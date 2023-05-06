Фанаты «Ливерпуля» принесли баннер «Засуньте королевскую семью себе в зад» и заглушали гимн Великобритании на матче с «Брентфордом» в день коронации Карла III

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики Брентфорд Политика контент Карл Третий Футбол

Болельщики «Ливерпуля» заглушали гимн Великобритании перед матчем против «Брентфорда».

Перед игрой 35-го тура АПЛ на стадионе «Энфилд» включили «Боже, храни Короля» в честь коронации Карла III.

Фанаты «красных» заглушали гимн Великобритании свистом и скандированиями «Ливерпуль», «Ливерпуль»!» Кроме того, некоторые болельщики принесли на матчи баннеры с надписями «Не мой король» и «Засуньте королевскую семью себе в зад». 

Когда государственный гимн закончился, фанаты начали петь гимн своей команды – You’ll Never Walk Alone. 

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66 комментариев

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Jaxongir Shodiev
Фан айди на них нет
+74
-11
+63
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Фан Рубина
Ну король действительно не королистый какой-то.
+38
-13
+25
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OlegLawyer
Фсех задержали и дали по 15 лет за экстремизм и объявили иноагентами
+31
-8
+23
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Любезный Коссутий
Ответ Камбоджа Иванов
Ирландцы? Фанаты Ливерпуля? Это какая-то очень глубокая или тонкая ирония?
в Ливерпуле полно этнических ирландцев.
ознакомиться с картой и понять причину - не трудно.
+23
-6
+17
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Metalloid
Ответ Ivan Balashov
Блин, как же это круто - когда многие тысячи человек могут собраться вместе и в полный голос послать лесом правителя своей страны.
Король номинальный правитель, рулит всем Премьер министр и палата лордов, так что так себе посыл.
+23
-11
+12
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banchik1
Ответ #SharkTeam
А как это определяется?
Чувакам из Усть-Запердяйсков всегда очень большое дело до чужих королей и они очень дерзкие, когда о них можно смело говорить.
+26
-19
+7
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Ivan Balashov
Блин, как же это круто - когда многие тысячи человек могут собраться вместе и в полный голос послать лесом правителя своей страны.
+33
-26
+7
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Furyus
Ответ TheItalian204
Попробуйте выйти с банером " не мой президент" на матч и обсудим)
а с баннером "Фолкленды - это Аргентина" на Энфилде!?
+12
-5
+7
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#SharkTeam
Ответ Фан Рубина
Ну король действительно не королистый какой-то.
А как это определяется?
+12
-6
+6
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Almaz KENZHEBEKOV
красавцы
+16
-10
+6
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Евгений Кузнецов
Ответ Ivan Balashov
Блин, как же это круто - когда многие тысячи человек могут собраться вместе и в полный голос послать лесом правителя своей страны.
правителя? какого ещё "правителя"?))

вы в какой реальности?)) король или королева в Великобритании - это чисто формальная фигура)
+4
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T622222
Ирландцы молодцы традиции важнее ☘️
+10
-7
+3
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U
Ответ Metalloid
Ну так и поступают те, кто понимают, что не тянут. Тем более, когда есть достойный приемник, а когда он цепляется за этот трон, ну вот поэтому его и презирают.
А что он вообще там должен тянуть?
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Metalloid
Ответ U
А что он вообще там должен тянуть?
Выступить перед страной так, что бы не плакаты вывешивали оскорбительные, а рукоплескали. Ну как минимум. Сказать, что он хочет и как будет реализовывать. Короче стандартная речь, но нужна харизма, умение выступать и тд. Поэтому и говорю, его старший мог бы, но пусть так, так даже лучше.
+2
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Камбоджа Иванов
Ответ Любезный Коссутий
в Ливерпуле полно этнических ирландцев. ознакомиться с картой и понять причину - не трудно.
Вот расселение ирландцев на карте Великобритании, и?

https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_people_in_Great_Britain#/media/File:Counties_of_the_UK_Irish.svg
+4
-2
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U
Ответ Metalloid
Так, что у него нет уважения, нет должных манер и никогда не было. Его дети то в армии служили, то забили на корону ради личной жизни, а он прославился тем, что жена от него ушла к арабу. Ему бы отказаться от престола в пользу молодых, но он решил на него сесть + там похоже деменция, как у байдена, он тоже там с невидимками разговаривал. Короче не та личность, что сплотит под собой британцев, скоттов и айришей.
"а он прославился тем, что жена от него ушла к арабу. "

Он сам ушел от жены к любовнице. И щас бы лет 70 стоять в очереди на трон, чтобы потом казать "не, не надо, спасибо."
+2
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Evgeny Trifonov
Ответ Камбоджа Иванов
Вот расселение ирландцев на карте Великобритании, и? https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_people_in_Great_Britain#/media/File:Counties_of_the_UK_Irish.svg
Это расселение ирландцев, а не тех кто имеет ирландское происхождение. Основной поток ирланцев прибыл в Ливерпуль в середине 19 века. До 50% жителей Ливерпуля имеют ирландские корни. Например Пол Маккартни родился в Ливерпуле но по материнской и отцовской линии ирландец.
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Ненавидящий2.0
Ответ Serega Fart
Можешь объяснить почему население против Карла или коронации?
они не против Карла, они в целом против королевской семьи и правительства Великобритании. Во времена Маргарет Тетчер Ливерпулю было особенно тяжело, но жители сопротивлялись как могли, в этот же период случилась Эйзельская трагедия, которая железной леди была очень на руку. В общем жители Ливерпуля ещё с тех времён наслушались о себе много нелицеприятностей. Так же спустя 4 года случилась трагедия на Хиллсборо и расследование затянулось на десятилетия, потому что властям было выгодно обвинить болельщиков Ливерпуля и подкрепить созданный образ маргиналов из этого города. Т.ч. жителям Ливерпуля не за что любить власти Великобритании. Их сначала лишили рабочих мест, а затем создали образ маргиналов и всячески пытались это пропагандировать.
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Сергей Жарковский
Салах красавчик!👏
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ALEKS66
Ливерпуль всегда крутые были. Это вам не сегодняшнее продажное шоу в Росии под именем ростов-факел. Писюны и рпл продажную насквозь схавали.
+1
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Metalloid
Ответ #SharkTeam
А как это определяется?
Так, что у него нет уважения, нет должных манер и никогда не было. Его дети то в армии служили, то забили на корону ради личной жизни, а он прославился тем, что жена от него ушла к арабу. Ему бы отказаться от престола в пользу молодых, но он решил на него сесть + там похоже деменция, как у байдена, он тоже там с невидимками разговаривал. Короче не та личность, что сплотит под собой британцев, скоттов и айришей.
+10
-9
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elkipalki
Правильно и сделали. 21 век, а там все короли, королевы, хрень средневековая. Причем абсолютно бесполезные спиногрызы, живущие нахаляву.
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Ali
Ответ #SharkTeam
А как это определяется?
Нос слишком длинный
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Фан Рубина
Ответ banchik1
Чувакам из Усть-Запердяйсков всегда очень большое дело до чужих королей и они очень дерзкие, когда о них можно смело говорить.
Вот ливерпульцы и говорят. )
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riverman1980
Ответ Евгений Кузнецов
правителя? какого ещё "правителя"?)) вы в какой реальности?)) король или королева в Великобритании - это чисто формальная фигура)
В либеральной виртуальности может быть. А в реальности британский монарх имеет огромные полномочия и регулярно ими пользуется. Из того, что на поверхности: как минимум 39 раз Елизавета накладывала вето на законопроекты и отправила в отставку австралийского премьер-министра.
+1
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