Игорь Денисов: «Портрет Галицкого должен висеть у каждого мальчишки из краснодарской академии над кроватью. Как много он для них делает»

Теги Игорь Денисов премьер-лига Россия детский футбол Краснодар Сергей Галицкий Академия ФК Краснодар Футбол

Игорь Денисов высоко отозвался о президенте «Краснодара» Сергее Галицком.

«Приезжал в Краснодар вместе с Владимиром Быстровым. Мы принимали участие в награждении молодежных команд клуба. Встретился с Сергеем Галицким. Благодарен судьбе, что удалось провести с ним примерно половину дня в общении о футболе. Раньше никогда не встречались с Сергеем Николаевичем.

Скажу честно, был шокирован его уровнем погружения в дела клуба и проблемы футбола вообще. Так как я сейчас занимаюсь детским футболом, разумеется, в первую очередь, интересовал именно этот момент. Благодарен Галицкому, который уделил мне — по сути, незнакомому человеку — столько времени, чтобы все показать и рассказать.

Если раньше я просто уважал Сергея Николаевича за все, что он делал и делает для футбола, то сейчас могу сказать, что он стал настоящим кумиром. Огромным авторитетом и неоспоримой величиной.

Портрет Галицкого должен висеть у каждого мальчишки из краснодарской академии над кроватью. Думаю, ребята просто не понимают, как много он для них делает. Я был просто поражен увиденным в Краснодаре», — сказал экс-игрок «Зенита».

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10 комментариев

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avcgloronalduMU
это последнее, что нужно самому Галицкому
+13
-2
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Никому_никабельный
Кто ему тексты пишет? Не может он сам так гладко стелить
+13
-4
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Simplicissimus
Ответ Никому_никабельный
Кто ему тексты пишет? Не может он сам так гладко стелить
Скорее всего Гарик с тяжелейшего бодуна давал вью примерно так: - Галицкий? Да ****ь мировой мужик! О******й ваще, от души б**** ему респект за пацанов!
А редакторы уже этот поток сознания причесали)
+10
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Сергей Орлов
Как же на Руси любят из людей делать памятники, а 🤦🏻‍♂️
+1
0
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Teodrakis
Лучше фото приличной дамы в лордотической позе... Вот что мотивирует
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Quiet Dad
Ответ Simplicissimus
Скорее всего Гарик с тяжелейшего бодуна давал вью примерно так: - Галицкий? Да ****ь мировой мужик! О******й ваще, от души б**** ему респект за пацанов! А редакторы уже этот поток сознания причесали)
Ахаха. Посмеялся от души, мой день сделан!)
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SMART789
Ответ Никому_никабельный
Кто ему тексты пишет? Не может он сам так гладко стелить
видимо сам Галицкий и его пиарщики
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