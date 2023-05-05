Нагельсманн считает «Тоттенхэм» топ-клубом с большим потенциалом. «Шпоры» хотят назначить Юлиана, тренер не будет торопиться

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн Футбол

«Тоттенхэм» по-прежнему хочет назначить Юлиана Нагельсманна главным тренером.

«Шпоры» все активнее пытаются привлечь экс-тренера «Баварии» к себе и провели с ним новые переговоры, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Перед принятием решения специалист хочет знать, насколько он будет влиять на трансферы клуба. Кроме того, Нагельсманн не хочет торопиться с окончательным решением.

При этом Юлиан считает «Тоттенхэм» топ-клубом с большим потенциалом. Ожидается, что стороны продолжат переговоры.

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35 комментариев

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Михаил Родченков
леви точно душу дьяволу продал
+34
-3
+31
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Cruzateri 2
Ответ Hovhannes
всем сердцем не верю в камбек шпор
я думаю у них получится
+21
-1
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spurshiken
Ответ Андрюха с района
О каком камбеке речь?) Этот безтрофейник только в далекие 50-60 года был чемпионом два раза)
сам за трофейник болеешь? Если выбрал легкий путь, не надо оскорблять тех, кто выбрал тяжелый
+13
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+13
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Hovhannes
всем сердцем не верю в камбек шпор
+11
-5
+6
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Уолтер Собчак
Так и есть. "Тоттенхэм" — клуб с лучшим стадионом в Англии, с шикарной инфраструктурой и довольно хорошим составом. Клуб постоянно выходит в ЛЧ, совсем недавно доходил до финала и имеет большой потенциал. Но нужны усиления. Хочется, чтобы Нагельсманн пошёл туда. Думаю, это может быть хорошим тандемом.

Я вот в "ФМ" тоже по ходу карьеру возглавил шпор и устроил гегемонию в Англии. В жизни такого, конечно, не будет, но бороться за все трофеи этот клуб вполне в состоянии.
+8
-2
+6
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jordy
- Алло, Леви беспокоит.
- Рад вашему звонку!
- Мы хотели бы с вами поработать.
- Просто чудесно! А насколько я смогу влиять на трансферы?
- Извините, я ошибся номером.
+7
-2
+5
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Артур Артур
Нагельсманн понял фишку с неустойкой и зашел с козырей 😀
+6
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Ben Shelton
сейчас два клуба где непаханное поле работы: шпоры и челси. хотя даже с челси сложнее будет
+4
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Alex Metallov
Хороший вариант для Тоттенхэма.
+4
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Artuom Batishev
Ответ Иван Иванов
Мне вот интересно, а будет ли летом Ньюкасл обновлять своего тренера на более топового? 🤔
Зачем? Нынешний пока очень даже справляется. Вот усилят состав, поиграют в ЛЧ - и будет видно, готов к такому уровню или нет. И если не потянет, тогда и задумаются об обновлении.
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окечуква
Ответ Jazzzz
В таких болельщиках как вы с Об добом))
Ну если Нагельсманн ради меня готов возглавить Шпоры, то я бы ему не советовал. Когда сгинет ENIC - милости просим, хоть на десять лет контракт, Юлиан же парень с идеями и амбициями. С Леви это никак не стыкуется.
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udiekemen
Неужели ппхх, какие тут топ тренеры были, а углом то без трофеев или со скандалом)
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Bashibuzuck
Как по мне, это роскошный вариант👍
+3
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Михаил Родченков
Ответ Jazzzz
Если Иисус может быть черным, почему Дьявол не может быть лысым?
если Иисус может быть черным, почему Дьявол не может быть евреем?
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Иван Иванов
Ответ Уолтер Собчак
Так и есть. "Тоттенхэм" — клуб с лучшим стадионом в Англии, с шикарной инфраструктурой и довольно хорошим составом. Клуб постоянно выходит в ЛЧ, совсем недавно доходил до финала и имеет большой потенциал. Но нужны усиления. Хочется, чтобы Нагельсманн пошёл туда. Думаю, это может быть хорошим тандемом. Я вот в "ФМ" тоже по ходу карьеру возглавил шпор и устроил гегемонию в Англии. В жизни такого, конечно, не будет, но бороться за все трофеи этот клуб вполне в состоянии.
Это НЕВОЗМОЖНООООООО!!!!!
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Jazzzz
Ответ окечуква
В чем же этот большой потенциал, интересно было бы узнать.
В таких болельщиках как вы с Об добом))
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окечуква
Ответ Mike From Moscow
это явный троллинг:)
Потенциал в троллинге, то есть? А, ну с таких позиций да, огромный потенциал. ENIC и лысый балбес Леви уже двадцать с лишним лет троллят болельщиков статусом топ-клуба, выиграв только один КЛ. Потенциал так и прёт, затыкать не успевают.
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Mike From Moscow
Ответ окечуква
В чем же этот большой потенциал, интересно было бы узнать.
это явный троллинг:)
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Тюменец
Чувак ждёт развязки сезона и тренерской миграции и только потом будет выбирать. Все это дежурные фразы…
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Ноно Гомес
Ну практику получишь в Апл, но ничего не выиграешь)))
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Иван Иванов
Мне вот интересно, а будет ли летом Ньюкасл обновлять своего тренера на более топового? 🤔
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DolJun
а даера - топ защитником, добавил нагель
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Нагельсман пошел по пути Виллаш-Боаша.
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Акира_1
Убрать Кейна, и Тоттенхэм будет примерно рядом с Челси в таблице.
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Спартак Уокер
Юлианн не делай это !
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