Родри: «Реал» – король ЛЧ, но «Ман Сити» жаждет реванша. Мы были великолепны 180 минут прошлого полуфинала, но надо добивать соперника»
Родри заявил, что «Манчестер Сити» намерен отомстить «Реалу» за прошлую Лигу чемпионов.
Второй год подряд команды встречаются в полуфинале ЛЧ. В 2022-м испанцы уступили в Англии со счетом 3:4 и победили дома 3:1.
«У нас будет шанс взять реванш. Наша философия заключается в том, что опыт позволяет чему-то научиться. Мы были великолепны 180 минут, но этого не хватило. Последние минуты ответной игры мы провели не лучшим образом.
Нужно добивать соперника, когда можешь. Мы уважаем «Реал», это король турнира, но у нас есть нужные средства. Мы в отличной форме и ничего не боимся. Мы приехали сражаться и жаждем реванша», — сказал хавбек «Манчестер Сити».
Затем после 2:1 на Бернабеу проиграли дополнительное время 1:0. Я не знаю о каких 180 минутах говорит этот Родри. Команда, которая лучше не пропускает 6 голов
Так что фразы про 180 великолепных минут, мягко скажем, удивляют (пусть Сити и выглядел посильнее)
Теперь знаешь.
Ну и по ударам и моментам в каждом матче Сити был лучше. Просто у Реала реализация была эффективнее.
Сити стал сильнее с Холандом
Реал стал слабее без Каземиро. Тчуамени здесь и сейчас не ровня ему
Поэтому болея за Реал особо не верится что смогут пройти