Бруну Фернандеш: «Скоулз был одним из лучших хавбеков в мире и лучшим в Англии в прошлом поколении»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о полузащитниках, за которыми он следил в детстве.

«Наверное, [в плане стиля игры] я ближе к Полу Скоулзу. Скоулз любил приходить в штрафную, отдавать голевые передачи, забивать много голов.

Думаю, что Скоулз был одним из лучших полузащитников в мире. Если говорить об Англии, то многие люди упоминают Лэмпарда, потому что он много забивал. Конечно, он один из лучших в Англии, есть еще Стивен Джеррард, но я думаю, что Скоулз больше остальных влиял на результат.

Прежде чем все начнут это обсуждать: я не видел всех английских полузащитников. Но я думаю, что в прошлом поколении эти трое были лучшими, а для меня лучший среди них Скоулз», – сказал Бруну в подкасте «МЮ».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья