«Удержит «Зенит» Малкома и Вендела – выиграет очередной титул в следующем сезоне». Губерниев о хавбеках

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Малком Вендел Футбол

Дмитрий Губерниев рассказал, что надо сделать «Зениту», чтобы вновь выиграть Мир РПЛ.

«Это красивая история — «Зенит» хотел победить именно сегодня, выиграть у «Спартака», который не побеждает в Питере 11 лет, и досрочно стать чемпионом. Этого хотел Санкт‑Петербург, и в итоге «Зенит» это сделал.

Теперь ему нужно правдами и неправдами удерживать Малкома и Вендела. Если «Зенит» их удержит, тогда в следующем сезоне выиграет очередной титул. А если не удержит, то тоже могут выиграть, но уже придется сильно постараться. С бразильцами — одна история, без них — другая.

Поздравляю «Зенит» с чемпионством! Состав их команды несопоставим с другими коллективами РПЛ, «Зенит» мощнее и явно сильнее всех», — сказал комментатор.

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9 комментариев

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дронреш
Ответ Hong Kil
Забили Клаудиньо, Мостовой и Сергеев, но без Малкома и Вендела не выиграть следующий чемпионат. Любители биатлона интересно размышляют о футболе.
Малеом весь сезон тащил зенит к чемпионству
+4
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+4
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SMART789
Это не обязательно
Уйдут эти игроки придут новые
+3
-2
+1
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Hong Kil
Забили Клаудиньо, Мостовой и Сергеев, но без Малкома и Вендела не выиграть следующий чемпионат. Любители биатлона интересно размышляют о футболе.
тут датчанин в общем то прав
0
0
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