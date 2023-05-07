Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям в матче с «Кристал Пэлас»

Теги премьер-лига Англия болельщики Тоттенхэм Кристал Пэлас Сон Хын Мин Тоттенхэм Хотспур Стэдиум дискриминация Футбол

Сон Хын Мина оскорбляли на почве расизма по ходу матча с «Кристал Пэлас».

«Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 35-го тура АПЛ

«Нам известно о расистских оскорблениях в отношении Сон Хын Мина во время вчерашнего матча.

Дискриминация любого рода отвратительна и не имеет места в обществе, футболе и в нашем клубе.

Мы работаем вместе с «Кристал Пэлас», чтобы провести расследование и идентифицировать причастного к инциденту человека.

Сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что в случае признания виновным человек понесет самое строгое наказание – как это было ранее в этом сезоне, когда Сон подвергся аналогичным расовым оскорблениям в матче с «Челси», – говорится в сообщении «Тоттенхэма».

«Нам известно о распространении в интернете видео о человеке, который находился вчера на выездном матче с «Тоттенхэмом», который, вероятно, делал расистские жесты в отношении Сон Хын Мина.

Доказательства переданы в полицию. Когда его личность будет установлена, ему грозит дисквалификация от клуба. Мы не потерпим такого поведения в нашем клубе», – приводятся слова в заявлении «Кристал Пэлас».

21 комментарий

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Isshin88
Болельщик предложил ему хот-дог?
+24
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Vićtor Diaź
Болельщики пэлас собаку съели на таких выходках 😔
+15
-6
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ChelseaFanKZ
Лол, самый черный клуб АПЛ с расистскими оскорблениями
+5
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jonnysilverhand01
Патрика Виейра беспокоит нехватка темнокожих тренеров в АПЛ и женской Суперлиге.
Виейра, возглавляющий «Кристал Пэлас», – единственный темнокожий тренер как мужском, так и в женском высших дивизионах Англии.
«Меня это очень беспокоит. Мне трудно это понять.
Думаю, подобная ситуация просто показывает, что впереди еще долгий путь», – сказал Виейра (от февраля 2023 года)

Забавно …
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Vegas Knight
Ответ jonnysilverhand01
Патрика Виейра беспокоит нехватка темнокожих тренеров в АПЛ и женской Суперлиге. Виейра, возглавляющий «Кристал Пэлас», – единственный темнокожий тренер как мужском, так и в женском высших дивизионах Англии. «Меня это очень беспокоит. Мне трудно это понять. Думаю, подобная ситуация просто показывает, что впереди еще долгий путь», – сказал Виейра (от февраля 2023 года) Забавно …
Виейра уже уволили
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Евгений Иванов
не удивлюсь если за расизм приняли прищуривание глаз
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Андрей
ничоси, вот это новость.
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jonnysilverhand01
Нет, ну без фанайди они так долго точно не смогут ! Мы и здесь их обогнали в развитии ! Все самое лучшее у нас )
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**Iscander**
Надо сделать в стиле Кантона.
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AIBOLIT66
Негры снежками бросались...
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Вячеслав Васильев
Ответ Isshin88
Болельщик предложил ему хот-дог?
тебе хот дог в одно место
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Pok_Toholo
Ответ Евгений Иванов
не удивлюсь если за расизм приняли прищуривание глаз
Ну ты конечно гений
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jonnysilverhand01
Ответ Vegas Knight
Виейра уже уволили
Я в курсе, что вместо него старик Ходжсон … но всеравно удивительно
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NikitaNik
Ответ jonnysilverhand01
Патрика Виейра беспокоит нехватка темнокожих тренеров в АПЛ и женской Суперлиге. Виейра, возглавляющий «Кристал Пэлас», – единственный темнокожий тренер как мужском, так и в женском высших дивизионах Англии. «Меня это очень беспокоит. Мне трудно это понять. Думаю, подобная ситуация просто показывает, что впереди еще долгий путь», – сказал Виейра (от февраля 2023 года) Забавно …
Это тоже расизм. Поэтому не удивительно, что фаны такие.
Да и в Англии фанаты жесткие, очень много говорят про игроков, неужели на каждый нужно реагировать?
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Crazy Writer
Ответ jonnysilverhand01
Патрика Виейра беспокоит нехватка темнокожих тренеров в АПЛ и женской Суперлиге. Виейра, возглавляющий «Кристал Пэлас», – единственный темнокожий тренер как мужском, так и в женском высших дивизионах Англии. «Меня это очень беспокоит. Мне трудно это понять. Думаю, подобная ситуация просто показывает, что впереди еще долгий путь», – сказал Виейра (от февраля 2023 года) Забавно …
Там еще Компани на подходе
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Sandman7180
Ответ achrustalev
Бред какой-то. Он же не негр. Как он мог подвергнуться расистским оскорблениям?
Азиаты отдельная раса
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