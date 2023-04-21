Джейми Каррагер: «Антони за 6 месяцев сделал больше, чем Санчо за 2 года, но он получает много критики, Джейдон – очень мало»
Джейми Каррагер считает, что Антони играет продуктивнее, чем Джейдон Санчо.
«Антони за шесть месяцев сделал больше, чем Санчо за два года. Но при этом Антони получает много критики, Джейдон Санчо – очень мало», – написал бывший защитник «Ливерпуля».
«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:0, общий счет – 5:2) в ответном четвертьфинале Лиги Европы.
Бразилец забил четыре гола в 18 матчах АПЛ в нынешнем сезоне. На счету Санчо также четыре мяча в 18 играх АПЛ.
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даже если матч плохо складывается, бразил пытается на поле сражаться.
У санчо же ноль характера
Кагава, Мхитарян, теперь Санчо.
еще и Беллингемом они интересуются.
ничему жизнь не учит.
👍
Оле и вудварт тут круто нагадили.
притащили за огромные деньги бесхарактерного игрока, и дали баснословную зарплату из-за которой продать невозможно
Кста вот если что: https://www.sports.ru/amp/post/1614991/
Продолжи старик, может быть как Пак он бы стал )
но это не важно, тут он прав