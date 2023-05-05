«Футбольный Бог есть. «Брайтон» играл лучше «МЮ» в обоих матчах». Де Дзерби о победе с голом с пенальти на 99-й минуте

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби связал победу над «МЮ» с наличием футбольного Бога.

«Брайтон» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии.

Алексис Мак Аллистер забил победный гол с пенальти на девятой добавленной минуте ко второму тайму.

«Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу в полуфинале Кубка Англии, но проиграли по пенальти. В этом матче мы победили, забив с пенальти.

В обоих матчах мы играли лучше, чем «Манчестер Юнайтед». Результат предыдущего матча несправедлив», – сказал главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

В полуфинале Кубка Англии «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли 0:0 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти победу одержали манкунианцы.

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44 комментария

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Stormbringer
Послематчевое интервью Тен Хаага спортс выкладывает через полчаса, Де Дзерби - через сутки) П - профессионализм)
+68
-3
+65
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Stormbringer
Ответ blaugrano
Это изменится, если Брайтон возглавит условные Зарема или Терюшков.
Я лучше сутки подожду, убедили)
+37
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Aleksey Yashin
"Футбольный Бог есть"

Да, и имя ему - Антон Заболотный!
+34
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+28
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blaugrano
Ответ Stormbringer
Послематчевое интервью Тен Хаага спортс выкладывает через полчаса, Де Дзерби - через сутки) П - профессионализм)
Это изменится, если Брайтон возглавит условные Зарема или Терюшков.
+20
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+19
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REALITY
Бог со свистком на поле
Как хочет так и гадит
+10
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+8
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QWertY
Учитывая стоимость составов, то Де Дзерби прав. Но если отбросить все это, то были равные игры что в кубке, что в лиге.
Брайтон реально играет как настоящий топ. Им бы сохранить лидеров и усилить состав хорошими 3-4 игроками и команда на изи смогла бы финишировать в топ 4
+10
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muse muse
Он все ещё продолжает позориться, все ещё бомбит человека от полуфинала КА. Фейспалм.
+12
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Neron
Это Люк Шоу видимо футбольный бог?! Пусть лучше благодарит Рэшфорда, который вспомнил, что он не нападающий и опять начал забивать один момент из десяти! В другом матче они бы получили 4 только в первом тайме! Во втором бы мы выпустили Магу, но даже это бы их не спасло! И пусть благодарит календарь МЮ, посмотрел бы я на чаек, играющих весь сезон по 9-10 матчей в месяц, там бы уже играть физически не было кому! А у них в концовке сезона наихрустальнейший Уэльбек здоровеньким бегает! Так что пусть Де Дзебре прикроет свою лукавую неадекватную пасть! В следующем сезоне их вернут на своё место - в шип!
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Lavinka
Опять таблетки не выпил Дзерби .
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Pushkin_CR7
И рука его подарила вам победу))
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Чёрный тюльпан
Ответ Артур Марутян
Многие тут пишут что равная игра, но как по мне Брайтон был убедительнее, хорошо держали мяч играя 1номером и создавали больше опасных моментов, заслуженная победа
Игра была равна с точки зрения разбивки её по таймам. Брайтон (если мы говорим за игру в чемпионате) могу трёшку уже в 1-м тайме вынимать и на второй не выходить, но Трэшфорд с Марсьялем и бразильским спиннером показали свой "класс", когда это нужно. Во втором тайме уже "чайки" владели инициативой и дожали матч, потому что больше этого хотели, либо банально у них ещё силы на это были, тогда как МЮ просто сдувается по ходу сезона уже после часа игры в среднем темпе. Тут встаёт вопрос, а всё ли в порядке с персоналом в клубе? Не, к началу весны нормально иметь физическую яму из-за обилия матчей, но конкретно с МЮ это продолжится до конца сезона, они едут на спущенных шинах.
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Нок Себ
У него все ещё горит в одном месте!!!
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Alexander Yavriantz
Больше чем поражение бесит, что этот персонаж опять рот открыл.
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Dm Kznts
Ответ Burel
МЮ - самая скучная команда сезона, просто невозможно смотреть
бурел, мне например матч с барсой понравился )
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Dm Kznts
была закономерность в обоих матчах.
первый тайм за МЮ, второй за Брайтоном.
Всё остальное - фантазии дзерби.
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Закир Кадыров
Ответ Someone from Internet
Остынь ты уже, физручелло. Прошёл бы ты МЮ, а дальше что? В финале тебя Пеп разорвал бы как тузик грелку.
Особенно Холлаанд, я честно говоря боюсь за МЮ, жаль что сити попал нам.
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#SharkTeam
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален пользователем
За ним точно следят, не переживай.
А про Грилиша не согласен
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Someone from Internet
Остынь ты уже, физручелло. Прошёл бы ты МЮ, а дальше что? В финале тебя Пеп разорвал бы как тузик грелку.
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Elik1989
В предыдущем матче МЮ выиграл через пенальти, в этом матче, чайкам пенальти принёс победу. Закономерность видна. Вообще игра шла достаточно равной, но с учётом постоянных затрат и статуса клубов, МЮ определённо не в почёте, пусть и есть травмированные. Очень понравилось, как Брайтон держал мяч.
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Under
ну-ну
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mr kovalsky
Де Дзерби проделывает реально шикарную работу, только уважение вызывает
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Алан Кайтуков
Ответ QWertY
Учитывая стоимость составов, то Де Дзерби прав. Но если отбросить все это, то были равные игры что в кубке, что в лиге. Брайтон реально играет как настоящий топ. Им бы сохранить лидеров и усилить состав хорошими 3-4 игроками и команда на изи смогла бы финишировать в топ 4
О чем ты говоришь))) в каком топ 4? Ты думаешь ливер, Челси и ТТХ всегда такие будут..
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Вертуальный
Один сезон Брайтона ничего не решает прошлом сезоне где был Вест Хем сколько обещающих моментов было а щас где ?! А МЮ сколько лет не вершине
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Алан Кайтуков
А как насчёт что по пенальти выигрывают те которые не заслужили.. Фартожопые вы.. Играли может лучше но все удары были из за штрафной.. А МЮ мог вас хоронить в 1 тайме.
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Stadjer
Ответ Stormbringer
Послематчевое интервью Тен Хаага спортс выкладывает через полчаса, Де Дзерби - через сутки) П - профессионализм)
Может, П - популярность клуба?
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