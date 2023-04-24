Судья отменил голы «Юве» в игре с «Наполи» на 82-й и 91-й – из-за фола и выхода мяча за пределы поля
Два гола «Ювентуса» в конце игры с «Наполи» были отменены главным судьей Микаэлем Фаббри.
На 82-й минуте вингер Анхель Ди Мария забил в результате контратаки, однако после просмотра видеоповтора рефери принял решение не засчитывать гол из-за того, что в начале комбинации форвард туринцев Аркадиуш Милик в подкате попал в ногу хавбеку неаполитанцев Станиславу Лоботке, а затем уже – в мяч.
Изображение: кадр из трансляции CBS Sports
На 90-й минуте на поле вышел форвард Душан Влахович и на 91-й поразил ворота «Наполи». Однако и его гол был отменен – из-за того, что Федерико Кьеза упустил мяч за лицевую линию перед голевым пасом.
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да и по игре самой в целом если смотреть,то Юве не наиграл на поражение