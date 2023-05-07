Семак повторил рекорд Романцева, 5 раз подряд выиграв чемпионат России

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Олег Романцев рекорды Футбол

Сергей Семак стал вторым тренером, которому удалось выиграть чемпионат России 5 раз подряд.

Сегодня «Зенит» оформил чемпионство, одолев «Спартак» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ.

Семак во главе петербуржцев выигрывает лигу начиная с 2019 года. Лишь Олег Романцев побеждал в чемпионате пять раз подряд – с 1997 по 2001 год. При этом суммарно на счету бывшего главного тренера «Спартака» 8 титулов (у Семака – 5).

Следует отметить, что в СССР ни один тренер не становился чемпионом пять раз подряд.

Семак обошел Газзаева по титулам РПЛ. Осталось три шага до Романцева

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46 комментариев

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Красная стрела
Ответ Скунсик
Определитесь, у Спартака 5 подряд или 6? В каждой новой новости разная информация...
Спартак выиграл 6 подряд. Романцев 5. 1 с Ярцевым.
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Goldstream
Я думаю, пора признать, что Семак вырос в большого тренера, особенно на дистанции. Достойный ученик Спаллетти.
+36
-17
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Красная стрела
А вообще, несмотря на футбол, который показывает Зенит, Семак не вызывает раздражение. Норм так мужик. Воспитанный и не выпячивается с пафосными речами, как Ротенберг. Представьте, если это чудо когда КХл выиграет? Это будет поток дичи 🤪 Ну А Сергей Богданович корректен всегда. Если вернут в Европу, всё же надеюсь, мы чего-то увидим в его исполнении более качественное.
+16
-7
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ZarvuR2020
Ответ Ильдар Фарукшин
Зто смешно. Если кто то считает Романцева и Семака на одном уровне. Семак это даже не Семин, Бердыев, Газаев..
Семак выше, он не перетаскивал к себе игроков путём шантажа в сборной.
+16
-11
+5
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Nogoi89
Замечательный футболист, тренер и человек.
+5
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Красная стрела
Ответ Злодей Спб
Где лого с двумя звёздочками можно скачать? Мне надо аватарку обновить :)
В Яндексе просто забей, в картинках уже есть давно.
+3
-1
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ZarvuR2020
Ответ Красная стрела
А вообще, несмотря на футбол, который показывает Зенит, Семак не вызывает раздражение. Норм так мужик. Воспитанный и не выпячивается с пафосными речами, как Ротенберг. Представьте, если это чудо когда КХл выиграет? Это будет поток дичи 🤪 Ну А Сергей Богданович корректен всегда. Если вернут в Европу, всё же надеюсь, мы чего-то увидим в его исполнении более качественное.
А какой футбол показывает Зенит? Окей, сегодня сыграли хуже, чем могли, намного. Включались только когда пропускали. Но в целом, как там в 2018 то? Хорошо наверное без ковидов и сво.
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Красная стрела
Ответ Ильдар Фарукшин
В нашей истории футбола и Страны менялось много. Но Спартак всегда был в ней всегда. Без обид
А я что? Спорю. Полностью поддерживаю. Это в Ленинграде было легендарное Динамо, а Зенит клуб на задворках🤷‍♂️
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Owen_the_Simple
Ответ Ильдар Фарукшин
Зто смешно. Если кто то считает Романцева и Семака на одном уровне. Семак это даже не Семин, Бердыев, Газаев..
Справедливое замечание. Как можно сравнивать современный футбол с прессингом на хороших полях и винтажное бей-беги на картофельных Лужниках?
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Красная стрела
Ответ Дмитрий Доронин
Весь изюм в том, что Спартак " выигрывал" в 90-е и " нулевые", так же как сейчас выигрывает Зенит.
Эпохи разные 🤷‍♂️ много нюансов. Но чемпион есть чемпион. Это надо принять 🤷‍♂️ и значит нам надо работать лучше, а не ныть про судейство и прочее. С тем уровнем стабильности и игры, что мы показываем, мы не наиграли.
