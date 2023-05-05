«Футбольный Бог есть. «Брайтон» играл лучше «МЮ» в обоих матчах». Де Дзерби о победе с голом с пенальти на 99-й минуте

Роберто Де Дзерби связал победу над «МЮ» с наличием футбольного Бога.

«Брайтон» обыграл « » (1:0) в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии.

Алексис Мак Аллистер забил победный гол с пенальти на девятой добавленной минуте ко второму тайму.

«Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу в полуфинале Кубка Англии, но проиграли по пенальти. В этом матче мы победили, забив с пенальти.

В обоих матчах мы играли лучше, чем «Манчестер Юнайтед». Результат предыдущего матча несправедлив», – сказал главный тренер « » .

В полуфинале Кубка Англии «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли 0:0 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти победу одержали манкунианцы.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд