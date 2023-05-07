Перес о победе «Реала» в Кубке Испании: «Конкуренция был крайне высокой. Тем ценнее для нас успех»
Флорентина Перес оценил победу «Реала» над «Осасуной» (2:1) в финале Кубка Испании.
«Чтобы завоевать любой трофей, нужно приложить массу усилий и жертвовать собой. Прежде всего хочу поздравить «Осасуну» за ее сезон, они вложили в него свои души, и это достойно уважения.
В нынешнем Кубке конкуренция был крайне высокой. Мы начали с «Касереньо», который доставил нам хлопот, потом были «Вильярреал», «Атлетико» и «Барселона».
В финале «Осасуна» провела великолепный матч, оставив в нем свою душу, тем ценнее для нас эта победа» – сказал президент «Реала».
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Плюс Реал вынес и ВильяРеал и Атлетико. Так что сам турнир был очень сложным. И вообще для Реала Кубок пожалуй самый сложный турнир.
ЛЧ или ЛЛ Реалу взять легче.