Рауль Рианчо: «Верю, что «Спартак» способен побороться с «Зенитом» в следующем году и стать чемпионом. Почему нет?»

Рауль Рианчо верит, что «Спартак» станет чемпионом России в следующем году.

В этом году « » выиграл 5-й титул подряд. Московский клуб после 26 туров занимает 4-е место в таблице.

«Зенит» заслуженно стал чемпионом, значит, в этом сезоне они были сильнее остальных.

Думаю, что скоро «Спартак» тоже станет чемпионом. Это большая команда, которая всегда бьется за трофеи.

Верю, « » способен побороться с «Зенитом» в следующем году и стать первым. Почему нет?», – сказал бывший тренер красно-белых.