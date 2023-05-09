Родри: «Реал» – король ЛЧ, но «Ман Сити» жаждет реванша. Мы были великолепны 180 минут прошлого полуфинала, но надо добивать соперника»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Родри Футбол

Родри заявил, что «Манчестер Сити» намерен отомстить «Реалу» за прошлую Лигу чемпионов.

Второй год подряд команды встречаются в полуфинале ЛЧ. В 2022-м испанцы уступили в Англии со счетом 3:4 и победили дома 3:1.

«У нас будет шанс взять реванш. Наша философия заключается в том, что опыт позволяет чему-то научиться. Мы были великолепны 180 минут, но этого не хватило. Последние минуты ответной игры мы провели не лучшим образом.

Нужно добивать соперника, когда можешь. Мы уважаем «Реал», это король турнира, но у нас есть нужные средства. Мы в отличной форме и ничего не боимся. Мы приехали сражаться и жаждем реванша», — сказал хавбек «Манчестер Сити».

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67 комментариев

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kaka10
Сити пропустил 3 гола дома
Затем после 2:1 на Бернабеу проиграли дополнительное время 1:0. Я не знаю о каких 180 минутах говорит этот Родри. Команда, которая лучше не пропускает 6 голов
+139
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+89
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headmaster
Все вспоминают те 2 мяча, забитые в концовке второго матча, когда говорят о случайности. Но так-то Реал в первом мачте с Сити забил 3!

Так что фразы про 180 великолепных минут, мягко скажем, удивляют (пусть Сити и выглядел посильнее)
+77
-15
+62
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Jeremy Fraser
Ох уж этот реваншизм. Уже не один десяток людей погорел на таких идеях)
+54
-8
+46
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Антон Болховитин
Ответ kaka10
Сити пропустил 3 гола дома Затем после 2:1 на Бернабеу проиграли дополнительное время 1:0. Я не знаю о каких 180 минутах говорит этот Родри. Команда, которая лучше не пропускает 6 голов
Может надо было матчи смотреть? Сити закатил два года Реалу за 10 минута начала матча, и выйграли со счётом 4:3, хотя сити мог забивать и 6 и 7 не шло. В ответной игре сити выигрывали 1-0 и проходили дальше дальше, до 90 минуты, итого 180 минут Сити побеждал, шанс на победу Реала у буков был 1%, но Реал забил 2 гола за 2 минуты и прошёл дальше.

