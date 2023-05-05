Перес обсудил с Анчелотти последние результаты «Реала» после поражения от «Сосьедада». Тренеру по-прежнему доверяют
Флорентино Перес встретился с Карло Анчелотти из-за результатов «Реала».
По информации Marca, президент «Мадрида» обсудил с тренером последние результаты команды, чтобы проанализировать ситуацию, оценить сделанное, а также решить, что в команде планируется делать дальше.
Встреча произошла на фоне поражения от «Реал Сосьедад» (0:2). Отмечается, что этот результат не обрадовал Переса. Руководство «Реала» не ожидало подобного завершения чемпионата.
Тем не менее «Реал» по-прежнему доверяет Анчелотти и обсуждает с ним дальнейшие планы.
«Реал» 6 мая сыграет в финале Кубка Испании с «Осасуной». В полуфинале Лиги чемпионов соперником «сливочных» будет «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Анчелотти выиграла Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов.
В Ла Лиге «Мадрид» занимает третье место, отставая от лидирующей «Барсы» на 14 очков.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Сосьедад - 61
У меня всё
И Милитао не должен котироваться, как незаменимый защитник. Крайне нестабильный игрок, который чередует топ матчи с провальными. И это продолжается уже не первый год