Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям в матче с «Кристал Пэлас»

Сон Хын Мина оскорбляли на почве расизма по ходу матча с «Кристал Пэлас».

«Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 35-го тура

«Нам известно о расистских оскорблениях в отношении во время вчерашнего матча.

Дискриминация любого рода отвратительна и не имеет места в обществе, футболе и в нашем клубе.

Мы работаем вместе с « », чтобы провести расследование и идентифицировать причастного к инциденту человека.

Сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что в случае признания виновным человек понесет самое строгое наказание – как это было ранее в этом сезоне, когда Сон подвергся аналогичным расовым оскорблениям в матче с «Челси», – говорится в сообщении «Тоттенхэма».

«Нам известно о распространении в интернете видео о человеке, который находился вчера на выездном матче с « », который, вероятно, делал расистские жесты в отношении Сон Хын Мина.

Доказательства переданы в полицию. Когда его личность будет установлена, ему грозит дисквалификация от клуба. Мы не потерпим такого поведения в нашем клубе», – приводятся слова в заявлении «Кристал Пэлас».