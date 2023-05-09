Родри: «Реал» – король ЛЧ, но «Ман Сити» жаждет реванша. Мы были великолепны 180 минут прошлого полуфинала, но надо добивать соперника»

Родри заявил, что «Манчестер Сити» намерен отомстить «Реалу» за прошлую Лигу чемпионов.

Второй год подряд команды встречаются в полуфинале ЛЧ. В 2022-м испанцы уступили в Англии со счетом 3:4 и победили дома 3:1.

«У нас будет шанс взять реванш. Наша философия заключается в том, что опыт позволяет чему-то научиться. Мы были великолепны 180 минут, но этого не хватило. Последние минуты ответной игры мы провели не лучшим образом.

Нужно добивать соперника, когда можешь. Мы уважаем « », это король турнира, но у нас есть нужные средства. Мы в отличной форме и ничего не боимся. Мы приехали сражаться и жаждем реванша», — сказал хавбек « ».