Джейми Каррагер считает, что Антони играет продуктивнее, чем Джейдон Санчо.

« за шесть месяцев сделал больше, чем Санчо за два года. Но при этом Антони получает много критики, – очень мало», – написал бывший защитник «Ливерпуля».

«Севилья» обыграла « » (3:0, общий счет – 5:2) в ответном четвертьфинале Лиги Европы.

Бразилец забил четыре гола в 18 матчах АПЛ в нынешнем сезоне. На счету Санчо также четыре мяча в 18 играх .

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