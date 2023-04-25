Геннадий Орлов: «Малком – лучший футболист РПЛ. Видимо, есть предложение или интерес из серьезного европейского клуба – и он выкладывается»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Малком Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов назвал Малкома лучшим футболистом РПЛ.

«В «Зените» Чистяков, Родригао, Ренан пока не отличаются быстрым мышлением, которым обладали Иванович и Ракицкий. Пока это не то. У Караваева другая проблема.

У него слишком высокая скорость, и он не всегда может с ней совладать – в отдельных эпизодах не может укротить мяч. Ему не хватает техники, мягкости работы с мячом. Но это же все закладывается на детско-юношеском уровне.

Вот у Малкома, Вендела и Клаудиньо таких пробелов в футбольном образовании нет. Они были технарями уже в 10 лет. Малком сделал результат в матче с «Динамо».

Сейчас он лучший футболист нашего чемпионата. Помню, как бразилец очень здорово играл в 2021 году перед олимпийским турниром.

Сейчас, видимо, у него есть предложение или к нему имеется предметный интерес из серьезного европейского клуба. И он выкладывается на сто процентов.

Это его мотивация. Разве плохо? Уедет ли он летом? Ну... Пока ничего не решено. Его личный выбор. Посмотрим. Но Малком же не скрывает, что хочет выступать в Лиге чемпионов.

Андрей Кобелев сказал, что без Малкома, Клаудиньо и Вендела «Зенит» может и не стать чемпионом? В одном-двух мачтах питерцы без этих игроков «просядут».

А вот на длинной дистанции — не уверен. «Зенит» же заранее может все просчитать, найти замену этим футболистам. Как раз селекционная служба сине-бело-голубых заслуживает уважения.

Принципиально ли «Зениту» стать чемпионом именно в игре со «Спартаком»? Не думаю, что это является самоцелью. Но если получится – будет красивая история.

Все-таки в России противостояние «Зенита» и «Спартака» можно сравнить с соперничеством «Барселоны» и «Реала». Это наше эль-класико. Посмотрим. Еще один тур. «Спартаку» для начала надо победить «Ростов», а «Зениту» – «Крылья». Давайте двигаться поступательно», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

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15 комментариев

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Поцелуй Оздоева
Ответ Aleksandr Danilov
Судя по истории Передеса, Видича и тд большие клубы особо не смотрят РПЛ, чтобы делать предложение
А что с историей Паредеса? Он за Зенит отлично играл.
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Дмитрий9779
Так или иначе Малком проводит лучший сезон за Зенит,решает эпизоды,молодец!
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Aleksandr Danilov
Судя по истории Передеса, Видича и тд большие клубы особо не смотрят РПЛ, чтобы делать предложение
Рпл может и нет, а вот матчи с участием игроков, в которых они заинтересованы, смотрят. Что ты такое пишешь, это же смешно.
+2
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Виталик Украинский
Ответ Колбаскер тут
За всю историю РПЛ только три топаря лега. Халк, Вагнер Лав и Малком. Все остальные либо около (Клауд, Хвича, Азмун), либо далеко
Вот взял и одной фразой развел бледно-розовые иллюзии, от создателей "лучшего игрока" прошлого года, криминального бегунка середняка.
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Никита Давыдкин
А что, выкладываться в матчах мальком может только из-за интереса (и то не факт) каких-то клубов? Может он всё таки для начала просто профессионально выполняет обязанности, за которые ему платят? Дзюба вон тоже яркий отрезок выдал - его тоже куда-то зовут? Соболев осенью забивал в каждом матче, это разве говорит о том, что им кто-то заинтересовался? Орлов выдал желаемое за действительное, не зная истинной мотивации малькома
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kutavlik
Гораздо более ключевые игроки - это Сантос и Барриос. Вот, если они уйдут....
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Артемий Дмитриев
Ответ OneMind
А может он просто профессионал и относится к своему делу серьезно?
Вот, вот! Просто человек отрабатывает свою зарплату, по логике Орлова получается, что если им никто интересоваться не будет, то он за такие деньги будет пешком ходить по полю
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Никита Давыдкин
Ответ Колбаскер тут
За всю историю РПЛ только три топаря лега. Халк, Вагнер Лав и Малком. Все остальные либо около (Клауд, Хвича, Азмун), либо далеко
А хвича что за супер-игру показывал в России? Бестолково пер на защитников и терял мяч, игрок для хайлайтов. Иногда выдавал что-то яркое, но уж точно не на уровне зенитовского Азмуна, к примеру. Вальбуэна приехал и выдавал магию, Диарра показывал опорникам, как надо играть в центре поля. В конце концов тот же Промес прямо сейчас выдаёт сильный сезон и уже сравнялся с Вагнером и Азмуном по голам легионеров. Так что непонятно, что кварацхелия забыл рядом с Азмуном и Клаудиньо
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