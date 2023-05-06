Фанаты «Ливерпуля» принесли баннер «Засуньте королевскую семью себе в зад» и заглушали гимн Великобритании на матче с «Брентфордом» в день коронации Карла III
Болельщики «Ливерпуля» заглушали гимн Великобритании перед матчем против «Брентфорда».
Перед игрой 35-го тура АПЛ на стадионе «Энфилд» включили «Боже, храни Короля» в честь коронации Карла III.
Фанаты «красных» заглушали гимн Великобритании свистом и скандированиями «Ливерпуль», «Ливерпуль»!» Кроме того, некоторые болельщики принесли на матчи баннеры с надписями «Не мой король» и «Засуньте королевскую семью себе в зад».
Когда государственный гимн закончился, фанаты начали петь гимн своей команды – You’ll Never Walk Alone.
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ознакомиться с картой и понять причину - не трудно.
вы в какой реальности?)) король или королева в Великобритании - это чисто формальная фигура)
https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_people_in_Great_Britain#/media/File:Counties_of_the_UK_Irish.svg
Он сам ушел от жены к любовнице. И щас бы лет 70 стоять в очереди на трон, чтобы потом казать "не, не надо, спасибо."