Перес обсудил с Анчелотти последние результаты «Реала» после поражения от «Сосьедада». Тренеру по-прежнему доверяют

Флорентино Перес встретился с Карло Анчелотти из-за результатов «Реала».

По информации Marca, президент « » обсудил с тренером последние результаты команды, чтобы проанализировать ситуацию, оценить сделанное, а также решить, что в команде планируется делать дальше.

Встреча произошла на фоне поражения от «Реал Сосьедад» (0:2). Отмечается, что этот результат не обрадовал . Руководство «Реала» не ожидало подобного завершения чемпионата.

Тем не менее «Реал» по-прежнему доверяет и обсуждает с ним дальнейшие планы.

«Реал» 6 мая сыграет в финале Кубка Испании с «Осасуной». В полуфинале Лиги чемпионов соперником «сливочных» будет «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Анчелотти выиграла Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов.

В Ла Лиге «Мадрид» занимает третье место, отставая от лидирующей «Барсы» на 14 очков.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд