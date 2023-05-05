Нагельсманн считает «Тоттенхэм» топ-клубом с большим потенциалом. «Шпоры» хотят назначить Юлиана, тренер не будет торопиться

«Тоттенхэм» по-прежнему хочет назначить Юлиана Нагельсманна главным тренером.

«Шпоры» все активнее пытаются привлечь экс-тренера «Баварии» к себе и провели с ним новые переговоры, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Перед принятием решения специалист хочет знать, насколько он будет влиять на трансферы клуба. Кроме того, не хочет торопиться с окончательным решением.

При этом Юлиан считает « » топ-клубом с большим потенциалом. Ожидается, что стороны продолжат переговоры.

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