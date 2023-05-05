Перес обсудил с Анчелотти последние результаты «Реала» после поражения от «Сосьедада». Тренеру по-прежнему доверяют

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Флорентино Перес встретился с Карло Анчелотти из-за результатов «Реала».

По информации Marca, президент «Мадрида» обсудил с тренером последние результаты команды, чтобы проанализировать ситуацию, оценить сделанное, а также решить, что в команде планируется делать дальше.

Встреча произошла на фоне поражения от «Реал Сосьедад» (0:2). Отмечается, что этот результат не обрадовал Переса. Руководство «Реала» не ожидало подобного завершения чемпионата.

Тем не менее «Реал» по-прежнему доверяет Анчелотти и обсуждает с ним дальнейшие планы.

«Реал» 6 мая сыграет в финале Кубка Испании с «Осасуной». В полуфинале Лиги чемпионов соперником «сливочных» будет «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Анчелотти выиграла Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов.

В Ла Лиге «Мадрид» занимает третье место, отставая от лидирующей «Барсы» на 14 очков.

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33 комментария

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Los Galácticos
На результаты в Ла Лиге уже и сам Перес махнул рукой, завтра обязательно надо брать Кубок Испании.
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Moscwow
Ответ Barca_mania
Вперёд Осасуна 💪
Ты в лч каждый год осасуна
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Шахбоз Наджмиддинов
В этом поражении сам Перес причастен не меньше Анчелотти а может и больше с самого начала сезона было понятно что нынешнему составу не хватает левого и правого латераля а также правого вингера и Страйкера. На матч с Сосьедадом реал вышел с играми качество которых в ровне или же ниже чем у соперника в целом
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Artem Piatkov
Ответ Burel
Мадрид уже даже не сильнейший Реал в Испании 😂😂
Мадрид - 68 очков
Сосьедад - 61

У меня всё
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Игорь Новиков
Еще бы трансферную политику стоило обсудить. Явно нужно усиление на фланги защиты и в центр атаки.
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Raul14
Люпорта обсудил с Нэгрейрой левое чемпионство после отскока с Осасуной. Ляпорта доверяет Бонгоэчеа))
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Игорь Новиков
Ответ Бестрофейник 19/20
Анчелотти тренер одного сезона и одного сильного состава. Ротировать команду вообще не умеет. И как только кто-то из ключевых игроков выбывает, так сразу проблемы начинаются
В этом сезоне Анчелотти ротировал состав как, может быть, никогда в карьере. Было бы еще кем ротировать. Мариано с Азаром, например - смех и слезы.
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Сикарио
Ответ Barca_mania
Вперёд Осасуна 💪
Смешно как Осасуна от ЛЧ квакает тут каждый год. 0-4, сасай))
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MBE MBE
Собаки лауют , караван идёт!
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Alex Metallov
Если Реал опять выиграет лигу чемпионов, то я думаю второе место Анчелотти простят.
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Андрей Хенто
Ответ Дмитрий Батраев
надо оставлять его на сезон независимо от результатов
Если Карло проиграет финал Кубка Испании и вылетит от Сити в безвольном стиле, то я думаю, что дни Карло будут сочтены. Но надеюсь, что все же если Карло и покинет Мадрид этим летом, то хотя бы как минимум выиграет Кубок Испании. В идеале конечно чтобы Мадрид оформил дубль, но это будет невероятно трудно, тем не менее этот клуб нам не раз доказывал, что невозможное возможно.
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Андрей Хенто
Ответ Спартак Уокер
Я думаю это правильно в этом сезоне пришли новички Анчелоти встраивает их в игру иза этого и такие результаты в следующем сезоне такого не должно быть
Вы так говорите, словно Мадрид прошлым летом на трансферном рынке произвел оптовую закупку, как Селси зимой. Пришли Рюдигер и Тчуамени, покинул команду Каземиро.
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Дмитрий Батраев
надо оставлять его на сезон независимо от результатов
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БЕКБЕРГАН
Ответ Barca_mania
2024: Реал на грани вылета в Сегунду. Анчелотти все ещё доверяют
Ты перепутал название команды. Это команда называется Негрейройский Барселона.
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Даулет Калмагамбет
Ответ Kadyr Abdramanov
Во всем вина Переса который прогодал покупкой 29 летнего Азара
Так Азара рьяно хотел Зидан
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белошип
Ответ Дмитрий Батраев
надо оставлять его на сезон независимо от результатов
Если не будет результатов то оставлять смысла нет
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ShamilK
Реал Мадрид играет в ЛЧ по-другому, чем в ЛЛ. Провальное трансферное окно, где слили в никуда 200 миллионов сказывается. Карло выжимает максимальный результат от нынешнего состава. В клубе атаки просто нет. Всю вариативность и остроту создает один лишь Винисиус. Асенсио нафармил там свои мусорные голы против мусорных команд при счете 3-0/4-0 и ему уже хотят продлить контракт.
И Милитао не должен котироваться, как незаменимый защитник. Крайне нестабильный игрок, который чередует топ матчи с провальными. И это продолжается уже не первый год
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Спартак Уокер
Я думаю это правильно в этом сезоне пришли новички Анчелоти встраивает их в игру иза этого и такие результаты в следующем сезоне такого не должно быть
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HI MARS
До конца контракта,то есть на год,можно оставить.Купить Беллингема,правого защитника и напа - будет отличный состав
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Kadyr Abdramanov
Во всем вина Переса который прогодал покупкой 29 летнего Азара
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