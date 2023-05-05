Нагельсманн считает «Тоттенхэм» топ-клубом с большим потенциалом. «Шпоры» хотят назначить Юлиана, тренер не будет торопиться
«Тоттенхэм» по-прежнему хочет назначить Юлиана Нагельсманна главным тренером.
«Шпоры» все активнее пытаются привлечь экс-тренера «Баварии» к себе и провели с ним новые переговоры, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
Перед принятием решения специалист хочет знать, насколько он будет влиять на трансферы клуба. Кроме того, Нагельсманн не хочет торопиться с окончательным решением.
При этом Юлиан считает «Тоттенхэм» топ-клубом с большим потенциалом. Ожидается, что стороны продолжат переговоры.
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Я вот в "ФМ" тоже по ходу карьеру возглавил шпор и устроил гегемонию в Англии. В жизни такого, конечно, не будет, но бороться за все трофеи этот клуб вполне в состоянии.
- Рад вашему звонку!
- Мы хотели бы с вами поработать.
- Просто чудесно! А насколько я смогу влиять на трансферы?
- Извините, я ошибся номером.