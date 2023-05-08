«Удержит «Зенит» Малкома и Вендела – выиграет очередной титул в следующем сезоне». Губерниев о хавбеках

Дмитрий Губерниев рассказал, что надо сделать «Зениту», чтобы вновь выиграть Мир РПЛ.

«Это красивая история — « » хотел победить именно сегодня, выиграть у «Спартака», который не побеждает в Питере 11 лет, и досрочно стать чемпионом. Этого хотел Санкт‑Петербург, и в итоге «Зенит» это сделал.

Теперь ему нужно правдами и неправдами удерживать и . Если «Зенит» их удержит, тогда в следующем сезоне выиграет очередной титул. А если не удержит, то тоже могут выиграть, но уже придется сильно постараться. С бразильцами — одна история, без них — другая.

Поздравляю «Зенит» с чемпионством! Состав их команды несопоставим с другими коллективами , «Зенит» мощнее и явно сильнее всех», — сказал комментатор.