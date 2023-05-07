Защитник «Динамо» Фернандес пропустит 4-6 недель из-за травмы бедра, полученной в матче с «Химками»
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес получил травму бедра.
В матче 26-го тура Мир РПЛ против «Химок» Фернандес получил повреждение и был заменен на 35-й минуте. Сообщается, что обследование выявило у защитника повреждение мышц бедра. Парагваец пропустит от 4 до 6 недель.
В октябре прошлого года Фернандес также получил травму бедра в матче с «Химками».
В текущем сезоне 22-летний защитник провел 19 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.
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