Осинькин об удалении Писарского на 31-й минуте: «Так играть не надо, когда у тебя есть уже желтая»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Краснодар Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Игорь Осинькин недоволен удалением Владимира Писарского в игре с «Краснодаром» (1:2).

Хавбек «Крыльев Советов» получил красную карточку на 31-й минуте матча Мир РПЛ.

Писарский был на левом фланге защиты, когда получил вторую желтую…

– Это единичный случай. Мы все должны обороняться, помогать команде. Я не смотрел еще первую желтую. Но получать так вторую карточку – это, конечно, неправильно.

Ситуация, когда у тебя есть уже желтая, так играть не надо. Но нужно все проанализировать и понять, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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14 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Самоустранился Писарский
+7
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+7
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Andrew Petrov
У Крыльев каждую игру антигерой находится то Бейл то Писарский,разбаловал их Осинькин,так доиграются до стыков и вылета в ЛЛМ
+10
-3
+7
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magentrumen
Ответ Andrew Petrov
У Крыльев каждую игру антигерой находится то Бейл то Писарский,разбаловал их Осинькин,так доиграются до стыков и вылета в ЛЛМ
не, с такой игрой они любого из 1 лиги обыграют
+4
0
+4
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Промах Мораты
Так первая жёлтая левая. Повелись на актёрство краснодарское
+6
-3
+3
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Mamontov
Писарский просто перегорел!
+2
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Куй Бышевец
Ответ Andrew Petrov
У Крыльев каждую игру антигерой находится то Бейл то Писарский,разбаловал их Осинькин,так доиграются до стыков и вылета в ЛЛМ
Бейла не трогать, он на пару с Констанцей, больше для клуба, чем вся команда с руководством . Хотя они на минуточку иностранцы
+2
-1
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Алексей
Опять типичное бла-бла-бла от Осинькина, а воз и ныне там. Я не вижу никаких улучшений или даже попыток улучшения игры. Игроки вытворяют, что хотят. Уже во втором матче подряд удаление в первом тайме.
+3
-3
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Пользователь заблокирован
Осинкин: Удаление Писарского - как урок для всех! Ведь футбол – это джентльменская игра, не так ли? 😇⚽👊
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Lyelik
Походу сычевой выпрашивает трансфер на сторону.
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Андрей Демчев
Ответ расформировать московские кабинеты
Куйбышев писал,что удаление левое. Тут тренер крыльев признает его верным. Как так?
В случае с первой жк Писарского была провокация от Рамиреса, давать надо было или обоим или никому. В первом случае Рамирес на 23 минуте получал бы уже вторую жк и удалялся. Вторая жк Писарского по делу, тренер про неё говорит.
+1
-1
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Gaymer feyl
Ответ Промах Мораты
Так первая жёлтая левая. Повелись на актёрство краснодарское
Не знаю, лично мне казалось, что актёрами на поле были игроки Крыльев до того как пропустили второй мяч
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