Защитник «Динамо» Фернандес пропустит 4-6 недель из-за травмы бедра, полученной в матче с «Химками»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес получил травму бедра.

В матче 26-го тура Мир РПЛ против «Химок» Фернандес получил повреждение и был заменен на 35-й минуте. Сообщается, что обследование выявило у защитника повреждение мышц бедра. Парагваец пропустит от 4 до 6 недель.

В октябре прошлого года Фернандес также получил травму бедра в матче с «Химками».

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 19 матчей в Мир и забил 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.