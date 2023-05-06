«Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 17:7

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Брентфорд Футбол

«Ливерпуль» продлил победную серию до шести матчей.

Команда Юргена Клоппа одолела «Брентфорд» (1:0) в 35-м туре АПЛ.

Мерсисайдцы не проигрывают 8 матчей после 1:4 от «Манчестер Сити». Сперва они дважды сыграли вничью, а затем выиграли 6 раз подряд с общим счетом 17:7.

Далее «красные» выступят в гостях у «Лестера» – это произойдет 13 мая.

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13 комментариев

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MeRsEySiDe
всегда верил в Клоппа, надеюсь он окончательно разрушит своё "Проклятье седьмого сезона" и будет строить новую машину именно в Ливерпуле. #ynwa
+42
-1
+41
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U
Ответ Roaltar
Хороший отрезок. Лучше побеждать с минимальным счетом, чем не побеждать
Победа лучше, чем ничья. Но ничья - лучше, чем поражение.
+20
0
+20
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U
Ответ защита трента
зацепить за лч возможно.Если не будет травм лидеров и трент сохранит форму.Выдают мощный отрезок
Ну если лысый будет также косячить, то могут и зацепиться. Но шансов увы мало. Многое упущено.
+15
0
+15
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Илья Храбров
Ответ Roaltar
Хороший отрезок. Лучше побеждать с минимальным счетом, чем не побеждать
Да, побеждать определено лучше, чем не побеждать. Бузусловно👏😲
+10
0
+10
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rigobersong
Должны забирать путевку в ЛЧ:) Думаю любому адекватному человеку понятно, что Ливерпуль достоин 4го места!:)
+27
-23
+4
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Lavinka
Всё таки лучше побеждать семь матчей 1-0 чем один матч 7-0 ?
+6
-2
+4
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Трент 66
Ответ Lavinka
Всё таки лучше побеждать семь матчей 1-0 чем один матч 7-0 ?
ну как бы 7-0 от главного исторического соперника... теперь с каким бы счетом кому Ливерпуль не проиграл, вам не получится поскалиться, пока не одержите подобную победу.
+8
-4
+4
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Konstantin Meerov
МЮ достаточно набрать 9 очков из 15, которые в розыгрыше. Будет три домашних игры, где Юнайтед - крепость, так что у Ливера немного шансов
+5
-4
+1
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защита трента
зацепить за лч возможно.Если не будет травм лидеров и трент сохранит форму.Выдают мощный отрезок
0
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Ярый член
пациент скорее жив чем мертв
+1
-1
0
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jordy
Слишком мало шансов у Ливерпуля зацепить ЛЧ.
За оставшиеся матчи отыграть у МЮ и Ньюкасла 7-9 очков, тем более личных встреч не будет, практически невозможно.
Если только МЮ и Ньюкасл сами на блюдечке Ливерпулю это место в ЛЧ не принесут.
Более реально видится ЛЕ.
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