Вальверде испытывает боль в стопе из-за перегрузки. Хавбек «Реала» жаловался на усталость после финала Кубка Испании, где отыграл 90 минут (Relevo)

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде несколько недель играет с повреждением.

Как сообщает Relevo, Вальверде уже несколько недель испытывает боль в стопе, вызванную большой нагрузкой во время матчей и недостатком отдыха из-за плотного календаря.

Из-за боли уругваец испытывает дискомфорт как во время матчей, так и в повседневной жизни – так, по утрам больной участок приходится разогревать, чтобы уменьшить дискомфорт.

После финала Кубка Испании против «Осасуны», в котором уругваец провел на поле все 90 минут, Вальверде сказал в интервью Cadena SER: «Я чуть не умер. Очень устал».

Проблему Вальверде можно решить, предоставив ему отдых, однако игрок хочет помочь «Реалу» в ключевых матчах сезона. Полузащитник «Реала» выбирает матчи, в которых ему необходимо выложиться полностью.

В текущем сезоне Вальверде провел за «Реал» и сборную Уругвая в общей сложности 57 матчей, в которых отыграл 4662 минуты.

Сегодня «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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