Перес о победе «Реала» в Кубке Испании: «Конкуренция был крайне высокой. Тем ценнее для нас успех»

Теги Реал Мадрид Осасуна Кубок Испании Флорентино Перес Футбол

Флорентина Перес оценил победу «Реала» над «Осасуной» (2:1) в финале Кубка Испании.

«Чтобы завоевать любой трофей, нужно приложить массу усилий и жертвовать собой. Прежде всего хочу поздравить «Осасуну» за ее сезон, они вложили в него свои души, и это достойно уважения.

В нынешнем Кубке конкуренция был крайне высокой. Мы начали с «Касереньо», который доставил нам хлопот, потом были «Вильярреал», «Атлетико» и «Барселона».

В финале «Осасуна» провела великолепный матч, оставив в нем свою душу, тем ценнее для нас эта победа» – сказал президент «Реала».

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24 комментария

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asker15041993
Поздравляю Королевский Клуб с победой, и всех болельщиков Мадрида!!!, Впереди очень сильный соперник в ЛЧ , но это Реал, ждём 15 трофей 🏆!,. Хала Мадрид))))
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Андрей Хенто
Респект Флорентино, что отметил соперника, Осасуна действительно провела достойный матч, сражались до самого конца.
+25
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dm2244
" Конкуренция был..." Вроде Перес до этого на русском интервью не давал никогда..
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Андрей Хенто
Ответ M93
Он по моему имел всех конкурентов по сетке Кубка Короля. Ведь Реал прошел поочередно Вильярреал, Атлетико, Барселону и уже в финале была Осасуна.
Ну тут классика, спустя час-другой дополнить новость, изначально она выглядела без абзаца про клубы, которые прошел Мадрид, речь была только о Осасуне. А так сетка была у Мадрида «боевой» и Мадрид показал в этих играх характер и продемонстрировали волю к победе, делав начиная с Вильярреала в каждом матче камбэк.
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M93
Ответ Андрей Хенто
Респект Флорентино, что отметил соперника, Осасуна действительно провела достойный матч, сражались до самого конца.
Он по моему имел всех конкурентов по сетке Кубка Короля. Ведь Реал прошел поочередно Вильярреал, Атлетико, Барселону и уже в финале была Осасуна.
+4
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Русский в Шоке
Вот чел рулит клубом, браво. В Челси туши свет... РА теперь с ностальгией вспоминается.
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Андрей Хенто
Ответ белошип
До финала не было серьёзных соперников,всех порвали не напрягаясь,но в финале пришлось слегка попотеть И все-же на классе забрали кубок каталонии)
Такими комментариями Вы сами обесцениваете непростой путь Мадрида к титулу. Камбэк с желтой субмариной, Атлетико и Барселоной дорогого стоят. Да и Осасуна тоже дала настоящий бой, тем приятнее победа Мадрида.
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aliev.islam.1976@icloud.com
Фаны барсы испарились,представляю какая была бы вонь если бы осасуна взяла трофей
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ernar11
выиграли Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ и Кубок Короля. В принципе, неплохой сезон, учитывая экономию в трансферах.
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Real_v_dushe
Ответ белошип
До финала не было серьёзных соперников,всех порвали не напрягаясь,но в финале пришлось слегка попотеть И все-же на классе забрали кубок каталонии)
Я бы сказал, что не слегка, а по полной. Тяжёлый был матч для Реала.
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nurikkkk
Ответ v.belorussky
Ахахахах когда Барса 4 раза подряд брала этот кубок, до для сливок он не был чем-то значим. В этом году в чемпионате просели - ну чемпионат не имеет значения. И так далее. В то же время Вильярреал и Осасуна стали топами для сливок. Чемпионы по переобуванию! 🏆👞
Ну вообще Реал вынес Барсу вперед ногами с этого турнира, и ладно бы Барса была слабая....ну она ведь лучшая команда в ЛЛ.
Плюс Реал вынес и ВильяРеал и Атлетико. Так что сам турнир был очень сложным. И вообще для Реала Кубок пожалуй самый сложный турнир.
ЛЧ или ЛЛ Реалу взять легче.
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Ruslan3132
Ответ v.belorussky
Ахахахах когда Барса 4 раза подряд брала этот кубок, до для сливок он не был чем-то значим. В этом году в чемпионате просели - ну чемпионат не имеет значения. И так далее. В то же время Вильярреал и Осасуна стали топами для сливок. Чемпионы по переобуванию! 🏆👞
он и сейчас не является чем то значимым, очередной горшок в копилку. Реал мыслит ЛЧ и ЛЛ. Остальное - вторично.
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M93
Ответ Андрей Хенто
Ну тут классика, спустя час-другой дополнить новость, изначально она выглядела без абзаца про клубы, которые прошел Мадрид, речь была только о Осасуне. А так сетка была у Мадрида «боевой» и Мадрид показал в этих играх характер и продемонстрировали волю к победе, делав начиная с Вильярреала в каждом матче камбэк.
Не видел первого варианта. Не удивлен. Спортс такой Спортс.
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Давид Agabekyan
Ответ Fruch
Трофей они взяли во втором матче с Барсой. После оставалось не облажаться.
Могли и облажаться. Осасуна очень неплохо выглядела
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Ruslan3132
самый легкий матч был на спотифай арене )
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Сайфулла Авдадаев
Как дела
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Emik.
Очередной трофей в копилке!! БРАВО, РЕАЛ МАДРИД 🏆👏👍
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Fruch
Трофей они взяли во втором матче с Барсой. После оставалось не облажаться.
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