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Уся Ваткин
Так то Олегиваныч на удочку ловил, а Семак обыкновенный браконьер с динамитом
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Родион Горбачев
Ответ BeastI666I
Комментарий удален модератором
Ну какой с вас, утюгов, спрос?)
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Вольдемар Непутёвый
за беспредел в 90-е Пищевик лет сто должен каяться , а не строчить свои гневные пасквили
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Владислав88
Два физрука, удачно попавшие в нужное время в нужное место. Газзаев с КУЕФА затыкает обоих в этим кубками водокачку, что вышка 90-х, что нынешняя РПЛ на уровне водокачки. Правда Романцев хотя бы в еврокубках прилично смотрелся, Семак вообще опозорился там жиже некуда. Он в Питере всех адекватных болельщиков бесит, особенно когда за Беглова на выборах агитировал....
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Ильдар Фарукшин
Ответ Красная стрела
Что ж. Статистика останется. Детали когда нибудь забудут и школьники будут петь о великой эпохи Зенита🤷‍♂️
В нашей истории футбола и Страны менялось много. Но Спартак всегда был в ней всегда. Без обид
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Красная стрела
Ответ Владислав88
Эпохи разные, а уровень чемпа одинаково донный, но Романцева повезло что и европейский футбол ещё только начинал на новый уровень переходить, иначе также как Семак от всех отхватывал бы. Его результаты в сборной тому подтверждение.
Не уверен. Сборная да. Играла не очень. А игру Спартака отмечали ведущие тренера. Команда узнаваема была. И для меня странноват футбол Зенита. Семак был умным игроком и я от него ждал другой футбол. Аля его матчи с Боруссией, когда он и.о был.
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евГений
Ответ Дмитрий Доронин
Весь изюм в том, что Спартак " выигрывал" в 90-е и " нулевые", так же как сейчас выигрывает Зенит.
бред
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Owen_the_Simple
Ответ Иван Новиков
Разбудите, когда повторит все выигранные матчи в группе Лиги чемпионов.
Когда снова можно будет увидеть Русенборг, Легию и Блэкберн в группе ЛЧ.
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Красная стрела
Ответ Злодей Спб
Нашел :))
На здоровье, с победой🤝 но мы вернемся😁
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Злодей Спб
Ответ Красная стрела
На здоровье, с победой🤝 но мы вернемся😁
Две звёздочки плохо отцентрированы.
С тремя - логотип выглядел бы более сбалансированным ;)
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Красная стрела
Ответ Злодей Спб
Две звёздочки плохо отцентрированы. С тремя - логотип выглядел бы более сбалансированным ;)
Ну лет через 50 мне пиши, помогу найти третью 😁
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Owen_the_Simple
Ответ "Iron"
Чему они радуются? Все равно, что выиграли гонку с приорами на Феррари. Продайте своих легионеров и в чемпионате будет конкуренция, от которой выиграют все. А держать условных Малкомов для ЧР без еврокубков бессмыслица.
Смысл конкуренции в том, что отстающие равняются на лидера, а не в том, что лидер играет хуже, чтоб никому обидно не было.
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Goldstream
Ответ Seyit Canlyyew
Мостовой с вами не согласен 😄
Смотря какой Мостовой)
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Seyit Canlyyew
Ответ Goldstream
Я думаю, пора признать, что Семак вырос в большого тренера, особенно на дистанции. Достойный ученик Спаллетти.
Мостовой с вами не согласен 😄
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Циник Петербургский
Ответ Красная стрела
Что ж. Статистика останется. Детали когда нибудь забудут и школьники будут петь о великой эпохи Зенита🤷‍♂️
Ну, сейчас же школьники поют о "великой эпохе" допингового середняка, исправно поставляющего Зениту очки ;)
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