает Relevo, Вальверде уже несколько недель испытывает боль в стопе, вызванную большой нагрузкой во время матчей и недостатком отдыха из-за плотного календаря.

Из-за боли уругваец испытывает дискомфорт как во время матчей, так и в повседневной жизни – так, по утрам больной участок приходится разогревать, чтобы уменьшить дискомфорт.

После финала Кубка Испании против «Осасуны», в котором уругваец провел на поле все 90 минут, Вальверде сказал в интервью Cadena SER: «Я чуть не умер. Очень устал».

Проблему Вальверде можно решить, предоставив ему отдых, однако игрок хочет помочь «Реалу» в ключевых матчах сезона. Полузащитник «Реала» выбирает матчи, в которых ему необходимо выложиться полностью.

В текущем сезоне Вальверде провел за «Реал» и сборную Уругвая в общей сложности 57 матчей, в которых отыграл 4662 минуты.

Сегодня «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

Модрич не восстановился от травмы на 100%, но Анчелотти сказал, что хавбек «Реала» выйдет в старте против «Сити». Лука пропустит несколько месяцев в случае рецидива

47 комментариев

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Андрей Хенто
Настоящие бойцы, что Модрич, что Вальверде. Особенно это касается Модрича, человеку через пару месяцев 38, выиграл все что только возможно в клубном футболе с Мадридом и не раз. Должен был быть готов по самым оптимистичным раскладам только к ответной игре против Сити, но Лука сделал все от себя зависящее и хоть не в полной мере, но готов выйти на поле. Образец для подражания. А Феде это человек с двумя сердцами, отрабатывает на всех участках поля, не боится единоборств, никогда не был замечен в симуляциях. Будущий капитан Мадрида.
+101
-7
+94
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Arthurino
Ответ Андрей Хенто
Настоящие бойцы, что Модрич, что Вальверде. Особенно это касается Модрича, человеку через пару месяцев 38, выиграл все что только возможно в клубном футболе с Мадридом и не раз. Должен был быть готов по самым оптимистичным раскладам только к ответной игре против Сити, но Лука сделал все от себя зависящее и хоть не в полной мере, но готов выйти на поле. Образец для подражания. А Феде это человек с двумя сердцами, отрабатывает на всех участках поля, не боится единоборств, никогда не был замечен в симуляциях. Будущий капитан Мадрида.
Бойцы бойцами, но такие кондиции игроков могут сказаться не лучшим образом на игру команды. Будем верить, что парни не поломаются
+44
-2
+42
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Syndycate
Ответ белошип
Все-таки загонял Анчи наших топарей
Анчи как будто не знает про 5 замен, либо троих только меняет, либо на 90 минуте, даже в ничего не решающих матчах
+38
-5
+33
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белошип
Все-таки загонял Анчи наших топарей
+18
-3
+15
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Олег Кудряшов
Пахарь
+5
0
+5
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Спартак Уокер
Надеюсь это не серьёзно он очень важный игрок для Реала
+6
-1
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xDe xDe
Ответ Arthurino
Бойцы бойцами, но такие кондиции игроков могут сказаться не лучшим образом на игру команды. Будем верить, что парни не поломаются
Была ведь уже инфа, что Феде играет с травмой, но по собственной инициативе просит Карло его ставить на матчи. Но перебарщивать с такой самоотверженностью, каэш, не стоит. Чревато.
+3
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arspurs9
"Отыграл 4662 минуты", но хочет помогать команде дальше.
Не показывайте футболистам РПЛ, которые умирают ко второму месяцу чемпионата.

