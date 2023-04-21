Джейми Каррагер: «Антони за 6 месяцев сделал больше, чем Санчо за 2 года, но он получает много критики, Джейдон – очень мало»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Джейдон Санчо Антони Футбол

Джейми Каррагер считает, что Антони играет продуктивнее, чем Джейдон Санчо.

«Антони за шесть месяцев сделал больше, чем Санчо за два года. Но при этом Антони получает много критики, Джейдон Санчо – очень мало», – написал бывший защитник «Ливерпуля».

«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:0, общий счет – 5:2) в ответном четвертьфинале Лиги Европы.

Бразилец забил четыре гола в 18 матчах АПЛ в нынешнем сезоне. На счету Санчо также четыре мяча в 18 играх АПЛ.

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67 комментариев

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Отец Абду
Забитцер за 2-3 матча сделал больше, чем эти двое вместе взятые:)
+128
-6
+122
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deadjoker
Так когда Санчо пришел вся критика лилась в Роналду. Так что ему повезло :)
+48
-4
+44
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ChefJhonnyMorgan
И за этих ребят отдали больше 200 лямов😆
+37
-10
+27
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Dm Kznts
прав как не крути.
даже если матч плохо складывается, бразил пытается на поле сражаться.
У санчо же ноль характера
+15
0
+15
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Любезный Коссутий
вот почему я против футболистов из Боруссии в МЮ.
Кагава, Мхитарян, теперь Санчо.
еще и Беллингемом они интересуются.
ничему жизнь не учит.
+11
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+11
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Vezdexodof
Каррагер адекватный скаузер, как ни странно.
👍
+14
-7
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Alexander Yavriantz
Думаю Санчо вчера окончательно подписал себе приговор, как и ДеХеа, Магуайр и Марсияль. Эти четверо и вероятно Фред должны уйти этим летом.
+8
-2
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denimo21
Ответ Vezdexodof
Каррагер адекватный скаузер, как ни странно. 👍
Да ладно. Он поливает вообще все что связано с манками. Этот случай скорее исключение подтверждающее правило
+9
-3
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Pushkin_CR7
Да в целом это неважно совсем)) пока и 100 за двоих не видно по игре
Антони как по мне изначально очень странный трансфер был, тем более за сотку. Но вот, то что Санчо так провалится вообще не ожидал
+5
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Pushkin_CR7
Меньше))
Спасибо, что поправили) был уверен, что за Санчо больше 100 отдали
+10
-6
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Pushkin_CR7
Ответ ChefJhonnyMorgan
И за этих ребят отдали больше 200 лямов😆
Меньше))
+8
-4
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Любезный Коссутий
Ответ deadjoker
Так когда Санчо пришел вся критика лилась в Роналду. Так что ему повезло :)
когда Санчо пришел, никто, полсезона, Кришти не критиковал. это началось уже весной
+6
-2
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Dm Kznts
Ответ Alexander Yavriantz
Думаю Санчо вчера окончательно подписал себе приговор, как и ДеХеа, Магуайр и Марсияль. Эти четверо и вероятно Фред должны уйти этим летом.
и как можно скинуть санчо у которого 350 в неделю?
Оле и вудварт тут круто нагадили.
притащили за огромные деньги бесхарактерного игрока, и дали баснословную зарплату из-за которой продать невозможно
+4
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Яхай-Бле
потому что один из них англичанин, а другой нет
+5
-1
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Любезный Коссутий
Ответ Alexander Yavriantz
Думаю Санчо вчера окончательно подписал себе приговор, как и ДеХеа, Магуайр и Марсияль. Эти четверо и вероятно Фред должны уйти этим летом.
Фред кратно ценнее этих пассажиров (если убрать этот матч за скобки)
+3
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coolclou
Какая разница. Две днины
+4
-2
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Alexander Yavriantz
Ответ Любезный Коссутий
Фред кратно ценнее этих пассажиров (если убрать этот матч за скобки)
Может быть, но всё равно он не уровень МЮ и ему уже 30 и как раз заканчивается контракт, время отпустить. Лучше посадить на лавку игрока академии и иногда выпускать его. Ну и понятно что и купить надо одного, не знаю будет ли им Забитцер.
+2
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AzDark Offical
Ответ Dm Kznts
он плюнул в ребёнка в машине предки которой за МЮ болеют. но это не важно, тут он прав
Так по идее же они начали доставать Карагера, и провоцировать. Как по мне Караггер даже чем-то прав
Кста вот если что: https://www.sports.ru/amp/post/1614991/
+2
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Alexander Yavriantz
Ответ Dm Kznts
и как можно скинуть санчо у которого 350 в неделю? Оле и вудварт тут круто нагадили. притащили за огромные деньги бесхарактерного игрока, и дали баснословную зарплату из-за которой продать невозможно
Можно найти ему аренду и платить часть зарплаты, а давать играть лучше однозначно Гарначо, Амаду и Пелистри.
+1
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Pushkin_CR7
Ответ ChefJhonnyMorgan
Спасибо, что поправили) был уверен, что за Санчо больше 100 отдали
Да в целом это неважно совсем)) пока и 100 за двоих не видно по игре
+1
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
вот почему я против футболистов из Боруссии в МЮ. Кагава, Мхитарян, теперь Санчо. еще и Беллингемом они интересуются. ничему жизнь не учит.
Кагава все таки при САФе мало поиграть успел.
Продолжи старик, может быть как Пак он бы стал )
+1
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№7
Ответ Alexander Yavriantz
Думаю Санчо вчера окончательно подписал себе приговор, как и ДеХеа, Магуайр и Марсияль. Эти четверо и вероятно Фред должны уйти этим летом.
Ван бисаку туда же, в атаке нулевой
+2
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Dm Kznts
Ответ Vezdexodof
Обоснуй. Когда, в кого и чем он плюнул?
он плюнул в ребёнка в машине предки которой за МЮ болеют.
но это не важно, тут он прав
+1
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alexis2020
Оба посредственные. Стоит сравнивать топарей Сака и Эдегора, Грилиша и Бернарду. А этих не имеет смысла даже обсуждать
+3
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mp3yourhead
Ответ Любезный Коссутий
вот почему я против футболистов из Боруссии в МЮ. Кагава, Мхитарян, теперь Санчо. еще и Беллингемом они интересуются. ничему жизнь не учит.
Ну так-то Мхитарян норм играл в МЮ. Уж всяко лучше Санчи.
+1
0
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