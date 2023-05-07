Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям в матче с «Кристал Пэлас»
Сон Хын Мина оскорбляли на почве расизма по ходу матча с «Кристал Пэлас».
«Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 35-го тура АПЛ
«Нам известно о расистских оскорблениях в отношении Сон Хын Мина во время вчерашнего матча.
Дискриминация любого рода отвратительна и не имеет места в обществе, футболе и в нашем клубе.
Мы работаем вместе с «Кристал Пэлас», чтобы провести расследование и идентифицировать причастного к инциденту человека.
Сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что в случае признания виновным человек понесет самое строгое наказание – как это было ранее в этом сезоне, когда Сон подвергся аналогичным расовым оскорблениям в матче с «Челси», – говорится в сообщении «Тоттенхэма».
«Нам известно о распространении в интернете видео о человеке, который находился вчера на выездном матче с «Тоттенхэмом», который, вероятно, делал расистские жесты в отношении Сон Хын Мина.
Доказательства переданы в полицию. Когда его личность будет установлена, ему грозит дисквалификация от клуба. Мы не потерпим такого поведения в нашем клубе», – приводятся слова в заявлении «Кристал Пэлас».
Виейра, возглавляющий «Кристал Пэлас», – единственный темнокожий тренер как мужском, так и в женском высших дивизионах Англии.
«Меня это очень беспокоит. Мне трудно это понять.
Думаю, подобная ситуация просто показывает, что впереди еще долгий путь», – сказал Виейра (от февраля 2023 года)
Забавно …
Да и в Англии фанаты жесткие, очень много говорят про игроков, неужели на каждый нужно реагировать?