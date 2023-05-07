Анчелотти о победе в Кубке Испании: «Осасуна» билась до конца, пришлось помучиться, но «Реал» заслужил победу»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Осасуна Кубок Испании Родриго Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти оценил победу «Реала» над «Осасуной» (2:1) в финале Кубка Испании.

«Тяжелая, сложная, равная игра. «Осасуна» билась до конца, пришлось помучиться, но мы заслужили победу. Финалы – это прежде всего терпение, а уже потом счастье.

Думаю, этот Кубок нам достался в важный момент. У нас были крайне тяжелые предыдущие раунды, и это награда за усилия, которые мы прикладывали в матчах против очень сильных соперников.

Игру сделали Винисиус и Родриго. Винисиусу в первом тайме, правда, не хватало баланса, зато Родриго забил два гола, и эти двое сделали сегодня разницу», – сказал главный тренер «Реала».

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27 комментариев

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Дворовый футболист
Перес, не вздумай уволить Карло
Дело даже не в кубке короля. Дело как минимум в атмосфере раздевалки. При нем она изумительная
+49
-6
+43
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Сижу на факсах Барселоны
Респект Осасуне. Но Реал это Реал, величайший в финалах клуб в истории футбола
+30
-9
+21
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Андрей Хенто
Шикарный матч, Осасуну респект, бились до последнего, местами даже выглядели лучше, но Мадрид все-таки смог довести дело до победы. Спасибо Карло за позитивные эмоции и очередной трофей в клубном музее Мадрида.
+24
-4
+20
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Илья Храбров
Hala Madrid!
+12
-4
+8
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зак
Ответ v.belorussky
Да, жаль, конечно, что реал не осаснул
в итоге осаснули у Реала..
+8
-2
+6
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Dambrello
столько лет смотрю футбол, но только сейчас понял, насколько Анчелотти крутой))
+9
-4
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Андрей Хенто
Ответ v.belorussky
Да, жаль, конечно, что реал не осаснул
За что такая неприязнь к Мадриду? Неужели из-за того, что за последние 5 лет Мадрид четырежды обыгрывал Ливерпуль?
+6
-2
+4
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v.belorussky
Ответ soulsick
Сразу после матча Пересу задали этот вопрос, он опроверг версию о поисках нового тренера и заверил, что полностью доверяет Анчелотти.
Про Зидана так же говорил в 21)))
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Real_v_dushe
Осасуна была очень хороша, но Реал последний раз проиграл такого уровня финал 11 лет назад, после чего Модрич, Бензема проигрывать больше не захотелось. Это просто команда-победитель.
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JealousOne
Ответ Геннадий Чеботарев
в лл всё понятно. да и в лч похоже что тоже. главное не с рекордами в счете закончить полуфинал.
Сезон 21/22 полуфинал лч: реал мансити 6:5
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soulsick
Ответ Дворовый футболист
Перес, не вздумай уволить Карло Дело даже не в кубке короля. Дело как минимум в атмосфере раздевалки. При нем она изумительная
Сразу после матча Пересу задали этот вопрос, он опроверг версию о поисках нового тренера и заверил, что полностью доверяет Анчелотти.
+3
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Real_v_dushe
С Сити надо сильно добавить, с таким футболом о финале ЛЧ даже мечтать не приходится
+2
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Dikki Shelton
Другого и не ждали от лучшего клуба мира. Теперь впереди еще одна битва, где нужна только победа. ✌
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Роберт Валанцаска
Ответ v.belorussky
Про Зидана так же говорил в 21)))
Но Зидан уходил сам )
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Геннадий Чеботарев
Ответ Dambrello
столько лет смотрю футбол, но только сейчас понял, насколько Анчелотти крутой))
а в чем его крутость проявилась вчера? какие тренерские многоходовка решили исход матча?
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Blood__type
в основном за счёт судей))
Повторяй себе это почаще 😁
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инна витенберг
Нам бы удержатся на треьем месте
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v.belorussky
Ответ Андрей Хенто
За что такая неприязнь к Мадриду? Неужели из-за того, что за последние 5 лет Мадрид четырежды обыгрывал Ливерпуль?
Рамос..Салах..не забудем, не простим!
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