У Салаха 7 голов в 7 последних матчах за «Ливерпуль»

Мохамед Салах забил семь голов в семи последних матчах за «Ливерпуль».

Сегодня египетский нападающий открыл счет в матче против « » в 35-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).

В 7 последних матчах за мерсисайдскую команду забил 7 мячей.

В списке лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ Мохамед занимает 4-е место – на его счету 19 мячей. Египтянин уступает Эрлингу Холанду (35 голов), Харри Кейну (26) и Айвену Тоуни (20).

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