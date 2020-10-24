Бруну Фернандеш: «Скоулз был одним из лучших хавбеков в мире и лучшим в Англии в прошлом поколении»

Полузащитник рассказал о полузащитниках, за которыми он следил в детстве.

«Наверное, [в плане стиля игры] я ближе к . Скоулз любил приходить в штрафную, отдавать голевые передачи, забивать много голов.

Думаю, что Скоулз был одним из лучших полузащитников в мире. Если говорить об Англии, то многие люди упоминают Лэмпарда, потому что он много забивал. Конечно, он один из лучших в Англии, есть еще , но я думаю, что Скоулз больше остальных влиял на результат.

Прежде чем все начнут это обсуждать: я не видел всех английских полузащитников. Но я думаю, что в прошлом поколении эти трое были лучшими, а для меня лучший среди них Скоулз», – сказал Бруну в подкасте «МЮ».