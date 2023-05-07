При Пересе «Реал» выиграл 32 трофея. Это повторение рекорда Бернабеу

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Флорентино Перес рекорды Сантьяго Бернабеу Йесте Футбол

Ни при одном президенте «Реал» не завоевал больше трофеев, чем при Флорентино Пересе.

Он руководит клубом во второй раз. Первый этап пришелся на период с 16 июля 2000 года по 27 февраля 2006 года. Второй начался 1 июня 2009 года.

При Пересе мадридцы выиграли 32 соревнования. Столько же трофеев завоевано при Сантьяго Бернабеу (с 1943-го по 1978-й), которому принадлежит соответствующий рекорд.

Всего у «Реала» 100 национальных и международных трофеев. В этом сезоне он сохраняет шансы еще на два.

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42 комментария

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Сергей Логинов
Без всякого пафоса, великий президент клуба
+157
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+155
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HI MARS
2/3 трофеев выиграно при двух президентах.Если в честь Бернабеу назван стадион,то и Перес тоже достоин чтобы его имя носило что-то или памятник перед стадионом
+99
-4
+95
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Daud Temaev
В этом году падет и этот рекорд)
+47
-10
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U
Ответ Сергей Логинов
Без всякого пафоса, великий президент клуба
Особенно во второй свой приход. В первый временами воспринимался неоднозначно, но прямо видно, как он, если так можно говорить про президента клуба, прибавил во всем.
+29
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Moscwow
Ответ Сергей Логинов
Без всякого пафоса, великий президент клуба
По факту один из лучших (а может и лучший) президент в истории футбола
+26
-3
+23
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Harut Hovsepyan
Ответ HI MARS
2/3 трофеев выиграно при двух президентах.Если в честь Бернабеу назван стадион,то и Перес тоже достоин чтобы его имя носило что-то или памятник перед стадионом
Думаю, тренировочную базу назовут. Во-первых: полностью перестроил ее сам Флорентино, во-вторых: сейчас она просто называется "Ciudad Real Madrid" ("ciudad" = "город"). Идеальный вариант, как по мне!
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Asad Nizamov
Всегда был на стороне Переса, некрасивый уход Касильеса, Рамоса, Рауль и т.д но все это во благо клубу!
+19
-4
+15
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белошип
33 будет ЛЧ)
+15
-4
+11
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Евгений Недосекин
Ну ради такого пора бы уже вбухать бабки в состав, чтобы в следующем сезоне побить рекорд (и не кубком Испании, а помощнее)
+10
0
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x100
Сегодня день коронации королей ¡Hala Madrid!
+9
-1
+8
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Донат Голицин
Из 32 титулов Зидан и Анчелотти выиграли 21)
+7
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Андрей Хенто
Флорентино великий президент и достойный последователь великого дона Бернабеу. Да к нему есть претензии, особенно по трансферной политики в последнее время. Но человек сделал для Мадрида очень много. Столько побед, шикарных трансферов, обновление легендарного стадиона. Один из лучших футбольных президентов, если не лучший в 21 веке.
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Фран
Учитывая то, что Перес ещё и очень своенравный, как и любой высший управленец, то это, безусловно, достижение. Всем бы таких президентов.
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Granero-24
Здоровья Фло Пересу! Останеться в истории не только кубками, рекордами, но и реконструкцией нового супер современного стадиона!
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Маноло Санчи́с
Перес конечно, личностью неоднозначная, но все же он сделал для Реала очень и очень много, став по-настоящему культовой фигурой для Мадрида...
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Александр Богданов
Ответ Сергей Логинов
Без всякого пафоса, великий президент клуба
какая банальщина, он уже давно великий
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ML26
Ответ HI MARS
2/3 трофеев выиграно при двух президентах.Если в честь Бернабеу назван стадион,то и Перес тоже достоин чтобы его имя носило что-то или памятник перед стадионом
Я хз вообще. Будь воля, наверное бы переименовали стадион, тк он по сути его заново построил, но звучать просто не будет. Уже все привыкли к нынешнему названию
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kupezz
Ответ Арман Варданян
За 20 лет 32 трофея, ещё естьвсе шансы выиграть 33.. думаю вполне достойно, глоры Барсы и болельщики Ман Сити, я написал «есть все шансы», так что не нервничайте😉
... ГЛОРЫ Барсы и БОЛЕЛЬЩИКИ Мансити ... - вот объясните пожалуйста, кого Вы подразумеваете под глорами и почему они именно у Барсы, а у Мансити конечно же болельщики)) Особенно когда шейхи купили клуб, так именно болельщиков стало больше, но оказывается никак не глоров))) Или просто задеть фанов Барсы так захотелось?) P.S. Поздравляю Реал с выигрышем Кубка! А не признавать того, что Реал один из великих клубов и Перес один из великих президентов просто преступление.
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Kasilas__1
Ответ U
Особенно во второй свой приход. В первый временами воспринимался неоднозначно, но прямо видно, как он, если так можно говорить про президента клуба, прибавил во всем.
В первый приход он сделал даже нечто более важное, чем завоевание трофеев.
Он спас клуб из финансовой жопы.
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max mystique
Дед Фло грамотный мужик
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Raul14
Великий президент 👑
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Dikki Shelton
Легендарный человек для Реала, кто бы что о нем не говорил. Навсегда останется в истории клуба👌
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Этот Райола хочет денег
Зидан, Фигу, Бэкхэм, Роналду, Рауль, Касильяс, Роналдо, Бенз, Модрич и другие принесли Реалу славу на футбольном поле. А дон Фло-это олицетворение грамотного менеджмента, который и создал и контролировал этот футбольный феномен
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Арман Варданян
За 20 лет 32 трофея, ещё естьвсе шансы выиграть 33.. думаю вполне достойно, глоры Барсы и болельщики Ман Сити, я написал «есть все шансы», так что не нервничайте😉
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h4ww7xkqkz
Лучший бизнесмен в футболе на сегодня
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