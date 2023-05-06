Фанаты «Ливерпуля» принесли баннер «Засуньте королевскую семью себе в зад» и заглушали гимн Великобритании на матче с «Брентфордом» в день коронации Карла III

Болельщики «Ливерпуля» заглушали гимн Великобритании перед матчем против «Брентфорда».

Перед игрой 35-го тура на стадионе «Энфилд» включили «Боже, храни Короля» в честь коронации Карла III.

Фанаты «красных» заглушали гимн Великобритании свистом и скандированиями « », «Ливерпуль»!» Кроме того, некоторые болельщики принесли на матчи баннеры с надписями «Не мой король» и «Засуньте королевскую семью себе в зад».

Когда государственный гимн закончился, фанаты начали петь гимн своей команды – You’ll Never Walk Alone.

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