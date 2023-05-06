Хиддинк о Семаке: «Умный тренер, способный повторить мой результат со сборной России в 2008-м»

Теги Зенит Сергей Семак Гус Хиддинк премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2008 Футбол

Гус Хиддинк считает, что Сергей Семак в будущем может успешно возглавлять сборную России.

«Желаю Семаку всяческих успехов. Он был великолепным игроком и уже проявил себя как умный тренер, который, как я считаю, способен повторить мой результат со сборной России в 2008 году», — сказал бывший главный тренер сборной России.

Семак, главный тренер «Зенита», был капитаном национальной команды на Евро-2008, где сборная России под руководством Хиддинка дошла до полуфинала.

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22 комментария

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Алексей Толпыженков
эх,2008...было же время)Гус Иваныч спасибо😌
+7
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+7
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притвиц
У Хиддинка были те , кто хоть маломальски соответствовал европейскому уровню , а сейчас ( или два года назад) таких попросту нет , тогда на пике возможностей выиграли бронзу евро , пять лет назад играли в четверть финале ЧМ , а сейчас что -ничьи с Ираном и Казахстаном , вот и весь уровень сборной.
+3
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Иван Рыбаков
Ответ IvanKo
Семак сможет повторить результат Хиддинка, только если половина сборной будет бразильцы. Хотя стоп. Один главный бомбардир уже с паспортом 😁
А сколько у него было бразильцев в Уфе, когда она добилась лучшего результата в истории?
+3
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+3
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Абдулов Алексей
Эх, в нынешней сборной нет такого умного игрока, который в нужный момент сможет отдать такую неочевидную голевую передачу, как Семак в матче с греками.
+1
0
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Денис Богомолов
Ответ Владимир Тищенко
Семак умный тренер?! спасибо Гус Иванович, сделал моё утро 😂😂
сказал некто Тищенко
+2
-1
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Timaaa Marrkk
Ответ IvanKo
Семак сможет повторить результат Хиддинка, только если половина сборной будет бразильцы. Хотя стоп. Один главный бомбардир уже с паспортом 😁
Сколько было бразильцев, когда Семак пришёл после Луческу? И выиграл чемпионат
+4
-3
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Pb-SE
Ответ притвиц
У Хиддинка были те , кто хоть маломальски соответствовал европейскому уровню , а сейчас ( или два года назад) таких попросту нет , тогда на пике возможностей выиграли бронзу евро , пять лет назад играли в четверть финале ЧМ , а сейчас что -ничьи с Ираном и Казахстаном , вот и весь уровень сборной.
Это мы сейчас знаем, что в его сборной были игроки европейского уровня. Когда он только пришел в сборную, все только и говорили, что кроме Аршавина никто не умеет играть. Посмотри прессу за 2006 год.
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Los Galácticos
Сложно пока представить что в будущем это возможно. Теперь просто вернуться к отборочным матчам на Евро будет куда большим событием чем результат в 2008 :)
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sparxren
Обыграть Грецию и Швецию....
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Вадим Слуцкий
Может обыграть Андорру со счётом 1 : 0?
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SlevinKelevra8
Повторить в серии игр против Беларуси?
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ASH11
Ответ притвиц
У Хиддинка были те , кто хоть маломальски соответствовал европейскому уровню , а сейчас ( или два года назад) таких попросту нет , тогда на пике возможностей выиграли бронзу евро , пять лет назад играли в четверть финале ЧМ , а сейчас что -ничьи с Ираном и Казахстаном , вот и весь уровень сборной.
Если физически, тактически, а главное, ментально подготовить данную команду, то и эта сборная готова доходить до 1/4 ЧМ - 1/2 ЧЕ. Единственно, конечно, понадобятся 2-3 человека, которые будут тащить команду в атаке.
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Michael Scott
Ответ притвиц
У Хиддинка были те , кто хоть маломальски соответствовал европейскому уровню , а сейчас ( или два года назад) таких попросту нет , тогда на пике возможностей выиграли бронзу евро , пять лет назад играли в четверть финале ЧМ , а сейчас что -ничьи с Ираном и Казахстаном , вот и весь уровень сборной.
У Хиддинка были те, кто не попал на ЧМ-2006, уступив второе место в группе Словакии
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La Crosse Bobcats
Ответ притвиц
У Хиддинка были те , кто хоть маломальски соответствовал европейскому уровню , а сейчас ( или два года назад) таких попросту нет , тогда на пике возможностей выиграли бронзу евро , пять лет назад играли в четверть финале ЧМ , а сейчас что -ничьи с Ираном и Казахстаном , вот и весь уровень сборной.
у Хиддинка были те, кого Португалия за 2 года до его пришествия разнесла 7-1
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