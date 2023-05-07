Анчелотти о победе в Кубке Испании: «Осасуна» билась до конца, пришлось помучиться, но «Реал» заслужил победу»

Карло Анчелотти оценил победу «Реала» над «Осасуной» (2:1) в финале Кубка Испании.

«Тяжелая, сложная, равная игра. « » билась до конца, пришлось помучиться, но мы заслужили победу. Финалы – это прежде всего терпение, а уже потом счастье.

Думаю, этот нам достался в важный момент. У нас были крайне тяжелые предыдущие раунды, и это награда за усилия, которые мы прикладывали в матчах против очень сильных соперников.

Игру сделали Винисиус и . в первом тайме, правда, не хватало баланса, зато Родриго забил два гола, и эти двое сделали сегодня разницу», – сказал главный тренер « ».

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