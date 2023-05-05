«Футбольный Бог есть. «Брайтон» играл лучше «МЮ» в обоих матчах». Де Дзерби о победе с голом с пенальти на 99-й минуте
Роберто Де Дзерби связал победу над «МЮ» с наличием футбольного Бога.
«Брайтон» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии.
Алексис Мак Аллистер забил победный гол с пенальти на девятой добавленной минуте ко второму тайму.
«Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу в полуфинале Кубка Англии, но проиграли по пенальти. В этом матче мы победили, забив с пенальти.
В обоих матчах мы играли лучше, чем «Манчестер Юнайтед». Результат предыдущего матча несправедлив», – сказал главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
В полуфинале Кубка Англии «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли 0:0 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти победу одержали манкунианцы.
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Да, и имя ему - Антон Заболотный!
Как хочет так и гадит
Брайтон реально играет как настоящий топ. Им бы сохранить лидеров и усилить состав хорошими 3-4 игроками и команда на изи смогла бы финишировать в топ 4
первый тайм за МЮ, второй за Брайтоном.
Всё остальное - фантазии дзерби.
А про Грилиша не согласен