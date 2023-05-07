Анчелотти о победе в Кубке Испании: «Осасуна» билась до конца, пришлось помучиться, но «Реал» заслужил победу»
Карло Анчелотти оценил победу «Реала» над «Осасуной» (2:1) в финале Кубка Испании.
«Тяжелая, сложная, равная игра. «Осасуна» билась до конца, пришлось помучиться, но мы заслужили победу. Финалы – это прежде всего терпение, а уже потом счастье.
Думаю, этот Кубок нам достался в важный момент. У нас были крайне тяжелые предыдущие раунды, и это награда за усилия, которые мы прикладывали в матчах против очень сильных соперников.
Игру сделали Винисиус и Родриго. Винисиусу в первом тайме, правда, не хватало баланса, зато Родриго забил два гола, и эти двое сделали сегодня разницу», – сказал главный тренер «Реала».
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Дело даже не в кубке короля. Дело как минимум в атмосфере раздевалки. При нем она изумительная