Семак повторил рекорд Романцева, 5 раз подряд выиграв чемпионат России
Сергей Семак стал вторым тренером, которому удалось выиграть чемпионат России 5 раз подряд.
Сегодня «Зенит» оформил чемпионство, одолев «Спартак» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ.
Семак во главе петербуржцев выигрывает лигу начиная с 2019 года. Лишь Олег Романцев побеждал в чемпионате пять раз подряд – с 1997 по 2001 год. При этом суммарно на счету бывшего главного тренера «Спартака» 8 титулов (у Семака – 5).
Следует отметить, что в СССР ни один тренер не становился чемпионом пять раз подряд.
Семак обошел Газзаева по титулам РПЛ. Осталось три шага до Романцева
С тремя - логотип выглядел бы более сбалансированным ;)