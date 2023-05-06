У Салаха 7 голов в 7 последних матчах за «Ливерпуль»
Мохамед Салах забил семь голов в семи последних матчах за «Ливерпуль».
Сегодня египетский нападающий открыл счет в матче против «Брентфорда» в 35-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).
В 7 последних матчах за мерсисайдскую команду Салах забил 7 мячей.
В списке лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ Мохамед занимает 4-е место – на его счету 19 мячей. Египтянин уступает Эрлингу Холанду (35 голов), Харри Кейну (26) и Айвену Тоуни (20).
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Неплохо для сбитого лётчика:)
но рад за Салаха