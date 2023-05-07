Перес о победе «Реала» в Кубке Испании: «Конкуренция был крайне высокой. Тем ценнее для нас успех»

Флорентина Перес оценил победу «Реала» над «Осасуной» (2:1) в финале Кубка Испании.

«Чтобы завоевать любой трофей, нужно приложить массу усилий и жертвовать собой. Прежде всего хочу поздравить «Осасуну» за ее сезон, они вложили в него свои души, и это достойно уважения.

В нынешнем Кубке конкуренция был крайне высокой. Мы начали с «Касереньо», который доставил нам хлопот, потом были «Вильярреал», «Атлетико» и «Барселона».

В финале « » провела великолепный матч, оставив в нем свою душу, тем ценнее для нас эта победа» – сказал президент « ».

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