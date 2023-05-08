Осинькин об удалении Писарского на 31-й минуте: «Так играть не надо, когда у тебя есть уже желтая»

Игорь Осинькин недоволен удалением Владимира Писарского в игре с «Краснодаром» (1:2).

Хавбек «Крыльев Советов» получил красную карточку на 31-й минуте матча Мир .

– был на левом фланге защиты, когда получил вторую желтую…

– Это единичный случай. Мы все должны обороняться, помогать команде. Я не смотрел еще первую желтую. Но получать так вторую карточку – это, конечно, неправильно.

Ситуация, когда у тебя есть уже желтая, так играть не надо. Но нужно все проанализировать и понять, – сказал главный тренер « ».