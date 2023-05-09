Рауль Рианчо: «Верю, что «Спартак» способен побороться с «Зенитом» в следующем году и стать чемпионом. Почему нет?»
Рауль Рианчо верит, что «Спартак» станет чемпионом России в следующем году.
В этом году «Зенит» выиграл 5-й титул подряд. Московский клуб после 26 туров занимает 4-е место в таблице.
«Зенит» заслуженно стал чемпионом, значит, в этом сезоне они были сильнее остальных.
Думаю, что скоро «Спартак» тоже станет чемпионом. Это большая команда, которая всегда бьется за трофеи.
Верю, «Спартак» способен побороться с «Зенитом» в следующем году и стать первым. Почему нет?», – сказал бывший тренер красно-белых.
болельщики Спартака