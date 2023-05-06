Хиддинк о Семаке: «Умный тренер, способный повторить мой результат со сборной России в 2008-м»
Гус Хиддинк считает, что Сергей Семак в будущем может успешно возглавлять сборную России.
«Желаю Семаку всяческих успехов. Он был великолепным игроком и уже проявил себя как умный тренер, который, как я считаю, способен повторить мой результат со сборной России в 2008 году», — сказал бывший главный тренер сборной России.
Семак, главный тренер «Зенита», был капитаном национальной команды на Евро-2008, где сборная России под руководством Хиддинка дошла до полуфинала.
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