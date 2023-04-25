Геннадий Орлов: «Малком – лучший футболист РПЛ. Видимо, есть предложение или интерес из серьезного европейского клуба – и он выкладывается»

Геннадий Орлов назвал Малкома лучшим футболистом РПЛ.

«В «Зените» Чистяков, Родригао, Ренан пока не отличаются быстрым мышлением, которым обладали Иванович и Ракицкий. Пока это не то. У Караваева другая проблема.

У него слишком высокая скорость, и он не всегда может с ней совладать – в отдельных эпизодах не может укротить мяч. Ему не хватает техники, мягкости работы с мячом. Но это же все закладывается на детско-юношеском уровне.

Вот у Малкома, Вендела и Клаудиньо таких пробелов в футбольном образовании нет. Они были технарями уже в 10 лет. Малком сделал результат в матче с «Динамо».

Сейчас он лучший футболист нашего чемпионата. Помню, как бразилец очень здорово играл в 2021 году перед олимпийским турниром.

Сейчас, видимо, у него есть предложение или к нему имеется предметный интерес из серьезного европейского клуба. И он выкладывается на сто процентов.

Это его мотивация. Разве плохо? Уедет ли он летом? Ну... Пока ничего не решено. Его личный выбор. Посмотрим. Но Малком же не скрывает, что хочет выступать в Лиге чемпионов.

Андрей Кобелев сказал, что без Малкома, Клаудиньо и Вендела «Зенит» может и не стать чемпионом? В одном-двух мачтах питерцы без этих игроков «просядут».

А вот на длинной дистанции — не уверен. «Зенит» же заранее может все просчитать, найти замену этим футболистам. Как раз селекционная служба сине-бело-голубых заслуживает уважения.

Принципиально ли «Зениту» стать чемпионом именно в игре со «Спартаком»? Не думаю, что это является самоцелью. Но если получится – будет красивая история.

Все-таки в России противостояние «Зенита» и «Спартака» можно сравнить с соперничеством «Барселоны» и «Реала». Это наше эль-класико. Посмотрим. Еще один тур. «Спартаку» для начала надо победить «Ростов», а «Зениту» – «Крылья». Давайте двигаться поступательно», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

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