При Пересе «Реал» выиграл 32 трофея. Это повторение рекорда Бернабеу
Ни при одном президенте «Реал» не завоевал больше трофеев, чем при Флорентино Пересе.
Он руководит клубом во второй раз. Первый этап пришелся на период с 16 июля 2000 года по 27 февраля 2006 года. Второй начался 1 июня 2009 года.
При Пересе мадридцы выиграли 32 соревнования. Столько же трофеев завоевано при Сантьяго Бернабеу (с 1943-го по 1978-й), которому принадлежит соответствующий рекорд.
Всего у «Реала» 100 национальных и международных трофеев. В этом сезоне он сохраняет шансы еще на два.
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Он спас клуб из финансовой жопы.