Теперь знаешь.
+70
-26
+44
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Jeremy Fraser
Ответ headmaster
Все вспоминают те 2 мяча, забитые в концовке второго матча, когда говорят о случайности. Но так-то Реал в первом мачте с Сити забил 3! Так что фразы про 180 великолепных минут, мягко скажем, удивляют (пусть Сити и выглядел посильнее)
Мне кажется, когда говорят про Реал последнего десятилетия, то совсем неуместно смотреть, сколько там великолепных минут провел их противник. Тут надо всё время быть настороже, тк эти минуты ничего не значат для Реала.
+26
-3
+23
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Эксперимент
Ответ kaka10
Сити пропустил 3 гола дома Затем после 2:1 на Бернабеу проиграли дополнительное время 1:0. Я не знаю о каких 180 минутах говорит этот Родри. Команда, которая лучше не пропускает 6 голов
До 89-ой минуты второго матча Сити вел в счёте 5-3, интересно кто был лучше?
+30
-9
+21
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blaugrano
Для одного портового реваншиста это ничем хорошим не кончилось. Вряд ли Пеп хочет, чтобы его игроки выходили на поле с такими мыслями.
+9
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+8
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Юрий Кечко
Ответ Эксперимент
До 89-ой минуты второго матча Сити вел в счёте 5-3, интересно кто был лучше?
Я дополнил бы что на 88 мяч скакал по ленточке ворот Реала ,
+10
-4
+6
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инок
Реал реально кубковая команда и этим все сказано. Успехов ему в двухматчевом противостоянии в полуфинале ЛЧ с Сити!
+11
-6
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Андрей Хенто
Ответ Порчо Таргим
Да им тупо повезло, сегодня увидим.
Конечно повезло, на одном везении забили 6 голов в ворота такого монструозного клуба.
+6
-1
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bevooch
Да будет славная битва
+6
-1
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bevooch
Ответ headmaster
Все вспоминают те 2 мяча, забитые в концовке второго матча, когда говорят о случайности. Но так-то Реал в первом мачте с Сити забил 3! Так что фразы про 180 великолепных минут, мягко скажем, удивляют (пусть Сити и выглядел посильнее)
Что именно удивляет? От Реала не зазорно пропустить три, если забиваешь при этом четыре.
Ну и по ударам и моментам в каждом матче Сити был лучше. Просто у Реала реализация была эффективнее.
+13
-8
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Биодудь
Ответ kaka10
Сити пропустил 3 гола дома Затем после 2:1 на Бернабеу проиграли дополнительное время 1:0. Я не знаю о каких 180 минутах говорит этот Родри. Команда, которая лучше не пропускает 6 голов
Знаменитый аргумент - счёт на табло. Зачем вообще игру смотреть, можно только счёт глянуть и нарезки голов.
+11
-7
+4
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_Alex*
Ответ kaka10
Сити пропустил 3 гола дома Затем после 2:1 на Бернабеу проиграли дополнительное время 1:0. Я не знаю о каких 180 минутах говорит этот Родри. Команда, которая лучше не пропускает 6 голов
И? Матчи то смотрел?
+9
-6
+3
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Silent Mode
Ответ Karl Franz F. Brandt
Первый матч будет 2:0 или 3:1 в пользу ’Реала’. Дома можно попытаться что-то сделать, но будет крайне сложно. Но даже, если пройти испанцев, с ’Миланом’ тоже шансов не так много.
Может ты за игрой сити не следишь, но я даже не догадываюсь : как можно сделать такие прогнозы «дома крайне сложно» и «Милан выиграть шансов не много»? Милан с Наполи ели-ели бодался, при том что в 1 игре осимхена не было, а во 2 игре пенальти в 1 тайме не поставили ; у сити игра в 1000 раз лучше чем у наполи, что не оставит шансов милану
+4
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Удачи горожанам💙
+4
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rachidibrahimov
Ответ City!
А еще 2 пенки реала забывают, не самые железные. Сити например пенок не бил
Интересно, в каком мире ты обитаешь, что откровенная игра рукой и удар в ногу, не являются чистым пенальти ?
+2
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headmaster
Ответ ruslan_khaibulov
кто тебя плюсует??? в первом матче реал проиграл 0:1 какой 3???
Ты гуглом разучился пользоваться?
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Йозеф Блаттер
Ответ headmaster
Все вспоминают те 2 мяча, забитые в концовке второго матча, когда говорят о случайности. Но так-то Реал в первом мачте с Сити забил 3! Так что фразы про 180 великолепных минут, мягко скажем, удивляют (пусть Сити и выглядел посильнее)
Разница между Реалом и Сити, была наглядно видна после тех самых 180 минут. Сразу после того как Родриго сравнял счёт, разве у кого то были сомнения что дальше пройдёт Реал? Лично у меня нет, была сто процентная уверенность что Реал дожмёт, а ведь вререди были ещё 30 минут. Даже игроки Сити не верили что можно ещё пройти, выглядели как безпомощные котята, на фоне хощников.
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Порчо Таргим
Ответ Karl Franz F. Brandt
Первый матч будет 2:0 или 3:1 в пользу ’Реала’. Дома можно попытаться что-то сделать, но будет крайне сложно. Но даже, если пройти испанцев, с ’Миланом’ тоже шансов не так много.
Поспика мальчик и оставь прогнозы и аналитику взрослым дядькам
+1
0
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Андрей
Ответ Valentin Grabenovsky
Ман Сити на данном отрезке сильнее конечно смотрится, но в 1 отдельном матче может произойти все что угодно. никаких привязок к прошлогодним дуэлям
2 отдельных*
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Saniya Islamhan
Ответ Jeremy Fraser
Ох уж этот реваншизм. Уже не один десяток людей погорел на таких идеях)
Помню как на каждом шагу о реванше кричал Мо. И где они теперь?
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Axs Men
Ответ mansur_axe
Салах тоже жаждал реванша и обделался.
И что теперь? Больше ни кому не говорить это?
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Михаил Родченков
главный матч сезона
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Gio Vasadze
По сравнению с прошлым годом (где по игре Сити выглядел солиднее) кое что серьезное поменялось в обоих командах.
Сити стал сильнее с Холандом
Реал стал слабее без Каземиро. Тчуамени здесь и сейчас не ровня ему
Поэтому болея за Реал особо не верится что смогут пройти
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