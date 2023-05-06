«Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 17:7
«Ливерпуль» продлил победную серию до шести матчей.
Команда Юргена Клоппа одолела «Брентфорд» (1:0) в 35-м туре АПЛ.
Мерсисайдцы не проигрывают 8 матчей после 1:4 от «Манчестер Сити». Сперва они дважды сыграли вничью, а затем выиграли 6 раз подряд с общим счетом 17:7.
Далее «красные» выступят в гостях у «Лестера» – это произойдет 13 мая.
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За оставшиеся матчи отыграть у МЮ и Ньюкасла 7-9 очков, тем более личных встреч не будет, практически невозможно.
Если только МЮ и Ньюкасл сами на блюдечке Ливерпулю это место в ЛЧ не принесут.
Более реально видится ЛЕ.