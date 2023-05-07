Где смотреть Вест Хэм – АЗ, во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций УЕФА 11 мая
В четверг, 11 мая, сыграют Вест Хэм и АЗ в рамках Лиги Конференций УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Лондон».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вест Хэм – АЗ
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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