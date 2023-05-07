Защитник «Динамо» Фернандес пропустит 4-6 недель из-за травмы бедра, полученной в матче с «Химками»

Теги Химки премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Роберто Фернандес Здоровье Футбол

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес получил травму бедра.

В матче 26-го тура Мир РПЛ против «Химок» Фернандес получил повреждение и был заменен на 35-й минуте. Сообщается, что обследование выявило у защитника повреждение мышц бедра. Парагваец пропустит от 4 до 6 недель.

В октябре прошлого года Фернандес также получил травму бедра в матче с «Химками».

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 19 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktor Martunov
И так играть некому, концовка сезона будет весëлой у нас.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trueman
Да какая разница, сезон слит все равно уже.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitamin_B
похоже до конца сезона. жаль конечно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Сейчас уже все равно надо пробовать молодых.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нейтральный критик
Привет, Сазонов. Опять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кобранов
Ответ Нейтральный критик
Привет, Сазонов. Опять.
Даже слышать эту фамилию не хочется …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий