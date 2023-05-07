Семак повторил рекорд Романцева, 5 раз подряд выиграв чемпионат России

Сергей Семак стал вторым тренером, которому удалось выиграть чемпионат России 5 раз подряд.

Сегодня « » оформил чемпионство, одолев « » (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ.

Семак во главе петербуржцев выигрывает лигу начиная с 2019 года. Лишь Олег Романцев побеждал в чемпионате пять раз подряд – с 1997 по 2001 год. При этом суммарно на счету бывшего главного тренера «Спартака» 8 титулов (у Семака – 5).

Следует отметить, что в СССР ни один тренер не становился чемпионом пять раз подряд.

Семак обошел Газзаева по титулам РПЛ. Осталось три шага до Романцева