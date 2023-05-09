Рауль Рианчо: «Верю, что «Спартак» способен побороться с «Зенитом» в следующем году и стать чемпионом. Почему нет?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Рауль Рианчо Футбол

Рауль Рианчо верит, что «Спартак» станет чемпионом России в следующем году.

В этом году «Зенит» выиграл 5-й титул подряд. Московский клуб после 26 туров занимает 4-е место в таблице. 

«Зенит» заслуженно стал чемпионом, значит, в этом сезоне они были сильнее остальных.

Думаю, что скоро «Спартак» тоже станет чемпионом. Это большая команда, которая всегда бьется за трофеи.

Верю, «Спартак» способен побороться с «Зенитом» в следующем году и стать первым. Почему нет?», – сказал бывший тренер красно-белых.

12 комментариев

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Доктор Верховцев
Мыло-мочало, начинай сначала.
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Ramon Mercader
Вера - это важно. Даже церковь специализированная имеется, и все знаем кто там главный проповедника и прихожане.
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ТрактоПоктер
Потому что судьи не дадут, бразильцы из Зенита не уйдут, админресурс и все такое (с)
болельщики Спартака
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Петр Васильев
А что вам еще остается? Только верить из сезона в сезон, бугага!
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Спартак Уокер
Я думаю в следующем сезоне ЦСКА может навязать борьбу Зениту
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Сергей Бабиков
Зря веришь.
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Архитектор Мендисабаль
Солнце-то взошло после грозы, синоптик?
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тралмейстер
Ответ Андрей Ермолаев
Бразильцы уедут,а зенит будет соревноваться с Сочи и оренбургом
Промеса посадят, легионеры разбегутся и СМ будет бороться с Химками за право остаться в РПЛ.
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Alex Slobodskikh
В этом году кубок взяли, в следующем чемпионат.
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Андрей Хенто
Солнце восходит каждый день, так что когда-нибудь Спартак станет чемпионом. Вопрос времени)
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NIK7478
Почему нет? Потому что у Спартака нет таких игроков, как у Зенита. А есть такие, как Дуарте, например. И тренер левый. В РПЛ прямо сейчас есть несколько тренеров сильнее Абаскаля,
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