Это все при условии, что в отличии от того же Карима или Винисиуса Феде носится по полю как угорелый, отрабатывая за себя и еще за парочку партнеров.
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Мемовед Анализбеков
Ответ Вадим Слуцкий
Прогресс не стоит на месте. Скоро живых игроков заменят стальные роботы с искусственным интеллектом. И интеллект этот будет таким, что каждый такой робот-футболист легко обыграет чемпиона мира по шахматам. Об их технике я не говорю: они будут попадать мячом 100 раз из 100 ударов с 40 метров точно в девятку. Правда, и стоить такой робот будет немало, но всё же меньше живых игроков - вроде Неймара или Мбаппе.
Но на это никто не будет смотреть. Чемпионаты по шахматам среди людей до сих пор имеют зрителей.
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Максим Горький
Сначала модрич теперь вальверде? Надеюсь у обоих всё норм и они в старте
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Arthas M
Загоняли уругвайца,по сути он и Вини всегда в основе
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Артём Толоконников
Ответ Botikool
Реал щас в целом не в самой лучшей форме, тот же Бензема, Карвахаль. Момент с омоложением состава они профукали
Кто что профукал? Пол команды молодёжи
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Maksat Hasanow
Ответ xDe xDe
Была ведь уже инфа, что Феде играет с травмой, но по собственной инициативе просит Карло его ставить на матчи. Но перебарщивать с такой самоотверженностью, каэш, не стоит. Чревато.
Как не стоит? Если бы не стоило он не вышел бы
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Botikool
Ответ Артём Толоконников
Напомни, сколько раз псж брал лч? А реал?
14-0) но речь не много не об этом, я о том, что сейчас Реалу тяжело суперзвезд переманивать, мбапе остался, холланд предпочёл мс, к сожалению
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Артём Толоконников
Ответ Botikool
И ещё, если раньше Реал брал на трансферах кого хотел и как хотел, то сейчас уже не прокатывает это, к сожалению. Балом правят клубы апл или тот же псж
Напомни, сколько раз псж брал лч? А реал?
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Артём Толоконников
Ответ Botikool
Вальверде да, конечно. Камавинга с Чуамени не впечатляют пока, только объëм дают, вообще они не равносильная замена Каземиро, Кросу или Модрича. Эндрик..) кот в мешке, таких " Эндриков" в Реала столько было, рано о нём говорить. Беллиннем что-то мне кажется не перейдёт в Реал, в апл уйдёт, мне кажется.
Про вини также говорили
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Артём Толоконников
Ответ Владислав Харламов
Шанс для Азара?
Нет у него больше шансов
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Botikool
Ответ Артём Толоконников
Вальверде, Камавинга, Чуамени, Беллиннем с Эндриком скоро придут. Мало?
Вальверде да, конечно. Камавинга с Чуамени не впечатляют пока, только объëм дают, вообще они не равносильная замена Каземиро, Кросу или Модрича. Эндрик..) кот в мешке, таких " Эндриков" в Реала столько было, рано о нём говорить. Беллиннем что-то мне кажется не перейдёт в Реал, в апл уйдёт, мне кажется.
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Maksat Hasanow
Ответ XavIniesta2008-2015
Вальверде с дискомфортом,Модрич здоров не на 100%. Очень рискует Реал,если матч будет интенсивный. Единственный плюс, в Ла Лиге уже можно ротировать состав без проблем
Если они(Модрич и Феде) не будут в составе они вообще не смогут выйти из прессинга Сити. Яркий пример игры против Соседада и Жироны
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Теннисный абсолют
Здоровья одному из лучших полузащитников мира
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Muni Klar
ох уж этот боксер)) здоровья ему, будущий кеп Реала??! думаю он сыграет бойцовский характер у него
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vcaireac
Кто то ещё сомневается зачем нужен Беллингем?Это конечно хорошо что игрок отдается по полной,но может аукнутся травмой...в самый неподходящий момент сезона.
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Ya Tolik
Ответ arspurs9
"Отыграл 4662 минуты", но хочет помогать команде дальше. Не показывайте футболистам РПЛ, которые умирают ко второму месяцу чемпионата. Это все при условии, что в отличии от того же Карима или Винисиуса Феде носится по полю как угорелый, отрабатывая за себя и еще за парочку партнеров.
57 матчей уже провел, впереди ещё 5 матчей в Ла Лиге и ЛЧ.
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Вадим Слуцкий
Прогресс не стоит на месте. Скоро живых игроков заменят стальные роботы с искусственным интеллектом. И интеллект этот будет таким, что каждый такой робот-футболист легко обыграет чемпиона мира по шахматам. Об их технике я не говорю: они будут попадать мячом 100 раз из 100 ударов с 40 метров точно в девятку. Правда, и стоить такой робот будет немало, но всё же меньше живых игроков - вроде Неймара или Мбаппе.
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Горькие слёзы Моуриньо
Вальверде на 95 минуте финала кубка короля в прессинге бежит на вратаря
После матче в интервью: «я чуть не умер. Очень устал»

В этом весь Феде
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