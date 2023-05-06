У Салаха 7 голов в 7 последних матчах за «Ливерпуль»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Брентфорд Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах забил семь голов в семи последних матчах за «Ливерпуль».

Сегодня египетский нападающий открыл счет в матче против «Брентфорда» в 35-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).

В 7 последних матчах за мерсисайдскую команду Салах забил 7 мячей. 

В списке лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ Мохамед занимает 4-е место – на его счету 19 мячей. Египтянин уступает Эрлингу Холанду (35 голов), Харри Кейну (26) и Айвену Тоуни (20).

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9 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Итого уже 19+7 в АПЛ и 30+11 во всех турнирах
Неплохо для сбитого лётчика:)
+17
0
+17
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Tuman Is
после того как Холланд сломал эту систему вообще неинтересно 😂
но рад за Салаха
+10
-1
+9
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Давид Agabekyan
Ответ Фанат Лионеля Месси
Итого уже 19+7 в АПЛ и 30+11 во всех турнирах Неплохо для сбитого лётчика:)
Прикольно что у сбитого лётчика статистика лучше чем у феерящих Решфорда и Сака
+6
0
+6
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eftomolgy
Ответ Tuman Is
после того как Холланд сломал эту систему вообще неинтересно 😂 но рад за Салаха
Холланд - киборг(в хорошем смысле слова), а здесь про людей речь :)
+2
0
+2
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Bashibuzuck
Машина возвращается💪
+1
0
+1
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Эдди _ Дин
Игрок одного сезона, йоптель....
+1
0
+1
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Алексей Жуков
Стабильный Забивала .
0
0
0
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Tuman Is
Ответ eftomolgy
Холланд - киборг(в хорошем смысле слова), а здесь про людей речь :)
согласен
0
0
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