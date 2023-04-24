Судья отменил голы «Юве» в игре с «Наполи» на 82-й и 91-й – из-за фола и выхода мяча за пределы поля

Теги Ювентус серия А Италия судьи Наполи Анхель Ди Мария Микаэль Фаббри Аркадиуш Милик Станислав Лоботка Душан Влахович Федерико Кьеза Футбол

Два гола «Ювентуса» в конце игры с «Наполи» были отменены главным судьей Микаэлем Фаббри.

На 82-й минуте вингер Анхель Ди Мария забил в результате контратаки, однако после просмотра видеоповтора рефери принял решение не засчитывать гол из-за того, что в начале комбинации форвард туринцев Аркадиуш Милик в подкате попал в ногу хавбеку неаполитанцев Станиславу Лоботке, а затем уже – в мяч.

Изображение: кадр из трансляции CBS Sports

На 90-й минуте на поле вышел форвард Душан Влахович и на 91-й поразил ворота «Наполи». Однако и его гол был отменен – из-за того, что Федерико Кьеза упустил мяч за лицевую линию перед голевым пасом.

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8 комментариев

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wonderwall
ну с выходом мяча за пределы поля соглашусь на 100%, а с фолом спорный момент,на мой взгляд
да и по игре самой в целом если смотреть,то Юве не наиграл на поражение
+12
-3
+9
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lama_kuka
Ответ wonderwall
ну с выходом мяча за пределы поля соглашусь на 100%, а с фолом спорный момент,на мой взгляд да и по игре самой в целом если смотреть,то Юве не наиграл на поражение
А в чем сомнение? Повтор же был хороший, в ногу сыграл, потом только до мяча добрался игрок Юве.
+7
-2
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Robi Baggio 95
Ответ lama_kuka
А в чем сомнение? Повтор же был хороший, в ногу сыграл, потом только до мяча добрался игрок Юве.
Что спрашивать с ювеглора?)
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